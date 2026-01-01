Pulse là một bảng điều khiển giám sát thời gian thực mã nguồn mở, cung cấp cho bạn cái nhìn tổng thể, thống nhất về các Proxmox VE clusters, Proxmox Backup Server instances, Docker hosts và Kubernetes workloads của bạn. Nó liên tục thăm dò từng node được kết nối và truyền các chỉ số CPU, bộ nhớ, lưu trữ và mạng đến một giao diện web nhanh, giúp bạn phát hiện áp lực trên một máy ảo, container hoặc backup datastore ngay khi nó xảy ra thay vì sau một sự cố ngừng hoạt động.

Vì Pulse được tự host, mọi thông tin xác thực và chỉ số đều nằm trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có telemetry của bên thứ ba và không có cấp phép theo từng node. Chạy nó trên VPS của riêng bạn giúp bảng điều khiển luôn có thể truy cập được ngay cả khi một host được giám sát đang gặp sự cố, và các cảnh báo ngưỡng có thể cấu hình sẽ thông báo cho bạn qua email, webhooks hoặc chat trước khi các vấn đề nhỏ biến thành thời gian ngừng hoạt động.