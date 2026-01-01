Zabbix là một giải pháp giám sát mã nguồn mở cấp doanh nghiệp được tin dùng bởi NASA, Salesforce và hàng chục nghìn tổ chức để theo dõi tình trạng của mạng, máy chủ, máy ảo, container và dịch vụ đám mây. Một phiên bản Zabbix duy nhất có thể thu thập hàng chục nghìn số liệu mỗi giây thông qua các agent, SNMP, IPMI, JMX, kiểm tra HTTP và các script tùy chỉnh, sau đó phát hiện các bất thường thông qua các trigger mẫu, quy tắc leo thang và bảng điều khiển phong phú.

Tự host Zabbix trên VPS của riêng bạn giúp giữ mọi số liệu, sự kiện và thông tin xác thực bên trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, mà không phải trả phí cấp phép cho mỗi host hoặc phí thoát dữ liệu. Cơ sở dữ liệu PostgreSQL đi kèm và Zabbix agent cung cấp cho bạn một bộ giám sát hoàn chỉnh sẵn sàng để thêm host ngay khi triển khai hoàn tất.