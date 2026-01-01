Notifiarr là một client tự host cho dịch vụ Notifiarr.com, cho phép tích hợp sâu giữa ngăn xếp tự động hóa phương tiện của bạn — bao gồm Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr và Plex — và một hệ thống thông báo tập trung. Nó hoạt động như cầu nối giữa các dịch vụ cục bộ của bạn và Notifiarr.com, chuyển tiếp các sự kiện, kích hoạt các quy trình làm việc tùy chỉnh và gửi cảnh báo theo thời gian thực đến Discord, Slack và các nền tảng khác.

Bằng cách chạy client Notifiarr trên VPS của riêng bạn, bạn giữ toàn quyền kiểm soát các tích hợp ngăn xếp phương tiện của mình mà không làm lộ các dịch vụ riêng lẻ ra internet. Cấu hình mọi thứ thông qua một giao diện web sạch sẽ, giám sát tình trạng hệ thống và định tuyến thông báo chính xác đến nơi bạn cần.