Triển khai Vitess với 1 nhấp.
Hệ thống phân cụm cơ sở dữ liệu để mở rộng MySQL theo chiều ngang với tính năng phân mảnh tự động, gộp kết nối và định tuyến truy vấn.
Chọn gói VPS cho Vitess
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Vitess
Vitess là một hệ thống phân cụm cơ sở dữ liệu mã nguồn mở được xây dựng để mở rộng MySQL theo chiều ngang. Ban đầu được phát triển bởi YouTube để xử lý hàng tỷ truy vấn mỗi ngày, nó cung cấp tính năng phân vùng tự động, định tuyến truy vấn thông minh và gộp kết nối trên các phiên bản MySQL tiêu chuẩn mà không yêu cầu thay đổi ở cấp độ ứng dụng.
Tự host Vitess trên một VPS mang lại cho bạn cơ sở hạ tầng mở rộng cơ sở dữ liệu cấp độ YouTube cho các ứng dụng có lưu lượng truy cập cao. Nó xử lý đa kênh kết nối để giảm tải cơ sở dữ liệu, hỗ trợ thay đổi schema trực tuyến mà không gây gián đoạn, và cung cấp một giao diện truy vấn thống nhất trên nhiều phân vùng mà ứng dụng của bạn coi như một cơ sở dữ liệu duy nhất.
Các tính năng chính của Vitess
Sharding nằm ngang
Tự động phân phối dữ liệu trên nhiều phiên bản MySQL để mở rộng khả năng ghi vượt quá khả năng xử lý của một máy chủ.
Nhóm kết nối
Vitess ghép kênh hàng nghìn kết nối ứng dụng vào một nhóm nhỏ các kết nối MySQL, giảm đáng kể tải máy chủ cơ sở dữ liệu.
Thay đổi schema trực tuyến
Thay đổi lược đồ bảng trên các tập dữ liệu lớn mà không cần khóa hoặc thời gian ngừng hoạt động bằng cách sử dụng tính năng thực thi DDL trực tuyến được quản lý của Vitess.
Truy vấn định tuyến
Các truy vấn được tự động định tuyến đến shard chính xác dựa trên sharding key, minh bạch đối với lớp ứng dụng.
Tương thích MySQL
Các ứng dụng kết nối với Vitess bằng cách sử dụng các trình điều khiển và giao thức MySQL tiêu chuẩn mà không yêu cầu thay đổi mã.
Tại sao lại chạy Vitess trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.