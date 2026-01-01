Giảm giá lên đến 69% cho Onyx

Triển khai Onyx với 1 nhấp.

Nền tảng trò chuyện AI mã nguồn mở và tìm kiếm doanh nghiệp kết nối mọi LLM với kiến thức của đội ngũ bạn.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
307.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Onyx với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Onyx

Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Onyx

Onyx là một nền tảng AI mã nguồn mở kết hợp giao diện chat giàu tính năng với tính năng tìm kiếm doanh nghiệp trên các tài liệu và ứng dụng của nhóm bạn. Nó hoạt động với mọi nhà cung cấp LLM lớn — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex và bất kỳ mô hình tự lưu trữ nào được phơi bày qua Ollama hoặc vLLM — để bạn tự do chọn mô hình phù hợp với từng tác vụ mà không cần viết lại stack của bạn.

Tự lưu trữ Onyx trên VPS của bạn giúp giữ các bản ghi chat, tài liệu được lập chỉ mục và thông tin xác thực trình kết nối trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Hơn bốn mươi trình kết nối kéo dữ liệu từ Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira và nhiều hơn nữa vào một chỉ mục tìm kiếm thống nhất, để các câu trả lời trích dẫn từ bản gốc thay vì làm rò rỉ ngữ cảnh nhạy cảm cho SaaS của bên thứ ba.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Onyx

Hoạt động với mọi LLM

Mang theo khóa API của riêng bạn cho OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex, hoặc bất kỳ điểm cuối nào tương thích với OpenAI, bao gồm cả triển khai Ollama và vLLM cục bộ.

Hơn bốn mươi đầu nối

Lập chỉ mục Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk và nhiều ứng dụng khác để các câu trả lời trò chuyện trích dẫn kiến thức thực tế của nhóm bạn.

Các tác nhân AI và trợ lý

Xây dựng các trợ lý tùy chỉnh với các lời nhắc được điều chỉnh, phạm vi kết nối và công cụ để mỗi đội có được một AI được định hình theo quy trình làm việc của mình.

Trích dẫn và căn cứ

Mọi câu trả lời đều liên kết trở lại tài liệu nguồn, để người dùng xác minh các tuyên bố và tin tưởng vào các phản hồi thay vì đoán mò về những thông tin sai lệch.

Quyền dựa trên vai trò

Kiểm soát truy cập cấp độ tài liệu thừa hưởng quyền từ hệ thống nguồn để người dùng chỉ thấy những gì họ đã được phép đọc.

Quyền riêng tư tự lưu trữ

Trò chuyện, vector và tài liệu nguồn luôn nằm trên VPS của bạn — không có gì được gửi đến máy chủ Onyx và bạn giữ toàn quyền kiểm soát lưu lượng mô hình và trình kết nối.

Tại sao lại chạy Onyx trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀

Noel
Noel

Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.

Omkar
Omkar

Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.

Sylvain
Sylvain

Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.

Herriman
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Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.

Martin K
Martin K

Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.

30 ngày đảm bảo hoàn tiền

Dùng thử mà không lo rủi ro với 30 ngày đảm bảo hoàn tiền của chúng tôi. Xem chính sách hoàn tiền để biết thêm chi tiết.

Bắt đầu

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