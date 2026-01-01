Giảm giá lên đến 69% cho Vitess

Triển khai Vitess với 1 nhấp.

Hệ thống phân cụm cơ sở dữ liệu để mở rộng MySQL theo chiều ngang với tính năng phân mảnh tự động, gộp kết nối và định tuyến truy vấn.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Vitess với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Vitess

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Vitess

Vitess là một hệ thống phân cụm cơ sở dữ liệu mã nguồn mở được xây dựng để mở rộng MySQL theo chiều ngang. Ban đầu được phát triển bởi YouTube để xử lý hàng tỷ truy vấn mỗi ngày, nó cung cấp tính năng phân vùng tự động, định tuyến truy vấn thông minh và gộp kết nối trên các phiên bản MySQL tiêu chuẩn mà không yêu cầu thay đổi ở cấp độ ứng dụng.

Tự host Vitess trên một VPS mang lại cho bạn cơ sở hạ tầng mở rộng cơ sở dữ liệu cấp độ YouTube cho các ứng dụng có lưu lượng truy cập cao. Nó xử lý đa kênh kết nối để giảm tải cơ sở dữ liệu, hỗ trợ thay đổi schema trực tuyến mà không gây gián đoạn, và cung cấp một giao diện truy vấn thống nhất trên nhiều phân vùng mà ứng dụng của bạn coi như một cơ sở dữ liệu duy nhất.

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Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Vitess

Sharding nằm ngang

Tự động phân phối dữ liệu trên nhiều phiên bản MySQL để mở rộng khả năng ghi vượt quá khả năng xử lý của một máy chủ.

Nhóm kết nối

Vitess ghép kênh hàng nghìn kết nối ứng dụng vào một nhóm nhỏ các kết nối MySQL, giảm đáng kể tải máy chủ cơ sở dữ liệu.

Thay đổi schema trực tuyến

Thay đổi lược đồ bảng trên các tập dữ liệu lớn mà không cần khóa hoặc thời gian ngừng hoạt động bằng cách sử dụng tính năng thực thi DDL trực tuyến được quản lý của Vitess.

Truy vấn định tuyến

Các truy vấn được tự động định tuyến đến shard chính xác dựa trên sharding key, minh bạch đối với lớp ứng dụng.

Tương thích MySQL

Các ứng dụng kết nối với Vitess bằng cách sử dụng các trình điều khiển và giao thức MySQL tiêu chuẩn mà không yêu cầu thay đổi mã.

Tại sao lại chạy Vitess trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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