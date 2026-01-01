Triển khai Zenfeed với cài đặt một nhấp.
Trung tâm RSS được hỗ trợ bởi AI, tóm tắt, tìm kiếm ngữ nghĩa và định tuyến nguồn cấp dữ liệu của bạn thành các cảnh báo và bản tóm tắt có thể hành động.
Chọn gói VPS cho Zenfeed
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Zenfeed
Zenfeed là một trung tâm thông tin AI mã nguồn mở kết hợp trình đọc RSS cổ điển với một thư ký LLM cá nhân. Thay vì bị ngập trong các nguồn cấp dữ liệu thô, mỗi bài viết được đưa qua một quy trình có thể cấu hình để tóm tắt nội dung, phân loại bằng các lời nhắc tùy chỉnh và nhúng vào một chỉ mục ngữ nghĩa mà bạn có thể truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên. Các quy tắc theo dõi biến các chủ đề tùy ý thành các công việc định kỳ, cung cấp các bản tóm tắt theo lịch trình, bản tổng hợp giám sát hoặc thông báo webhook khi nội dung phù hợp xuất hiện.
Tự host Zenfeed trên VPS của riêng bạn giúp giữ danh sách đăng ký, lịch sử đọc và khóa LLM API của bạn trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Mẫu này bao gồm web UI, công cụ Zenfeed với bộ nhớ bền vững và một phiên bản RSSHub riêng tư để bạn có thể đăng ký hàng nghìn nguồn không hiển thị nguồn cấp dữ liệu RSS gốc.
Các tính năng chính của Zenfeed
AI tóm tắt
Mọi bài viết được xử lý qua một LLM tạo ra một bản tóm tắt ngắn gọn để bạn có thể quét qua hàng chục nguồn trong vài phút thay vì hàng giờ.
Tìm kiếm ngữ nghĩa
Chỉ mục nhúng cho phép bạn truy vấn lịch sử đọc của mình bằng ngôn ngữ tự nhiên và hiển thị các câu chuyện liên quan trên các nguồn cấp dữ liệu và theo thời gian.
Các buổi giao ban đã lên lịch
Cấu hình các công việc định kỳ tổng hợp các bản tóm tắt hàng ngày hoặc hàng tuần về những điều quan trọng nhất và gửi chúng qua email hoặc webhook.
Theo dõi chủ đề
Xác định quy tắc theo dõi với lời nhắc tùy chỉnh kích hoạt thông báo bất cứ khi nào có bài viết mới khớp với một chủ đề, công ty hoặc từ khóa.
RSSHub tích hợp
Một phiên bản RSSHub tích hợp sẵn biến hàng ngàn trang web không có nguồn cấp dữ liệu gốc thành các đăng ký mà bạn có thể đưa qua quy trình AI.
Mở Máy chủ MCP
Hoạt động như một máy chủ Giao thức Ngữ cảnh Mô hình để các ứng dụng AI như Cherry Studio có thể trò chuyện trực tiếp với thư viện nguồn cấp dữ liệu cá nhân của bạn.
Tại sao lại chạy Zenfeed trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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