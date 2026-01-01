Manyfold là một trình quản lý tài sản số mã nguồn mở được xây dựng đặc biệt cho những người đam mê in 3D và các nhà sáng tạo cần sắp xếp các bộ sưu tập ngày càng tăng của STL, 3MF và các tệp mô hình khác. Không giống như các trình quản lý tệp chung chung, Manyfold hiểu các tệp 3D một cách tự nhiên, tạo hình thu nhỏ và bản xem trước tương tác, theo dõi người tạo và giấy phép, đồng thời nhóm các bộ phận liên quan thành các mô hình logic với thẻ, mô tả và siêu dữ liệu tùy chỉnh.

Chạy Manyfold trên VPS của bạn giúp giữ hàng nghìn mô hình trả phí và miễn phí mà bạn thu thập từ các trang web như MakerWorld, Printables và Thingiverse dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn, với một lớp ActivityPub liên kết cho phép bạn chia sẻ bộ sưu tập với các nhà sáng tạo khác mà không phải giao thư viện của bạn cho một thị trường đóng.