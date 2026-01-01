Rallly là một công cụ lập lịch và thăm dò ý kiến nhóm mã nguồn mở thân thiện với quyền riêng tư, được thiết kế để thay thế Doodle và các ứng dụng SaaS tương tự. Người tổ chức tạo một cuộc thăm dò với các tùy chọn ngày/giờ đề xuất, chia sẻ một liên kết, và những người phản hồi chọn các khung thời gian phù hợp với họ — không yêu cầu tài khoản đối với người tham gia. Bảng điều khiển của người tổ chức sau đó sẽ làm nổi bật các khung thời gian phổ biến nhất, giúp dễ dàng xác nhận thời gian cuối cùng.

Tự lưu trữ Rallly trên VPS của bạn giúp giữ email của người tham gia, dữ liệu phản hồi và chủ đề cuộc họp trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, thay vì một dịch vụ lập lịch của bên thứ ba. Nền tảng này hỗ trợ nhiều múi giờ, các tùy chọn bị khóa, tùy chỉnh thương hiệu và xác thực bằng email magic-link cho người tổ chức, và toàn bộ hệ thống chạy trên một container Next.js duy nhất cùng với PostgreSQL — đủ nhỏ cho mục đích sử dụng cá nhân, đủ mạnh mẽ cho một nhóm nhỏ hoặc câu lạc bộ.