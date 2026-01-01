Triển khai PicoShare chỉ với một cú nhấp.
Chia sẻ tệp tự lưu trữ tối giản với liên kết hết hạn, tính năng tải lên dành cho khách và không giới hạn kích thước tệp.
Chọn gói VPS cho PicoShare
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.
Những gì bạn có thể xây dựng với PicoShare
PicoShare là một dịch vụ chia sẻ tệp mã nguồn mở, tối giản được thiết kế để làm tốt một việc duy nhất: tải lên một tệp và chia sẻ liên kết tải xuống trực tiếp. Không giống như các nền tảng lưu trữ đám mây đầy đủ, PicoShare không có hệ thống phân cấp thư mục, không có tài khoản đa người dùng và không có hạn ngạch lưu trữ — chỉ có một cụm mật khẩu dùng chung duy nhất bảo vệ giao diện quản trị và một URL công khai rõ ràng cho mỗi tệp bạn chia sẻ. Các liên kết có thể được đặt để hết hạn sau một khoảng thời gian có thể cấu hình hoặc số lượt tải xuống, và các liên kết tải lên dành cho khách cho phép những người đóng góp bên ngoài gửi tệp lên máy chủ của bạn mà không cần tài khoản.
Tự lưu trữ PicoShare trên VPS của bạn có nghĩa là các tệp được chia sẻ được lưu trữ trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn mà không có nền tảng bên thứ ba nào giữa bạn và người nhận, và không có tệp nào bị từ chối vì quá lớn.
Các tính năng chính của PicoShare
Liên kết chia sẻ hết hạn
Đặt liên kết hết hạn sau một khoảng thời gian cụ thể hoặc một số lượt tải xuống nhất định, để các tệp được chia sẻ tự động bị xóa sau khi chúng đã hoàn thành mục đích.
Liên kết tải lên của khách mời
Tạo liên kết tải lên một lần hoặc có thể tái sử dụng để cộng tác viên bên ngoài có thể gửi tệp lên máy chủ của bạn mà không cần tạo tài khoản hoặc xem các tệp khác của bạn.
Không giới hạn dung lượng tệp
PicoShare không áp đặt bất kỳ hạn chế nào về kích thước hoặc loại tệp, vì vậy bạn có thể chia sẻ các video lớn, ảnh đĩa hoặc tệp lưu trữ mà các dịch vụ đám mây thường từ chối.
Không phụ thuộc bên ngoài
SQLite lưu trữ tất cả metadata cục bộ — không có máy chủ cơ sở dữ liệu, không có Redis, không có tiến trình nền — biến toàn bộ quá trình triển khai thành một container duy nhất.
URLs tải xuống trực tiếp
Mỗi tệp được chia sẻ có một URL tải xuống trực tiếp, sạch sẽ, vĩnh viễn để người nhận tải xuống mà không cần điều hướng giao diện web hoặc đăng nhập.
Tại sao lại chạy PicoShare trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Vị trí máy chủ được đề xuất:
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
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Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.
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