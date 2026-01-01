Giảm giá lên đến 69% cho Zabbix

Triển khai Zabbix với 1 nhấp.

Giám sát mã nguồn mở cấp doanh nghiệp cho mạng, máy chủ, ứng dụng và dịch vụ đám mây trên một nền tảng hợp nhất.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Zabbix với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Zabbix

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Zabbix

Zabbix là một giải pháp giám sát mã nguồn mở cấp doanh nghiệp được tin dùng bởi NASA, Salesforce và hàng chục nghìn tổ chức để theo dõi tình trạng của mạng, máy chủ, máy ảo, container và dịch vụ đám mây. Một phiên bản Zabbix duy nhất có thể thu thập hàng chục nghìn số liệu mỗi giây thông qua các agent, SNMP, IPMI, JMX, kiểm tra HTTP và các script tùy chỉnh, sau đó phát hiện các bất thường thông qua các trigger mẫu, quy tắc leo thang và bảng điều khiển phong phú.

Tự host Zabbix trên VPS của riêng bạn giúp giữ mọi số liệu, sự kiện và thông tin xác thực bên trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, mà không phải trả phí cấp phép cho mỗi host hoặc phí thoát dữ liệu. Cơ sở dữ liệu PostgreSQL đi kèm và Zabbix agent cung cấp cho bạn một bộ giám sát hoàn chỉnh sẵn sàng để thêm host ngay khi triển khai hoàn tất.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Zabbix

Agent và agentless

Thu thập số liệu thông qua các tác nhân Zabbix gốc, SNMP, IPMI, JMX, SSH, Telnet và kiểm tra HTTP mà không cần cài đặt phần mềm trên mọi thiết bị được giám sát.

Auto-discovery

Khám phá máy chủ, giao diện mạng, dịch vụ và máy ảo tự động, đồng thời áp dụng các mẫu giám sát mà không cần cấu hình thủ công.

Cảnh báo linh hoạt

Xác định quy tắc leo thang và gửi thông báo đến Slack, Microsoft Teams, PagerDuty, email, SMS và webhooks dựa trên mức độ nghiêm trọng và người nhận.

Giám sát theo mẫu

Hàng trăm mẫu có sẵn bao gồm cơ sở dữ liệu, máy chủ web, Kubernetes, AWS, VMware và thiết bị mạng, giúp việc tích hợp máy chủ mới chỉ mất vài phút, không phải hàng giờ.

Tùy chỉnh dashboards

Xây dựng các bảng điều khiển với biểu đồ, bản đồ, widget máy chủ hàng đầu và báo cáo SLA được thiết kế riêng cho các nhà điều hành NOC, nhà phát triển hoặc các bên liên quan cấp điều hành.

Chỉ số dài hạn

Lưu trữ dữ liệu lịch sử và các xu hướng tổng hợp trong PostgreSQL trong nhiều năm để lập kế hoạch năng lực, đánh giá sau sự cố và báo cáo tuân thủ.

Tại sao lại chạy Zabbix trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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