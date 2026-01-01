Triển khai Rallly với 1 nhấp.
Công cụ lập lịch tự lưu trữ để cùng nhau chọn ngày và giờ tốt nhất giữa các nhóm, đội và múi giờ.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Rallly
Rallly là một công cụ lập lịch và thăm dò ý kiến nhóm mã nguồn mở thân thiện với quyền riêng tư, được thiết kế để thay thế Doodle và các ứng dụng SaaS tương tự. Người tổ chức tạo một cuộc thăm dò với các tùy chọn ngày/giờ đề xuất, chia sẻ một liên kết, và những người phản hồi chọn các khung thời gian phù hợp với họ — không yêu cầu tài khoản đối với người tham gia. Bảng điều khiển của người tổ chức sau đó sẽ làm nổi bật các khung thời gian phổ biến nhất, giúp dễ dàng xác nhận thời gian cuối cùng.
Tự lưu trữ Rallly trên VPS của bạn giúp giữ email của người tham gia, dữ liệu phản hồi và chủ đề cuộc họp trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, thay vì một dịch vụ lập lịch của bên thứ ba. Nền tảng này hỗ trợ nhiều múi giờ, các tùy chọn bị khóa, tùy chỉnh thương hiệu và xác thực bằng email magic-link cho người tổ chức, và toàn bộ hệ thống chạy trên một container Next.js duy nhất cùng với PostgreSQL — đủ nhỏ cho mục đích sử dụng cá nhân, đủ mạnh mẽ cho một nhóm nhỏ hoặc câu lạc bộ.
Các tính năng chính của Rallly
Bình chọn ngày nhóm
Đề xuất nhiều tùy chọn ngày và giờ, thu thập thông tin rảnh rỗi từ những người được mời và hiển thị khung thời gian tốt nhất — Các cuộc thăm dò ý kiến kiểu Doodle mà không mất phí cho mỗi cuộc thăm dò.
Nhận biết múi giờ
Hiển thị mọi tùy chọn theo múi giờ địa phương của từng người trả lời một cách tự động để các nhóm phân tán có thể chọn thời gian mà không cần tính toán nhẩm.
Phản hồi không tài khoản
Người được mời bỏ phiếu bằng tên và email tùy chọn — không cần đăng ký, không mật khẩu, không rắc rối — trong khi người tổ chức giữ tài khoản để quản lý các cuộc thăm dò.
Đăng nhập Magic-link
Người tổ chức đăng nhập thông qua các liên kết ma thuật được gửi qua email thay vì mật khẩu, giúp giảm thiểu diện tích bề mặt thông tin đăng nhập mà không ảnh hưởng đến sự tiện lợi.
Các tùy chọn đã khóa và ẩn
Khóa một tùy chọn đã chọn để cố định các phản hồi, hoặc ẩn các tùy chọn sau khi bỏ phiếu kết thúc — hữu ích để xác nhận lựa chọn cuối cùng mà không cần thay đổi thêm.
Tùy chỉnh thương hiệu
Đặt tên trang web, logo và chủ đề riêng để các cuộc thăm dò cảm thấy như một phần của tổ chức thay vì một trang đích SaaS chung chung.
Tại sao lại chạy Rallly trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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