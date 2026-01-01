Triển khai Mattermost với 1 nhấp cài đặt.
Nền tảng nhắn tin nhóm mã nguồn mở với toàn quyền sở hữu dữ liệu và kiểm soát bảo mật cấp doanh nghiệp.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Mattermost
Mattermost là một nền tảng cộng tác nhóm tự lưu trữ, cung cấp tính năng nhắn tin tương tự Slack, chia sẻ tệp, gọi thoại và tự động hóa quy trình làm việc — mà không phải từ bỏ quyền kiểm soát dữ liệu của bạn. Được xây dựng cho các đội ngũ kỹ thuật và chú trọng bảo mật, nó hỗ trợ các kênh theo luồng, hơn 800 tích hợp, SSO, LDAP và lưu trữ tuân thủ ngay lập tức.
Tự lưu trữ Mattermost trên VPS của riêng bạn giúp loại bỏ phí đăng ký theo người dùng, giữ tất cả tin nhắn và tệp bên trong cơ sở hạ tầng của bạn, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về chủ quyền dữ liệu phổ biến trong các môi trường chính phủ, tài chính và chăm sóc sức khỏe, nơi các công cụ chỉ dựa trên đám mây không được chấp nhận.
Các tính năng chính của Mattermost
Tin nhắn theo luồng
Các cuộc trò chuyện nhóm được tổ chức trong các kênh cố định với tính năng tìm kiếm toàn văn trên toàn bộ lịch sử tin nhắn không giới hạn.
Tích hợp phong phú
Kết nối với hơn 800 công cụ bao gồm GitHub, Jira, Zoom và Jenkins bằng webhooks, slash commands và một thị trường plugin.
Thoại và Video
Các cuộc gọi âm thanh và video tích hợp sẵn kèm chia sẻ màn hình giúp việc cộng tác diễn ra tập trung mà không cần chuyển sang các công cụ bên ngoài.
Bảo mật doanh nghiệp
SSO, LDAP, phân quyền theo vai trò và xuất dữ liệu tuân thủ đáp ứng các yêu cầu bảo mật và quy định nghiêm ngặt.
Toàn quyền sở hữu dữ liệu
Tất cả tin nhắn và tệp đều nằm trên VPS của bạn — không có quyền truy cập của nhà cung cấp, không có phí theo người dùng và không bị khóa nền tảng.
Tại sao lại chạy Mattermost trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
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