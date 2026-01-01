Apache StreamPark là một dự án cấp cao của Apache hợp nhất toàn bộ vòng đời của các ứng dụng xử lý luồng thời gian thực được xây dựng trên Apache Flink và Apache Spark. Nó kết hợp một framework tập trung vào nhà phát triển với các API và trình kết nối được xây dựng sẵn với một bảng điều khiển vận hành cloud-native để biên dịch, triển khai, giám sát và mở rộng các tác vụ streaming từ một giao diện web duy nhất.

Tự host StreamPark trên VPS của riêng bạn giúp giữ các Flink job artifacts, lịch sử triển khai và siêu dữ liệu vận hành dưới sự kiểm soát của bạn, đồng thời loại bỏ chi phí và sự phức tạp khi chạy một control plane xử lý luồng riêng biệt trên một hyperscaler.