Mattermost là một nền tảng cộng tác nhóm tự lưu trữ, cung cấp tính năng nhắn tin tương tự Slack, chia sẻ tệp, gọi thoại và tự động hóa quy trình làm việc — mà không phải từ bỏ quyền kiểm soát dữ liệu của bạn. Được xây dựng cho các đội ngũ kỹ thuật và chú trọng bảo mật, nó hỗ trợ các kênh theo luồng, hơn 800 tích hợp, SSO, LDAP và lưu trữ tuân thủ ngay lập tức.

Tự lưu trữ Mattermost trên VPS của riêng bạn giúp loại bỏ phí đăng ký theo người dùng, giữ tất cả tin nhắn và tệp bên trong cơ sở hạ tầng của bạn, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về chủ quyền dữ liệu phổ biến trong các môi trường chính phủ, tài chính và chăm sóc sức khỏe, nơi các công cụ chỉ dựa trên đám mây không được chấp nhận.