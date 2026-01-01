Zenfeed là một trung tâm thông tin AI mã nguồn mở kết hợp trình đọc RSS cổ điển với một thư ký LLM cá nhân. Thay vì bị ngập trong các nguồn cấp dữ liệu thô, mỗi bài viết được đưa qua một quy trình có thể cấu hình để tóm tắt nội dung, phân loại bằng các lời nhắc tùy chỉnh và nhúng vào một chỉ mục ngữ nghĩa mà bạn có thể truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên. Các quy tắc theo dõi biến các chủ đề tùy ý thành các công việc định kỳ, cung cấp các bản tóm tắt theo lịch trình, bản tổng hợp giám sát hoặc thông báo webhook khi nội dung phù hợp xuất hiện.

Tự host Zenfeed trên VPS của riêng bạn giúp giữ danh sách đăng ký, lịch sử đọc và khóa LLM API của bạn trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Mẫu này bao gồm web UI, công cụ Zenfeed với bộ nhớ bền vững và một phiên bản RSSHub riêng tư để bạn có thể đăng ký hàng nghìn nguồn không hiển thị nguồn cấp dữ liệu RSS gốc.