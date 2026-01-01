Triển khai Grafana Loki chỉ với một cú nhấp chuột.
Hệ thống tổng hợp nhật ký có khả năng mở rộng theo chiều ngang, lấy cảm hứng từ Prometheus, được thiết kế để lập chỉ mục nhãn hiệu quả về chi phí thay vì toàn bộ văn bản.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Grafana Loki
Grafana Loki là một hệ thống tổng hợp nhật ký mã nguồn mở được xây dựng bởi Grafana Labs, áp dụng phương pháp Prometheus cho nhật ký — nó chỉ lập chỉ mục một tập hợp nhỏ các nhãn siêu dữ liệu trên mỗi luồng thay vì toàn bộ nội dung nhật ký, điều này giúp chi phí lưu trữ và chi phí vận hành thấp hơn đáng kể so với các cơ sở dữ liệu nhật ký truyền thống. Nhật ký được đẩy vào bởi các tác nhân như Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, hoặc Vector và được truy vấn bằng LogQL.
Mẫu này tích hợp Loki với Grafana được cấu hình sẵn dưới dạng UI và cung cấp sẵn Loki làm nguồn dữ liệu mặc định, do đó nhật ký có thể tìm kiếm được trong chế độ xem Explore ngay khi ngăn xếp khởi động. Tự lưu trữ trên một VPS giúp giữ các nhật ký ứng dụng và kiểm toán nhạy cảm hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn, mà không phải trả phí nhập dữ liệu theo từng GB.
Các tính năng chính của Grafana Loki
Lập chỉ mục dựa trên nhãn
Loki lập chỉ mục chỉ một vài nhãn siêu dữ liệu cho mỗi luồng nhật ký thay vì toàn bộ tải trọng, cắt giảm chi phí lưu trữ và bộ nhớ so với các công cụ kiểu Elasticsearch.
Ngôn ngữ truy vấn LogQL
Truy vấn nhật ký với cú pháp lấy cảm hứng từ PromQL, hỗ trợ lọc, phân tích cú pháp và trích xuất số liệu để bạn có thể vẽ biểu đồ tỷ lệ lỗi và độ trễ trực tiếp từ các dòng nhật ký.
Grafana UI đi kèm
Phiên bản Grafana đi kèm được cài đặt sẵn Loki làm nguồn dữ liệu, sẵn sàng cho Explore view, dashboards và unified alerting ngay từ ngày đầu tiên.
Thu nạp đa tác nhân
Chấp nhận nhật ký từ Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash và bất kỳ client nào sử dụng Loki push API để thu thập linh hoạt trên toàn bộ hệ thống của bạn.
Cảnh báo thống nhất
Xác định các quy tắc cảnh báo dựa trên LogQL thông qua Grafana và định tuyến thông báo đến Slack, PagerDuty, email và webhooks cùng với các cảnh báo metric hiện có của bạn.
Lưu trữ dựa trên hệ thống tập tin
Chế độ nhị phân đơn mặc định duy trì các khối và chỉ mục TSDB vào một volume Docker trên đĩa, mà không yêu cầu kho lưu trữ đối tượng bên ngoài để bắt đầu.
Tại sao lại chạy Grafana Loki trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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