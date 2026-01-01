Metabase là một nền tảng business intelligence mã nguồn mở hàng đầu, được hơn 40.000 công ty trên toàn thế giới tin dùng. Trình tạo truy vấn trực quan của nó cho phép các thành viên nhóm không chuyên về kỹ thuật khám phá dữ liệu và xây dựng các bảng điều khiển tương tác mà không cần viết SQL, trong khi người dùng thành thạo có thể sử dụng các truy vấn gốc. Nó kết nối với hơn 20 cơ sở dữ liệu bao gồm PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery và Snowflake, đồng thời hỗ trợ báo cáo tự động qua email và Slack.

Việc triển khai Metabase trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu kinh doanh nhạy cảm trong môi trường của bạn, loại bỏ chi phí SaaS theo từng người dùng và cung cấp tài nguyên chuyên dụng cho các truy vấn phức tạp cùng tập dữ liệu lớn mà các dịch vụ cloud analytics dùng chung thường làm chậm.