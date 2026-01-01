Triển khai Pydio Cells chỉ với một nhấp chuột.
Nền tảng chia sẻ tệp và cộng tác tài liệu tự lưu trữ với không gian làm việc nhóm, liên kết công khai và giao diện web hiện đại.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Pydio Cells
Pydio Cells là một nền tảng cộng tác nội dung tự lưu trữ — phiên bản kế nhiệm hiện đại của PydioShare. Nó kết hợp chia sẻ tệp an toàn, không gian làm việc nhóm, tạo liên kết công khai, xem trước tài liệu trong trình duyệt và kiểm soát truy cập chi tiết đằng sau một backend dựa trên Go nhanh chóng và một giao diện web tinh tế cạnh tranh trực tiếp với các dịch vụ thương mại như Box, Dropbox Business và SharePoint.
Tự lưu trữ Pydio Cells trên một VPS giữ cho tài liệu nhạy cảm, không gian làm việc nhóm và liên kết chia sẻ bên ngoài của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, không có phí mỗi người dùng, không giới hạn dung lượng lưu trữ và không có nền tảng bên thứ ba nào có thể thay đổi điều khoản hoặc giá cả bất cứ lúc nào.
Các tính năng chính của Pydio Cells
Không gian làm việc nhóm và vai trò
Tạo các không gian làm việc theo nhóm với kiểm soát truy cập dựa trên vai trò chi tiết, để đúng người xem đúng thư mục mà không cần quản lý quyền thủ công.
Liên kết chia sẻ công khai
Tạo liên kết tải xuống hoặc tải lên có thể chia sẻ với mật khẩu tùy chọn, ngày hết hạn và giới hạn tải xuống — hoàn hảo để gửi tệp cho khách hàng bên ngoài.
Xem trước tệp trên trình duyệt
Xem trước các tệp PDF, hình ảnh, video, âm thanh và tài liệu Office trực tiếp trong trình duyệt mà không cần tải xuống trước hoặc cài đặt trình xem gốc.
Truy cập WebDAV và S3
Kết nối từ các ứng dụng đồng bộ trên máy tính, ứng dụng di động và các công cụ tương thích S3 để cùng một nội dung có mặt trong mọi quy trình làm việc.
Nguồn cấp dữ liệu hoạt động và tìm kiếm
Luồng hoạt động theo từng không gian làm việc cùng với tính năng tìm kiếm toàn văn bản trên các tài liệu giúp các nhóm nắm bắt được những thay đổi và tìm thấy nội dung nhanh chóng.
Tại sao lại chạy Pydio Cells trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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