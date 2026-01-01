Triển khai RosarioSIS với cài đặt một nhấp.
Hệ thống thông tin học sinh mã nguồn mở để quản lý điểm số, thời khóa biểu, chuyên cần, học phí và dịch vụ ăn uống.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với RosarioSIS
RosarioSIS là Hệ thống Thông tin Sinh viên miễn phí, mã nguồn mở được xây dựng cho các trường học, khu học chánh và trung tâm đào tạo cần quản lý toàn bộ vòng đời của sinh viên tại một nơi. Nó bao gồm tuyển sinh, lập lịch, báo cáo điểm, điểm danh, kỷ luật, thanh toán, dịch vụ ăn uống và hơn một tá mô-đun khác — tất cả đều có thể truy cập từ giao diện web đáp ứng hoạt động trên điện thoại, máy tính bảng và máy tính để bàn.
Tự lưu trữ RosarioSIS trên VPS của bạn giúp giữ hồ sơ sinh viên nhạy cảm, điểm số và dữ liệu tài chính dưới sự kiểm soát trực tiếp của bạn, không có phí mỗi sinh viên hoặc bị khóa bởi nhà cung cấp đám mây. Việc triển khai bao gồm PostgreSQL và được cấu hình sẵn với nhãn Traefik để định tuyến HTTPS tự động.
Các tính năng chính của RosarioSIS
Điểm số và học bạ
Theo dõi bài tập, tính toán điểm số có trọng số, kỳ đánh giá, và tạo ra các phiếu điểm và bảng điểm có thể in được trực tiếp từ hệ thống.
Theo dõi điểm danh
Ghi lại điểm danh hàng ngày và theo từng khóa học bằng mã tùy chỉnh, sau đó tạo báo cáo vắng mặt và tự động thông báo cho phụ huynh qua email.
Đặt lịch và luân phiên
Xây dựng lịch trình tổng thể, quản lý yêu cầu khóa học và phân công sinh viên vào các phần với tính năng phát hiện xung đột cùng các ràng buộc về phòng học và giáo viên.
Thanh toán và dịch vụ ăn uống
Quản lý học phí, hóa đơn, thanh toán và các gói suất ăn căng tin với số dư tài khoản theo từng học sinh và sao kê có thể in.
Cổng thông tin phụ huynh và học sinh
Cung cấp cho gia đình thông tin đăng nhập riêng để xem điểm, lịch học, điểm danh và bài tập mà không làm lộ quy trình làm việc của nhân viên văn phòng.
Đa ngôn ngữ và mô-đun
Có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và nhiều ngôn ngữ khác, với các plugin tùy chọn cho đánh giá trực tuyến, bảng điểm và trình tạo báo cáo tùy chỉnh.
Tại sao lại chạy RosarioSIS trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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