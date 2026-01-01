Triển khai Onyx với 1 nhấp.
Nền tảng trò chuyện AI mã nguồn mở và tìm kiếm doanh nghiệp kết nối mọi LLM với kiến thức của đội ngũ bạn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Onyx
Onyx là một nền tảng AI mã nguồn mở kết hợp giao diện chat giàu tính năng với tính năng tìm kiếm doanh nghiệp trên các tài liệu và ứng dụng của nhóm bạn. Nó hoạt động với mọi nhà cung cấp LLM lớn — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex và bất kỳ mô hình tự lưu trữ nào được phơi bày qua Ollama hoặc vLLM — để bạn tự do chọn mô hình phù hợp với từng tác vụ mà không cần viết lại stack của bạn.
Tự lưu trữ Onyx trên VPS của bạn giúp giữ các bản ghi chat, tài liệu được lập chỉ mục và thông tin xác thực trình kết nối trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Hơn bốn mươi trình kết nối kéo dữ liệu từ Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira và nhiều hơn nữa vào một chỉ mục tìm kiếm thống nhất, để các câu trả lời trích dẫn từ bản gốc thay vì làm rò rỉ ngữ cảnh nhạy cảm cho SaaS của bên thứ ba.
Các tính năng chính của Onyx
Hoạt động với mọi LLM
Mang theo khóa API của riêng bạn cho OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex, hoặc bất kỳ điểm cuối nào tương thích với OpenAI, bao gồm cả triển khai Ollama và vLLM cục bộ.
Hơn bốn mươi đầu nối
Lập chỉ mục Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk và nhiều ứng dụng khác để các câu trả lời trò chuyện trích dẫn kiến thức thực tế của nhóm bạn.
Các tác nhân AI và trợ lý
Xây dựng các trợ lý tùy chỉnh với các lời nhắc được điều chỉnh, phạm vi kết nối và công cụ để mỗi đội có được một AI được định hình theo quy trình làm việc của mình.
Trích dẫn và căn cứ
Mọi câu trả lời đều liên kết trở lại tài liệu nguồn, để người dùng xác minh các tuyên bố và tin tưởng vào các phản hồi thay vì đoán mò về những thông tin sai lệch.
Quyền dựa trên vai trò
Kiểm soát truy cập cấp độ tài liệu thừa hưởng quyền từ hệ thống nguồn để người dùng chỉ thấy những gì họ đã được phép đọc.
Quyền riêng tư tự lưu trữ
Trò chuyện, vector và tài liệu nguồn luôn nằm trên VPS của bạn — không có gì được gửi đến máy chủ Onyx và bạn giữ toàn quyền kiểm soát lưu lượng mô hình và trình kết nối.
Tại sao lại chạy Onyx trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
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