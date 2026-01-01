Silex là giải pháp thay thế mã nguồn mở cho Webflow — một trình tạo trang web trực quan, không cần mã, chạy hoàn toàn trên trình duyệt và tạo ra các tệp HTML và CSS tiêu chuẩn. Không giống như các trình tạo trang web thương mại khóa thiết kế và nội dung của bạn vào nền tảng của họ, Silex lưu trữ mọi thứ dưới dạng tệp thuần túy trên máy chủ của riêng bạn. Nó kết nối với các CMS headless để tạo nội dung động, tích hợp với các trình tạo trang tĩnh như 11ty và có thể được mở rộng thông qua một hệ thống plugin.

Tự host Silex trên một VPS mang lại cho các nhà thiết kế web và các agency một không gian làm việc không giới hạn dự án với chi phí máy chủ cố định, không có phí cho mỗi trang web và không phụ thuộc vào việc một nền tảng bên thứ ba duy trì trực tuyến hoặc có giá cả phải chăng.