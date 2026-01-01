Triển khai Pulse với 1 nhấp.
Bảng điều khiển giám sát thời gian thực cho Proxmox VE, Proxmox Backup Server, Docker và Kubernetes với cảnh báo và các chỉ số lịch sử.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Pulse
Pulse là một bảng điều khiển giám sát thời gian thực mã nguồn mở, cung cấp cho bạn cái nhìn tổng thể, thống nhất về các Proxmox VE clusters, Proxmox Backup Server instances, Docker hosts và Kubernetes workloads của bạn. Nó liên tục thăm dò từng node được kết nối và truyền các chỉ số CPU, bộ nhớ, lưu trữ và mạng đến một giao diện web nhanh, giúp bạn phát hiện áp lực trên một máy ảo, container hoặc backup datastore ngay khi nó xảy ra thay vì sau một sự cố ngừng hoạt động.
Vì Pulse được tự host, mọi thông tin xác thực và chỉ số đều nằm trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có telemetry của bên thứ ba và không có cấp phép theo từng node. Chạy nó trên VPS của riêng bạn giúp bảng điều khiển luôn có thể truy cập được ngay cả khi một host được giám sát đang gặp sự cố, và các cảnh báo ngưỡng có thể cấu hình sẽ thông báo cho bạn qua email, webhooks hoặc chat trước khi các vấn đề nhỏ biến thành thời gian ngừng hoạt động.
Các tính năng chính của Pulse
Chế độ xem Proxmox thống nhất
Giám sát nhiều Proxmox VE clusters và Proxmox Backup Server instances từ một dashboard, với các metrics theo từng VM, từng container và từng datastore.
Số liệu phát trực tuyến thời gian thực
Các số liệu CPU, bộ nhớ, ổ đĩa và mạng trực tiếp cập nhật liên tục qua WebSocket để bạn thấy các thay đổi về tải ngay khi chúng xảy ra.
Giám sát Docker và Kubernetes
Theo dõi mức sử dụng tài nguyên của container và pod cùng với các máy chủ Proxmox của bạn để có một cái nhìn nhất quán trên các máy ảo và container.
Cảnh báo ngưỡng có thể cấu hình
Đặt giới hạn cho CPU, bộ nhớ, dung lượng lưu trữ hoặc nhiệt độ và nhận thông báo qua email, webhook hoặc chat trước khi các vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.
Agentless API polling
Pulse kết nối với Proxmox bằng token API, vì vậy không cần cài đặt thêm bất cứ thứ gì trên các node mà nó giám sát.
Tại sao lại chạy Pulse trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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