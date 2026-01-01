Mobilizon là một nền tảng tổ chức sự kiện miễn phí, liên kết được xây dựng bởi Framasoft và hiện được quản lý bởi tổ chức phi lợi nhuận Kaihuri. Nó thay thế Facebook Events và Meetup bằng một mạng lưới các phiên bản độc lập kết nối với nhau thông qua giao thức ActivityPub, cung cấp cho các nhà tổ chức, nhà hoạt động và cộng đồng một nơi để xuất bản các sự kiện và nhóm mà không khiến người tham dự phải chịu sự theo dõi quảng cáo, thu thập dữ liệu hoặc các nguồn cấp dữ liệu thuật toán.

Tự host Mobilizon trên VPS của riêng bạn có nghĩa là bạn kiểm soát ai tham gia phiên bản của bạn, những quy tắc kiểm duyệt nào được áp dụng và dữ liệu sự kiện được lưu giữ trong bao lâu. Cộng đồng của bạn giữ lịch và danh sách thành viên ngay cả khi một phiên bản duy nhất — hoặc toàn bộ nền tảng thương mại — biến mất, bởi vì tính liên kết làm cho mạng lưới trở nên kiên cường theo thiết kế.