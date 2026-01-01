Triển khai WireGuard Easy với cài đặt một cú nhấp.
Quản lý VPN WireGuard dựa trên web với khả năng tạo client, mã QR và thống kê lưu lượng truy cập theo thời gian thực.
Chọn gói VPS cho WireGuard Easy
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với WireGuard Easy
WireGuard Easy là giao diện web tự host giúp việc triển khai và quản lý máy chủ WireGuard VPN trở nên đơn giản cho mọi cấp độ kỹ năng. Nó cung cấp một bảng điều khiển để tạo cấu hình máy khách, tạo mã QR để thiết lập trên thiết bị di động và giám sát số liệu thống kê lưu lượng truy cập theo thời gian thực mà không cần thao tác với WireGuard CLI.
Tự host WireGuard Easy trên một VPS mang đến cho bạn một máy chủ VPN riêng tư dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn. Mã hóa hiện đại và module kernel nhẹ của WireGuard cung cấp các đường hầm nhanh hơn và hiệu quả hơn đáng kể so với OpenVPN hoặc IPSec, và giao diện web (web UI) giúp việc thêm, vô hiệu hóa hoặc xóa máy khách diễn ra tức thì mà không cần khởi động lại máy chủ.
Các tính năng chính của WireGuard Easy
Quản lý nền web
Thêm, bật, tắt và xóa máy khách VPN từ giao diện trình duyệt mà không cần sử dụng dòng lệnh WireGuard.
Thiết lập mã QR
Tạo mã QR cho mỗi cấu hình máy khách để quét bằng ứng dụng di động WireGuard nhằm thiết lập kết nối tức thì.
Thống kê lưu lượng truy cập thời gian thực
Theo dõi mức sử dụng băng thông của từng client và dấu thời gian truy cập gần nhất từ bảng điều khiển để theo dõi hoạt động VPN.
Đường hầm WireGuard nhanh
Mã hóa hiện đại và triển khai cấp kernel của WireGuard mang lại các đường hầm VPN nhanh hơn và hiệu quả hơn so với OpenVPN.
Xuất cấu hình khách hàng
Tải xuống tệp cấu hình máy khách cho bất kỳ thiết bị nào hỗ trợ WireGuard, bao gồm máy tính để bàn, thiết bị di động và máy khách bộ định tuyến.
Tại sao lại chạy WireGuard Easy trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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