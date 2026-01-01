Triển khai Zabbix với 1 nhấp.
Giám sát mã nguồn mở cấp doanh nghiệp cho mạng, máy chủ, ứng dụng và dịch vụ đám mây trên một nền tảng hợp nhất.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Zabbix
Zabbix là một giải pháp giám sát mã nguồn mở cấp doanh nghiệp được tin dùng bởi NASA, Salesforce và hàng chục nghìn tổ chức để theo dõi tình trạng của mạng, máy chủ, máy ảo, container và dịch vụ đám mây. Một phiên bản Zabbix duy nhất có thể thu thập hàng chục nghìn số liệu mỗi giây thông qua các agent, SNMP, IPMI, JMX, kiểm tra HTTP và các script tùy chỉnh, sau đó phát hiện các bất thường thông qua các trigger mẫu, quy tắc leo thang và bảng điều khiển phong phú.
Tự host Zabbix trên VPS của riêng bạn giúp giữ mọi số liệu, sự kiện và thông tin xác thực bên trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, mà không phải trả phí cấp phép cho mỗi host hoặc phí thoát dữ liệu. Cơ sở dữ liệu PostgreSQL đi kèm và Zabbix agent cung cấp cho bạn một bộ giám sát hoàn chỉnh sẵn sàng để thêm host ngay khi triển khai hoàn tất.
Các tính năng chính của Zabbix
Agent và agentless
Thu thập số liệu thông qua các tác nhân Zabbix gốc, SNMP, IPMI, JMX, SSH, Telnet và kiểm tra HTTP mà không cần cài đặt phần mềm trên mọi thiết bị được giám sát.
Auto-discovery
Khám phá máy chủ, giao diện mạng, dịch vụ và máy ảo tự động, đồng thời áp dụng các mẫu giám sát mà không cần cấu hình thủ công.
Cảnh báo linh hoạt
Xác định quy tắc leo thang và gửi thông báo đến Slack, Microsoft Teams, PagerDuty, email, SMS và webhooks dựa trên mức độ nghiêm trọng và người nhận.
Giám sát theo mẫu
Hàng trăm mẫu có sẵn bao gồm cơ sở dữ liệu, máy chủ web, Kubernetes, AWS, VMware và thiết bị mạng, giúp việc tích hợp máy chủ mới chỉ mất vài phút, không phải hàng giờ.
Tùy chỉnh dashboards
Xây dựng các bảng điều khiển với biểu đồ, bản đồ, widget máy chủ hàng đầu và báo cáo SLA được thiết kế riêng cho các nhà điều hành NOC, nhà phát triển hoặc các bên liên quan cấp điều hành.
Chỉ số dài hạn
Lưu trữ dữ liệu lịch sử và các xu hướng tổng hợp trong PostgreSQL trong nhiều năm để lập kế hoạch năng lực, đánh giá sau sự cố và báo cáo tuân thủ.
Tại sao lại chạy Zabbix trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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