Onyx là một nền tảng AI mã nguồn mở kết hợp giao diện chat giàu tính năng với tính năng tìm kiếm doanh nghiệp trên các tài liệu và ứng dụng của nhóm bạn. Nó hoạt động với mọi nhà cung cấp LLM lớn — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex và bất kỳ mô hình tự lưu trữ nào được phơi bày qua Ollama hoặc vLLM — để bạn tự do chọn mô hình phù hợp với từng tác vụ mà không cần viết lại stack của bạn.

Tự lưu trữ Onyx trên VPS của bạn giúp giữ các bản ghi chat, tài liệu được lập chỉ mục và thông tin xác thực trình kết nối trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Hơn bốn mươi trình kết nối kéo dữ liệu từ Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira và nhiều hơn nữa vào một chỉ mục tìm kiếm thống nhất, để các câu trả lời trích dẫn từ bản gốc thay vì làm rò rỉ ngữ cảnh nhạy cảm cho SaaS của bên thứ ba.