Pydio Cells là một nền tảng cộng tác nội dung tự lưu trữ — phiên bản kế nhiệm hiện đại của PydioShare. Nó kết hợp chia sẻ tệp an toàn, không gian làm việc nhóm, tạo liên kết công khai, xem trước tài liệu trong trình duyệt và kiểm soát truy cập chi tiết đằng sau một backend dựa trên Go nhanh chóng và một giao diện web tinh tế cạnh tranh trực tiếp với các dịch vụ thương mại như Box, Dropbox Business và SharePoint.

Tự lưu trữ Pydio Cells trên một VPS giữ cho tài liệu nhạy cảm, không gian làm việc nhóm và liên kết chia sẻ bên ngoài của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, không có phí mỗi người dùng, không giới hạn dung lượng lưu trữ và không có nền tảng bên thứ ba nào có thể thay đổi điều khoản hoặc giá cả bất cứ lúc nào.