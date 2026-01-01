Triển khai DHIS2 chỉ với một cú nhấp chuột.
Nền tảng thông tin y tế mã nguồn mở được các dịch vụ y tế quốc gia sử dụng tại hơn 70 quốc gia trên toàn thế giới.
Chọn gói VPS cho DHIS2
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với DHIS2
DHIS2 là hệ thống quản lý thông tin y tế mã nguồn mở lớn nhất thế giới, được triển khai tại hơn 70 quốc gia để thu thập, phân tích và báo cáo dữ liệu về y tế định kỳ, tiêm chủng, giám sát dịch bệnh và hậu cần. Được xây dựng bởi Đại học Oslo và cộng đồng đối tác khu vực công toàn cầu, nó là nền tảng cho các chương trình y tế quốc gia phục vụ khoảng 2,4 tỷ người.
Tự lưu trữ DHIS2 trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu bệnh nhân và chương trình nhạy cảm hoàn toàn thuộc quyền quản lý của bạn, cho phép bạn tùy chỉnh siêu dữ liệu, bảng điều khiển và tích hợp theo quy trình làm việc tại địa phương, và tránh các khoản phí theo người dùng liên quan đến các nhà cung cấp HMIS độc quyền.
Các tính năng chính của DHIS2
Thu thập dữ liệu đa kênh
Thu thập dữ liệu tổng hợp, cá nhân và sự kiện thông qua biểu mẫu web, ứng dụng Android, SMS và nhập liệu hàng loạt trên hàng nghìn cơ sở.
Phân tích trực quan
Xây dựng bảng tổng hợp, biểu đồ, bản đồ và bảng điều khiển trực tiếp từ dữ liệu đã thu thập mà không cần xuất sang các công cụ bên ngoài.
Chương trình theo dõi
Theo dõi từng trường hợp, người thụ hưởng và chuỗi cung ứng theo thời gian với các chương trình theo dõi dọc có thể cấu hình.
Quản lý siêu dữ liệu
Xác định các đơn vị tổ chức, yếu tố dữ liệu, chỉ số và quy tắc xác thực thông qua một mô hình linh hoạt được các bộ y tế điều chỉnh.
RESTful Web API
Tích hợp các hệ thống đăng ký, hệ thống phòng thí nghiệm và quy trình báo cáo thông qua một REST API được tài liệu hóa và nền tảng ứng dụng DHIS2.
Offline-first Android
Cán bộ hiện trường thu thập dữ liệu ngoại tuyến bằng ứng dụng DHIS2 Android Capture và đồng bộ hóa khi có kết nối trở lại.
Tại sao lại chạy DHIS2 trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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