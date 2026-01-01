Triển khai openrouteservice với cài đặt một nhấp.
Công cụ định tuyến tự lưu trữ được xây dựng trên dữ liệu OpenStreetMap với chỉ dẫn, isochrones và API ma trận cho ô tô, xe đạp và người đi bộ.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với openrouteservice
openrouteservice là một công cụ định tuyến mã nguồn mở được phát triển bởi HeiGIT, biến dữ liệu OpenStreetMap thành các chỉ dẫn sẵn sàng cho sản xuất, ma trận thời gian-khoảng cách và đa giác vùng tiếp cận đẳng thời. Không giống như các API bản đồ thương mại, nó cung cấp cho các nhà phát triển một back-end định tuyến miễn phí, hoàn toàn minh bạch với các cấu hình được điều chỉnh cho ô tô, xe tải hạng nặng, xe đạp, người đi bộ và xe lăn.
Tự host openrouteservice trên VPS của riêng bạn sẽ loại bỏ giá theo yêu cầu, giới hạn tốc độ và chia sẻ dữ liệu bên thứ ba. Bạn kiểm soát các khu vực và cấu hình nào được tải, bạn giữ tọa độ khách hàng riêng tư và bạn có thể mở rộng công cụ này với các trích xuất OSM tùy chỉnh, các hạn chế và dữ liệu độ cao phù hợp với ứng dụng của bạn.
Các tính năng chính của openrouteservice
Directions API
Tính toán các tuyến đường từ điểm đến điểm và nhiều điểm dừng với chỉ dẫn từng chặng, dữ liệu hình học và độ cao trên nhiều hồ sơ vận chuyển khác nhau.
Khả năng tiếp cận Isochrone
Tạo các đa giác dựa trên thời gian hoặc khoảng cách, cho thấy chính xác người dùng có thể di chuyển bao xa từ bất kỳ điểm xuất phát nào trong phạm vi ngân sách đã cho.
Phép tính ma trận
Tính toán thời gian và quãng đường di chuyển giữa nhiều điểm trong một yêu cầu duy nhất, lý tưởng cho logistics, điều phối và tối ưu hóa khu vực giao hàng.
Nhiều cấu hình vận chuyển
Đi kèm với các cấu hình được tinh chỉnh dành cho ô tô, xe tải nặng (HGVs), xe đạp, người đi bộ và xe lăn, mỗi cấu hình đều tuân thủ các quy tắc và hạn chế truy cập của OSM.
Dựa trên OpenStreetMap
Tải bất kỳ bản trích xuất OSM PBF nào từ Geofabrik hoặc nguồn của riêng bạn để phục vụ định tuyến hoàn toàn độc lập cho các khu vực bạn thực sự cần.
OpenAPI và Swagger UI
API REST tuân thủ tiêu chuẩn với tài liệu Swagger tích hợp sẵn giúp dễ dàng tích hợp định tuyến vào các ứng dụng web, di động và backend.
Tại sao lại chạy openrouteservice trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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