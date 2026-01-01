Triển khai Apache StreamPark với cài đặt một lần nhấp.
Khung phát triển ứng dụng streaming toàn diện và nền tảng điện toán thời gian thực cloud-native dành cho Apache Flink và Spark.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Apache StreamPark
Apache StreamPark là một dự án cấp cao của Apache hợp nhất toàn bộ vòng đời của các ứng dụng xử lý luồng thời gian thực được xây dựng trên Apache Flink và Apache Spark. Nó kết hợp một framework tập trung vào nhà phát triển với các API và trình kết nối được xây dựng sẵn với một bảng điều khiển vận hành cloud-native để biên dịch, triển khai, giám sát và mở rộng các tác vụ streaming từ một giao diện web duy nhất.
Tự host StreamPark trên VPS của riêng bạn giúp giữ các Flink job artifacts, lịch sử triển khai và siêu dữ liệu vận hành dưới sự kiểm soát của bạn, đồng thời loại bỏ chi phí và sự phức tạp khi chạy một control plane xử lý luồng riêng biệt trên một hyperscaler.
Các tính năng chính của Apache StreamPark
Flink và Spark thống nhất
Phát triển, triển khai và vận hành các công việc truyền phát Apache Flink và Apache Spark từ một bảng điều khiển duy nhất với sự hỗ trợ runtime đa phiên bản.
Soạn thảo công việc trên trình duyệt
Viết các ứng dụng Flink SQL và dựa trên JAR trong trình chỉnh sửa web với tính năng tô sáng cú pháp, quản lý phụ thuộc và lịch sử phiên bản.
Triển khai một nhấp chuột
Khởi chạy các tác vụ đến Standalone, YARN trên Hadoop 2.x/3.x, hoặc các cụm Kubernetes trực tiếp từ nền tảng mà không cần rời khỏi trình duyệt.
Giám sát tích hợp
Theo dõi các công việc đang chạy, điểm kiểm tra, điểm lưu và các sự kiện lỗi với bảng điều khiển trạng thái thời gian thực và tích hợp cảnh báo.
Hệ sinh thái kết nối phong phú
Triển khai nhanh hơn với các trình kết nối được xây dựng sẵn cho Kafka, JDBC, Doris, Paimon, ClickHouse và các hệ thống dữ liệu lớn và ML khác.
Tại sao lại chạy Apache StreamPark trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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