Triển khai Notifiarr chỉ với một cú nhấp để cài đặt.
Ứng dụng khách hợp nhất cho Notifiarr.com giúp kết nối hệ thống media của bạn với các thông báo mạnh mẽ và quy trình làm việc tự động hóa.
Chọn gói VPS cho Notifiarr
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Notifiarr
Notifiarr là một client tự host cho dịch vụ Notifiarr.com, cho phép tích hợp sâu giữa ngăn xếp tự động hóa phương tiện của bạn — bao gồm Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr và Plex — và một hệ thống thông báo tập trung. Nó hoạt động như cầu nối giữa các dịch vụ cục bộ của bạn và Notifiarr.com, chuyển tiếp các sự kiện, kích hoạt các quy trình làm việc tùy chỉnh và gửi cảnh báo theo thời gian thực đến Discord, Slack và các nền tảng khác.
Bằng cách chạy client Notifiarr trên VPS của riêng bạn, bạn giữ toàn quyền kiểm soát các tích hợp ngăn xếp phương tiện của mình mà không làm lộ các dịch vụ riêng lẻ ra internet. Cấu hình mọi thứ thông qua một giao diện web sạch sẽ, giám sát tình trạng hệ thống và định tuyến thông báo chính xác đến nơi bạn cần.
Các tính năng chính của Notifiarr
Tích hợp ứng dụng Starr
Kết nối Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr và nhiều hơn nữa để chuyển tiếp các sự kiện truyền thông và tự động kích hoạt thông báo tùy chỉnh.
Discord Thông báo
Gửi thông báo phong phú, có thể tùy chỉnh đến các kênh Discord với hình ảnh phương tiện, siêu dữ liệu và nút hành động.
Giám sát sức khỏe hệ thống
Giám sát dung lượng ổ đĩa, CPU, bộ nhớ và tình trạng ổ đĩa từ một bảng điều khiển duy nhất với cảnh báo tự động.
Hỗ trợ Plex & Tautulli
Nhận các cập nhật đang phát, sự kiện phát lại và thông báo hoạt động của người dùng trực tiếp từ Plex Media Server của bạn.
Cảnh báo đa nền tảng
Định tuyến thông báo đến Slack, Telegram, email và các nền tảng khác cùng với Discord để phân phối linh hoạt.
Tại sao lại chạy Notifiarr trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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