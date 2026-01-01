Triển khai Mobilizon chỉ với một cú nhấp chuột.
Tổ chức sự kiện mã nguồn mở liên kết dành cho các cộng đồng và phong trào cần các cuộc tụ họp mà không bị giám sát.
Chọn gói VPS cho Mobilizon
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Mobilizon
Mobilizon là một nền tảng tổ chức sự kiện miễn phí, liên kết được xây dựng bởi Framasoft và hiện được quản lý bởi tổ chức phi lợi nhuận Kaihuri. Nó thay thế Facebook Events và Meetup bằng một mạng lưới các phiên bản độc lập kết nối với nhau thông qua giao thức ActivityPub, cung cấp cho các nhà tổ chức, nhà hoạt động và cộng đồng một nơi để xuất bản các sự kiện và nhóm mà không khiến người tham dự phải chịu sự theo dõi quảng cáo, thu thập dữ liệu hoặc các nguồn cấp dữ liệu thuật toán.
Tự host Mobilizon trên VPS của riêng bạn có nghĩa là bạn kiểm soát ai tham gia phiên bản của bạn, những quy tắc kiểm duyệt nào được áp dụng và dữ liệu sự kiện được lưu giữ trong bao lâu. Cộng đồng của bạn giữ lịch và danh sách thành viên ngay cả khi một phiên bản duy nhất — hoặc toàn bộ nền tảng thương mại — biến mất, bởi vì tính liên kết làm cho mạng lưới trở nên kiên cường theo thiết kế.
Các tính năng chính của Mobilizon
Liên kết ActivityPub
Kết nối với Mastodon, PeerTube và mọi phiên bản Mobilizon khác để người tham dự theo dõi các sự kiện và nhóm trên fediverse từ một tài khoản duy nhất.
Nhóm và thảo luận
Điều hành các nhóm bền vững với các bài đăng, tài nguyên và chủ đề thảo luận được chia sẻ để việc tổ chức tiếp tục giữa các sự kiện, chứ không chỉ trong ngày diễn ra sự kiện.
Quyền riêng tư theo mặc định
Không có trình theo dõi của bên thứ ba, không quảng cáo và không yêu cầu email cho các sự kiện công cộng — người tham dự có thể xác nhận tham gia ẩn danh hoặc bằng danh tính liên kết.
Hồ sơ đa danh tính
Duy trì các danh tính riêng biệt cho hoạt động xã hội, công việc và sở thích dưới một tài khoản để cuộc sống cá nhân tách biệt khỏi các hoạt động tổ chức công khai.
Bản đồ và định vị địa lý
Tìm kiếm địa điểm và bản đồ sự kiện được hỗ trợ bởi OpenStreetMap giúp các cộng đồng địa phương tìm thấy các buổi tụ họp gần đó mà không gửi dữ liệu cho các nhà cung cấp bản đồ thương mại.
Kiểm duyệt tự lưu trữ
Đặt quy tắc cấp phiên bản, phê duyệt tài khoản mới và chặn các máy chủ độc hại — mọi quyết định kiểm duyệt đều nằm trên VPS của bạn thay vì một nền tảng tập trung.
Tại sao lại chạy Mobilizon trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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