Triển khai Fusion RSS với một cú nhấp chuột.
Đầu đọc RSS tự host nhẹ, với giao diện web UI gọn gàng, phím tắt bàn phím và hỗ trợ Fever API.
Chọn gói VPS cho Fusion RSS
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Fusion RSS
Fusion là một trình đọc RSS mã nguồn mở tối giản được viết bằng Go, tập trung vào quy trình đọc nhanh chóng, không bị phân tâm. Nó phân tích cú pháp các nguồn cấp dữ liệu RSS và Atom, tự động khám phá các nguồn cấp dữ liệu từ URL trang web và sắp xếp các đăng ký thành các nhóm đồng thời theo dõi trạng thái chưa đọc, dấu trang và tìm kiếm toàn văn bản trong thư viện của bạn.
Tự lưu trữ Fusion trên VPS của bạn giúp danh sách đăng ký và lịch sử đọc của bạn không bị lưu trữ trên các dịch vụ của bên thứ ba, và khả năng tương thích API Fever của nó cho phép các ứng dụng di động gốc như Reeder, Unread và FeedMe đồng bộ hóa với phiên bản của riêng bạn thay vì một trình tổng hợp đám mây.
Các tính năng chính của Fusion RSS
Hỗ trợ Fever API
Đồng bộ hóa bài viết với các ứng dụng gốc trên iOS, Android và máy tính để bàn như Reeder, Unread và FeedMe thông qua API tương thích Fever tích hợp sẵn.
Trình đọc bằng bàn phím
Các phím tắt kiểu Google Reader cho phép bạn phân loại hàng trăm bài viết mỗi phiên mà không cần rời khỏi bàn phím.
Tự động phát hiện nguồn cấp dữ liệu
Dán bất kỳ URL trang web nào và Fusion sẽ tự động tìm thấy nguồn cấp dữ liệu RSS hoặc Atom, với khả năng tổ chức theo nhóm để có danh sách đăng ký gọn gàng.
PWA đáp ứng
Progressive Web App có thể cài đặt mang lại trải nghiệm đọc giống ứng dụng gốc trên điện thoại, máy tính bảng và trình duyệt máy tính để bàn.
OIDC đăng nhập một lần
Tích hợp OpenID Connect tùy chọn cho phép bạn xác thực với Keycloak, Authelia hoặc bất kỳ nhà cung cấp danh tính tuân thủ nào.
Không AI cồng kềnh
Cố tình bỏ qua các tính năng tóm tắt và đề xuất của AI để giữ cho người đọc tập trung, nhẹ nhàng và dễ đoán.
Tại sao lại chạy Fusion RSS trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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