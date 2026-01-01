openrouteservice là một công cụ định tuyến mã nguồn mở được phát triển bởi HeiGIT, biến dữ liệu OpenStreetMap thành các chỉ dẫn sẵn sàng cho sản xuất, ma trận thời gian-khoảng cách và đa giác vùng tiếp cận đẳng thời. Không giống như các API bản đồ thương mại, nó cung cấp cho các nhà phát triển một back-end định tuyến miễn phí, hoàn toàn minh bạch với các cấu hình được điều chỉnh cho ô tô, xe tải hạng nặng, xe đạp, người đi bộ và xe lăn.

Tự host openrouteservice trên VPS của riêng bạn sẽ loại bỏ giá theo yêu cầu, giới hạn tốc độ và chia sẻ dữ liệu bên thứ ba. Bạn kiểm soát các khu vực và cấu hình nào được tải, bạn giữ tọa độ khách hàng riêng tư và bạn có thể mở rộng công cụ này với các trích xuất OSM tùy chỉnh, các hạn chế và dữ liệu độ cao phù hợp với ứng dụng của bạn.