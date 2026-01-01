Triển khai Metabase với 1 nhấp cài đặt.
Nền tảng phân tích kinh doanh mã nguồn mở cho phép bất kỳ thành viên nào trong nhóm khám phá dữ liệu và xây dựng bảng điều khiển mà không cần SQL.
Chọn gói VPS cho Metabase
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.
Những gì bạn có thể xây dựng với Metabase
Metabase là một nền tảng business intelligence mã nguồn mở hàng đầu, được hơn 40.000 công ty trên toàn thế giới tin dùng. Trình tạo truy vấn trực quan của nó cho phép các thành viên nhóm không chuyên về kỹ thuật khám phá dữ liệu và xây dựng các bảng điều khiển tương tác mà không cần viết SQL, trong khi người dùng thành thạo có thể sử dụng các truy vấn gốc. Nó kết nối với hơn 20 cơ sở dữ liệu bao gồm PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery và Snowflake, đồng thời hỗ trợ báo cáo tự động qua email và Slack.
Việc triển khai Metabase trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu kinh doanh nhạy cảm trong môi trường của bạn, loại bỏ chi phí SaaS theo từng người dùng và cung cấp tài nguyên chuyên dụng cho các truy vấn phức tạp cùng tập dữ liệu lớn mà các dịch vụ cloud analytics dùng chung thường làm chậm.
Các tính năng chính của Metabase
Trình tạo truy vấn No-SQL
Bất kỳ ai trong nhóm đều có thể khám phá dữ liệu và xây dựng biểu đồ thông qua giao diện trực quan mà không cần học cú pháp SQL.
20+ Trình kết nối Cơ sở dữ liệu
Kết nối với PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery, Snowflake và nhiều hơn nữa thông qua trình hướng dẫn cài đặt có hướng dẫn.
Bảng điều khiển tương tác
Kết hợp biểu đồ, số liệu và bộ lọc thành các bảng điều khiển có thể chia sẻ, tự động cập nhật với dữ liệu mới.
Báo cáo tự động
Lên lịch gửi báo cáo qua email hoặc Slack để các bên liên quan luôn có được thông tin chi tiết cập nhật mà không cần đăng nhập.
Nhúng và Chia sẻ
Nhúng bảng điều khiển vào các công cụ bên ngoài hoặc chia sẻ liên kết công khai để phân tích hướng đến khách hàng mà không làm lộ dữ liệu thô.
Tại sao lại chạy Metabase trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Vị trí máy chủ được đề xuất:
Đang kiểm tra...
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Dùng thử mà không lo rủi ro với 30 ngày đảm bảo hoàn tiền của chúng tôi. Xem chính sách hoàn tiền để biết thêm chi tiết.
Khám phá thêm các ứng dụng để triển khai
Plausible Analytics
Plausible là một giải pháp thay thế Google Analytics gọn nhẹ, ưu tiên quyền riêng tưChọn
Ackee
Ackee là một công cụ phân tích Node.js tự host để theo dõi trang web đề cao quyền riêng tưChọn
Apache DevLake
Nền tảng mã nguồn mở phân tích DORA metrics và đội ngũ kỹ thuậtChọn