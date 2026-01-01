Triển khai Silex chỉ với một cú nhấp chuột.
Trình tạo trang web trực quan không mã nguồn mở, xuất ra các tệp HTML và CSS sạch, di động.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Silex
Silex là giải pháp thay thế mã nguồn mở cho Webflow — một trình tạo trang web trực quan, không cần mã, chạy hoàn toàn trên trình duyệt và tạo ra các tệp HTML và CSS tiêu chuẩn. Không giống như các trình tạo trang web thương mại khóa thiết kế và nội dung của bạn vào nền tảng của họ, Silex lưu trữ mọi thứ dưới dạng tệp thuần túy trên máy chủ của riêng bạn. Nó kết nối với các CMS headless để tạo nội dung động, tích hợp với các trình tạo trang tĩnh như 11ty và có thể được mở rộng thông qua một hệ thống plugin.
Tự host Silex trên một VPS mang lại cho các nhà thiết kế web và các agency một không gian làm việc không giới hạn dự án với chi phí máy chủ cố định, không có phí cho mỗi trang web và không phụ thuộc vào việc một nền tảng bên thứ ba duy trì trực tuyến hoặc có giá cả phải chăng.
Các tính năng chính của Silex
Trình chỉnh sửa kéo và thả trực quan
Xây dựng trang trực quan bằng trình chỉnh sửa dựa trên GrapesJS với các thành phần, kiểu dáng và công cụ bố cục — không yêu cầu kiến thức về HTML hoặc CSS.
Đầu ra HTML tĩnh
Mọi trang web Silex tạo ra đều sạch sẽ, chuẩn HTML và CSS — không có phụ thuộc thời gian chạy, chạy trên bất kỳ nhà cung cấp hosting nào và hoàn toàn di động.
liên kết dữ liệu CMS
Kết nối các thiết kế trang với WordPress (GraphQL), Strapi, Squidex và các CMS headless khác để những người không phải nhà phát triển có thể cập nhật nội dung mà không cần chạm vào thiết kế.
Bảng điều khiển đa trang
Quản lý không giới hạn các dự án website từ một phiên bản Silex duy nhất, được tổ chức trong một không gian làm việc dành cho các công ty và người làm việc tự do có nhiều khách hàng.
Khả năng mở rộng plugin
Mở rộng Silex với các thành phần tùy chỉnh, trình kết nối dữ liệu và tích hợp dịch vụ của bên thứ ba thông qua hệ thống plugin mà không cần phân nhánh lõi.
Tại sao lại chạy Silex trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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