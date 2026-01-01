PicoShare là một dịch vụ chia sẻ tệp mã nguồn mở, tối giản được thiết kế để làm tốt một việc duy nhất: tải lên một tệp và chia sẻ liên kết tải xuống trực tiếp. Không giống như các nền tảng lưu trữ đám mây đầy đủ, PicoShare không có hệ thống phân cấp thư mục, không có tài khoản đa người dùng và không có hạn ngạch lưu trữ — chỉ có một cụm mật khẩu dùng chung duy nhất bảo vệ giao diện quản trị và một URL công khai rõ ràng cho mỗi tệp bạn chia sẻ. Các liên kết có thể được đặt để hết hạn sau một khoảng thời gian có thể cấu hình hoặc số lượt tải xuống, và các liên kết tải lên dành cho khách cho phép những người đóng góp bên ngoài gửi tệp lên máy chủ của bạn mà không cần tài khoản.

Tự lưu trữ PicoShare trên VPS của bạn có nghĩa là các tệp được chia sẻ được lưu trữ trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn mà không có nền tảng bên thứ ba nào giữa bạn và người nhận, và không có tệp nào bị từ chối vì quá lớn.