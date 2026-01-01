Thumbor là một máy chủ xử lý hình ảnh thông minh dựa trên Python, xử lý việc thay đổi kích thước, cắt và lọc thông qua các tham số URL — không cần thay đổi mã ứng dụng để tích hợp. Điều làm cho Thumbor khác biệt so với các công cụ thay đổi kích thước hình ảnh thông thường là tính năng cắt thông minh được hỗ trợ bởi AI của nó: nó tự động phát hiện khuôn mặt và các đặc điểm quan trọng trong hình ảnh trước khi cắt, đảm bảo chủ thể không bao giờ bị cắt mất một cách vô tình.

Được sử dụng trong môi trường sản xuất bởi Wikipedia, Globo.com, Forbes và Vox Media để phục vụ hàng tỷ hình ảnh, Thumbor đã được thử nghiệm trong thực tế ở quy mô lớn. Nó không yêu cầu bất kỳ phụ thuộc bên ngoài nào cho hoạt động cơ bản. Tự lưu trữ thay thế phí SaaS cho mỗi lần chuyển đổi bằng một chi phí VPS cố định và giữ cho quy trình xử lý phương tiện của bạn hoàn toàn nằm trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn.