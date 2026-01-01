Triển khai Manyfold với cài đặt một nhấp chuột.
Trình quản lý tài sản kỹ thuật số tự lưu trữ để sắp xếp, gắn thẻ và xem trước thư viện mô hình in 3D của bạn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Manyfold
Manyfold là một trình quản lý tài sản số mã nguồn mở được xây dựng đặc biệt cho những người đam mê in 3D và các nhà sáng tạo cần sắp xếp các bộ sưu tập ngày càng tăng của STL, 3MF và các tệp mô hình khác. Không giống như các trình quản lý tệp chung chung, Manyfold hiểu các tệp 3D một cách tự nhiên, tạo hình thu nhỏ và bản xem trước tương tác, theo dõi người tạo và giấy phép, đồng thời nhóm các bộ phận liên quan thành các mô hình logic với thẻ, mô tả và siêu dữ liệu tùy chỉnh.
Chạy Manyfold trên VPS của bạn giúp giữ hàng nghìn mô hình trả phí và miễn phí mà bạn thu thập từ các trang web như MakerWorld, Printables và Thingiverse dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn, với một lớp ActivityPub liên kết cho phép bạn chia sẻ bộ sưu tập với các nhà sáng tạo khác mà không phải giao thư viện của bạn cho một thị trường đóng.
Các tính năng chính của Manyfold
Bản xem trước 3D tương tác
Xoay và kiểm tra các định dạng STL, 3MF, OBJ và các định dạng khác trực tiếp trong trình duyệt mà không cần tải xuống hoặc mở phần mềm cắt lát (slicer).
Gắn thẻ thông minh và metadata
Tổ chức các mô hình với các thẻ phân cấp, người tạo, giấy phép và các trường tùy chỉnh để thư viện của bạn luôn có thể tìm kiếm được khi nó phát triển.
Bộ sưu tập đa người dùng
Chia sẻ thư viện với các thành viên gia đình hoặc câu lạc bộ bằng cách sử dụng quyền hạn chi tiết cho từng người dùng và kiểm soát truy cập dựa trên vai trò.
Chia sẻ liên kết
Theo dõi các phiên bản Manyfold khác qua ActivityPub để khám phá và trao đổi các mô hình mà không phụ thuộc vào một thị trường trung tâm.
Đăng nhập một lần OIDC
Tích hợp Manyfold vào Authentik, Keycloak hoặc bất kỳ nhà cung cấp OIDC nào để tập trung hóa xác thực trên toàn bộ hệ thống tự lưu trữ của bạn.
Tự động quét thư viện
Thả các thư mục chứa các mô hình hiện có vào ổ lưu trữ và Manyfold sẽ nhập, loại bỏ trùng lặp và lập chỉ mục chúng ngay lập tức.
Tại sao lại chạy Manyfold trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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