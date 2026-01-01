Triển khai Sure với cài đặt một nhấp.
Ứng dụng tài chính cá nhân tự lưu trữ để theo dõi giá trị tài sản ròng, tài khoản, giao dịch và các khoản đầu tư với quyền sở hữu dữ liệu hoàn toàn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Sure
Sure là một ứng dụng quản lý tài chính cá nhân và tài sản mã nguồn mở được cộng đồng duy trì, được thiết kế cho những người muốn kiểm soát hoàn toàn dữ liệu tài chính của họ. Nó theo dõi các tài khoản ngân hàng, đầu tư và khoản vay, ghi lại và phân loại giao dịch, theo dõi giá trị tài sản ròng theo thời gian và hỗ trợ các hộ gia đình đa người dùng — tất cả được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn.
Không giống như các công cụ tài chính được lưu trữ, Sure chạy hoàn toàn trên máy chủ của bạn mà không cần đăng ký SaaS, không chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba và không có rủi ro ngừng dịch vụ. Tích hợp OpenAI tùy chọn bổ sung tính năng phân loại giao dịch được hỗ trợ bởi AI và truy vấn tài chính bằng ngôn ngữ tự nhiên. Một worker Sidekiq chạy nền xử lý các tác vụ nhập liệu và thông báo theo lịch trình trong khi ứng dụng chính cung cấp bảng điều khiển tương tác.
Các tính năng chính của Sure
Trang tổng quan tài sản ròng
Tổng hợp tất cả số dư tài khoản vào một chế độ xem giá trị ròng duy nhất cập nhật khi các giao dịch được ghi lại, mang lại cái nhìn rõ ràng về tổng thể tình hình tài chính.
Quản lý tài khoản
Theo dõi các tài khoản séc, tiết kiệm, thẻ tín dụng, khoản vay và đầu tư từ một giao diện duy nhất với lịch sử giao dịch đầy đủ cho từng tài khoản.
Phân loại giao dịch
Nhập, sắp xếp và phân loại giao dịch với tự động hóa dựa trên quy tắc và điều chỉnh thủ công để xây dựng báo cáo chi tiêu chính xác.
Theo dõi danh mục đầu tư
Theo dõi danh mục cổ phiếu và hiệu suất danh mục đầu tư với dữ liệu giá trực tiếp được lấy từ Yahoo Finance hoặc Twelve Data theo lịch trình có thể cấu hình.
Trợ lý AI Tài chính
Tích hợp OpenAI tùy chọn cho phép truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên về các mẫu chi tiêu và phân loại tự động các giao dịch đã nhập.
Hộ gia đình nhiều người dùng
Mời các thành viên trong gia đình với tài khoản riêng của họ trong khi chia sẻ ngân sách và mục tiêu tài chính trên cùng một phiên bản tự host.
Tại sao lại chạy Sure trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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