Giảm giá lên đến 69% cho Pulse

Triển khai Pulse với 1 nhấp.

Bảng điều khiển giám sát thời gian thực cho Proxmox VE, Proxmox Backup Server, Docker và Kubernetes với cảnh báo và các chỉ số lịch sử.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
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30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Pulse với 1 nhấp.

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Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Pulse

Pulse là một bảng điều khiển giám sát thời gian thực mã nguồn mở, cung cấp cho bạn cái nhìn tổng thể, thống nhất về các Proxmox VE clusters, Proxmox Backup Server instances, Docker hosts và Kubernetes workloads của bạn. Nó liên tục thăm dò từng node được kết nối và truyền các chỉ số CPU, bộ nhớ, lưu trữ và mạng đến một giao diện web nhanh, giúp bạn phát hiện áp lực trên một máy ảo, container hoặc backup datastore ngay khi nó xảy ra thay vì sau một sự cố ngừng hoạt động.

Vì Pulse được tự host, mọi thông tin xác thực và chỉ số đều nằm trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có telemetry của bên thứ ba và không có cấp phép theo từng node. Chạy nó trên VPS của riêng bạn giúp bảng điều khiển luôn có thể truy cập được ngay cả khi một host được giám sát đang gặp sự cố, và các cảnh báo ngưỡng có thể cấu hình sẽ thông báo cho bạn qua email, webhooks hoặc chat trước khi các vấn đề nhỏ biến thành thời gian ngừng hoạt động.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Pulse

Chế độ xem Proxmox thống nhất

Giám sát nhiều Proxmox VE clusters và Proxmox Backup Server instances từ một dashboard, với các metrics theo từng VM, từng container và từng datastore.

Số liệu phát trực tuyến thời gian thực

Các số liệu CPU, bộ nhớ, ổ đĩa và mạng trực tiếp cập nhật liên tục qua WebSocket để bạn thấy các thay đổi về tải ngay khi chúng xảy ra.

Giám sát Docker và Kubernetes

Theo dõi mức sử dụng tài nguyên của container và pod cùng với các máy chủ Proxmox của bạn để có một cái nhìn nhất quán trên các máy ảo và container.

Cảnh báo ngưỡng có thể cấu hình

Đặt giới hạn cho CPU, bộ nhớ, dung lượng lưu trữ hoặc nhiệt độ và nhận thông báo qua email, webhook hoặc chat trước khi các vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.

Agentless API polling

Pulse kết nối với Proxmox bằng token API, vì vậy không cần cài đặt thêm bất cứ thứ gì trên các node mà nó giám sát.

Tại sao lại chạy Pulse trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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