Meilisearch là một công cụ tìm kiếm mã nguồn mở, cực nhanh, được viết bằng Rust, trả về kết quả liên quan trong vòng chưa đầy 50ms với khả năng chịu lỗi chính tả tích hợp, lọc theo khía cạnh và xếp hạng tùy chỉnh — tất cả thông qua một REST API đơn giản. Nó hoạt động ngay lập tức với các cài đặt mặc định thông minh, giúp việc thêm tính năng tìm kiếm mạnh mẽ vào các cửa hàng thương mại điện tử, trang tài liệu và ứng dụng SaaS trở nên dễ dàng.

Việc hosting Meilisearch trên VPS của riêng bạn cung cấp cho bạn CPU và bộ nhớ chuyên dụng để có hiệu suất dưới 50ms ổn định dưới tải, khả năng lập chỉ mục tài liệu không giới hạn với chi phí cố định, và toàn quyền kiểm soát bảo mật và cấu hình mà không cần phụ thuộc vào dịch vụ tìm kiếm được quản lý.