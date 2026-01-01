Fusion là một trình đọc RSS mã nguồn mở tối giản được viết bằng Go, tập trung vào quy trình đọc nhanh chóng, không bị phân tâm. Nó phân tích cú pháp các nguồn cấp dữ liệu RSS và Atom, tự động khám phá các nguồn cấp dữ liệu từ URL trang web và sắp xếp các đăng ký thành các nhóm đồng thời theo dõi trạng thái chưa đọc, dấu trang và tìm kiếm toàn văn bản trong thư viện của bạn.

Tự lưu trữ Fusion trên VPS của bạn giúp danh sách đăng ký và lịch sử đọc của bạn không bị lưu trữ trên các dịch vụ của bên thứ ba, và khả năng tương thích API Fever của nó cho phép các ứng dụng di động gốc như Reeder, Unread và FeedMe đồng bộ hóa với phiên bản của riêng bạn thay vì một trình tổng hợp đám mây.