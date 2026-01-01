Triển khai Thumbor với 1 nhấp.
Máy chủ hình ảnh thông minh mã nguồn mở cắt, thay đổi kích thước và lọc hình ảnh theo yêu cầu thông qua các yêu cầu dựa trên URL đơn giản.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Thumbor
Thumbor là một máy chủ xử lý hình ảnh thông minh dựa trên Python, xử lý việc thay đổi kích thước, cắt và lọc thông qua các tham số URL — không cần thay đổi mã ứng dụng để tích hợp. Điều làm cho Thumbor khác biệt so với các công cụ thay đổi kích thước hình ảnh thông thường là tính năng cắt thông minh được hỗ trợ bởi AI của nó: nó tự động phát hiện khuôn mặt và các đặc điểm quan trọng trong hình ảnh trước khi cắt, đảm bảo chủ thể không bao giờ bị cắt mất một cách vô tình.
Được sử dụng trong môi trường sản xuất bởi Wikipedia, Globo.com, Forbes và Vox Media để phục vụ hàng tỷ hình ảnh, Thumbor đã được thử nghiệm trong thực tế ở quy mô lớn. Nó không yêu cầu bất kỳ phụ thuộc bên ngoài nào cho hoạt động cơ bản. Tự lưu trữ thay thế phí SaaS cho mỗi lần chuyển đổi bằng một chi phí VPS cố định và giữ cho quy trình xử lý phương tiện của bạn hoàn toàn nằm trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn.
Các tính năng chính của Thumbor
Phát hiện khuôn mặt thông minh
Tính năng phát hiện khuôn mặt và đối tượng tích hợp đảm bảo phần quan trọng nhất của hình ảnh luôn nằm ở giữa khi cắt ảnh theo các tỷ lệ khung hình khác nhau.
Xử lý dựa trên URL
Thay đổi kích thước, cắt, lọc và chuyển đổi hình ảnh bằng cách tạo một URL — không yêu cầu SDK, hoạt động với bất kỳ ngôn ngữ hoặc khung làm việc nào.
Tự động chọn định dạng
Tự động phân phát WebP cho các trình duyệt hỗ trợ định dạng này, với tùy chọn dự phòng là JPEG hoặc PNG, giúp giảm băng thông mà không cần thêm công sức.
Hệ thống lọc có thể mở rộng
Áp dụng độ sáng, độ tương phản, hình mờ, góc bo tròn và làm mờ thông qua các tham số URL hoặc plugin bộ lọc Python tùy chỉnh.
Bộ nhớ đệm kết quả
Kết quả đã xử lý được lưu vào bộ nhớ đệm để tránh xử lý lại các yêu cầu giống hệt nhau, giảm đáng kể tải CPU khi lưu lượng truy cập cao.
Tại sao lại chạy Thumbor trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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