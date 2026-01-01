Grafana Loki là một hệ thống tổng hợp nhật ký mã nguồn mở được xây dựng bởi Grafana Labs, áp dụng phương pháp Prometheus cho nhật ký — nó chỉ lập chỉ mục một tập hợp nhỏ các nhãn siêu dữ liệu trên mỗi luồng thay vì toàn bộ nội dung nhật ký, điều này giúp chi phí lưu trữ và chi phí vận hành thấp hơn đáng kể so với các cơ sở dữ liệu nhật ký truyền thống. Nhật ký được đẩy vào bởi các tác nhân như Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, hoặc Vector và được truy vấn bằng LogQL.

Mẫu này tích hợp Loki với Grafana được cấu hình sẵn dưới dạng UI và cung cấp sẵn Loki làm nguồn dữ liệu mặc định, do đó nhật ký có thể tìm kiếm được trong chế độ xem Explore ngay khi ngăn xếp khởi động. Tự lưu trữ trên một VPS giúp giữ các nhật ký ứng dụng và kiểm toán nhạy cảm hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn, mà không phải trả phí nhập dữ liệu theo từng GB.