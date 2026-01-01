Vitess là một hệ thống phân cụm cơ sở dữ liệu mã nguồn mở được xây dựng để mở rộng MySQL theo chiều ngang. Ban đầu được phát triển bởi YouTube để xử lý hàng tỷ truy vấn mỗi ngày, nó cung cấp tính năng phân vùng tự động, định tuyến truy vấn thông minh và gộp kết nối trên các phiên bản MySQL tiêu chuẩn mà không yêu cầu thay đổi ở cấp độ ứng dụng.

Tự host Vitess trên một VPS mang lại cho bạn cơ sở hạ tầng mở rộng cơ sở dữ liệu cấp độ YouTube cho các ứng dụng có lưu lượng truy cập cao. Nó xử lý đa kênh kết nối để giảm tải cơ sở dữ liệu, hỗ trợ thay đổi schema trực tuyến mà không gây gián đoạn, và cung cấp một giao diện truy vấn thống nhất trên nhiều phân vùng mà ứng dụng của bạn coi như một cơ sở dữ liệu duy nhất.