Sure là một ứng dụng quản lý tài chính cá nhân và tài sản mã nguồn mở được cộng đồng duy trì, được thiết kế cho những người muốn kiểm soát hoàn toàn dữ liệu tài chính của họ. Nó theo dõi các tài khoản ngân hàng, đầu tư và khoản vay, ghi lại và phân loại giao dịch, theo dõi giá trị tài sản ròng theo thời gian và hỗ trợ các hộ gia đình đa người dùng — tất cả được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn.

Không giống như các công cụ tài chính được lưu trữ, Sure chạy hoàn toàn trên máy chủ của bạn mà không cần đăng ký SaaS, không chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba và không có rủi ro ngừng dịch vụ. Tích hợp OpenAI tùy chọn bổ sung tính năng phân loại giao dịch được hỗ trợ bởi AI và truy vấn tài chính bằng ngôn ngữ tự nhiên. Một worker Sidekiq chạy nền xử lý các tác vụ nhập liệu và thông báo theo lịch trình trong khi ứng dụng chính cung cấp bảng điều khiển tương tác.