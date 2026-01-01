Triển khai Meilisearch với 1 nhấp.
Công cụ tìm kiếm mã nguồn mở được xây dựng bằng Rust, cung cấp kết quả chịu lỗi chính tả trong vòng chưa đầy 50 mili giây.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Meilisearch
Meilisearch là một công cụ tìm kiếm mã nguồn mở, cực nhanh, được viết bằng Rust, trả về kết quả liên quan trong vòng chưa đầy 50ms với khả năng chịu lỗi chính tả tích hợp, lọc theo khía cạnh và xếp hạng tùy chỉnh — tất cả thông qua một REST API đơn giản. Nó hoạt động ngay lập tức với các cài đặt mặc định thông minh, giúp việc thêm tính năng tìm kiếm mạnh mẽ vào các cửa hàng thương mại điện tử, trang tài liệu và ứng dụng SaaS trở nên dễ dàng.
Việc hosting Meilisearch trên VPS của riêng bạn cung cấp cho bạn CPU và bộ nhớ chuyên dụng để có hiệu suất dưới 50ms ổn định dưới tải, khả năng lập chỉ mục tài liệu không giới hạn với chi phí cố định, và toàn quyền kiểm soát bảo mật và cấu hình mà không cần phụ thuộc vào dịch vụ tìm kiếm được quản lý.
Các tính năng chính của Meilisearch
Kết quả dưới 50ms
Động cơ dựa trên Rust trả về kết quả tìm kiếm trong vòng chưa đầy 50 mili giây ngay cả trên hàng triệu tài liệu.
Dung sai lỗi chính tả tích hợp
Người dùng tìm thấy thứ họ cần ngay cả khi gõ sai chính tả — không cần cấu hình để kích hoạt tính năng sửa lỗi chính tả thông minh.
Lọc theo khía cạnh
Các bộ lọc và khía cạnh mạnh mẽ cho phép người dùng tinh chỉnh kết quả tìm kiếm theo danh mục, giá cả, thẻ hoặc bất kỳ thuộc tính tùy chỉnh nào.
REST API đơn giản
Các SDK toàn diện cho JavaScript, Python, PHP, Go và nhiều ngôn ngữ khác giúp việc tích hợp trở nên đơn giản cho mọi stack.
Lập chỉ mục thời gian thực
Tài liệu có thể tìm kiếm ngay lập tức sau khi được thêm vào, không có độ trễ xây dựng lại hoặc làm mới chỉ mục thủ công.
Tại sao lại chạy Meilisearch trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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