Giảm giá lên đến 69% cho Metabase

Triển khai Metabase với 1 nhấp cài đặt.

Nền tảng phân tích kinh doanh mã nguồn mở cho phép bất kỳ thành viên nào trong nhóm khám phá dữ liệu và xây dựng bảng điều khiển mà không cần SQL.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Metabase với 1 nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho Metabase

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Metabase

Metabase là một nền tảng business intelligence mã nguồn mở hàng đầu, được hơn 40.000 công ty trên toàn thế giới tin dùng. Trình tạo truy vấn trực quan của nó cho phép các thành viên nhóm không chuyên về kỹ thuật khám phá dữ liệu và xây dựng các bảng điều khiển tương tác mà không cần viết SQL, trong khi người dùng thành thạo có thể sử dụng các truy vấn gốc. Nó kết nối với hơn 20 cơ sở dữ liệu bao gồm PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery và Snowflake, đồng thời hỗ trợ báo cáo tự động qua email và Slack.

Việc triển khai Metabase trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu kinh doanh nhạy cảm trong môi trường của bạn, loại bỏ chi phí SaaS theo từng người dùng và cung cấp tài nguyên chuyên dụng cho các truy vấn phức tạp cùng tập dữ liệu lớn mà các dịch vụ cloud analytics dùng chung thường làm chậm.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Metabase

Trình tạo truy vấn No-SQL

Bất kỳ ai trong nhóm đều có thể khám phá dữ liệu và xây dựng biểu đồ thông qua giao diện trực quan mà không cần học cú pháp SQL.

20+ Trình kết nối Cơ sở dữ liệu

Kết nối với PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery, Snowflake và nhiều hơn nữa thông qua trình hướng dẫn cài đặt có hướng dẫn.

Bảng điều khiển tương tác

Kết hợp biểu đồ, số liệu và bộ lọc thành các bảng điều khiển có thể chia sẻ, tự động cập nhật với dữ liệu mới.

Báo cáo tự động

Lên lịch gửi báo cáo qua email hoặc Slack để các bên liên quan luôn có được thông tin chi tiết cập nhật mà không cần đăng nhập.

Nhúng và Chia sẻ

Nhúng bảng điều khiển vào các công cụ bên ngoài hoặc chia sẻ liên kết công khai để phân tích hướng đến khách hàng mà không làm lộ dữ liệu thô.

Tại sao lại chạy Metabase trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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