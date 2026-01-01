WireGuard Easy là giao diện web tự host giúp việc triển khai và quản lý máy chủ WireGuard VPN trở nên đơn giản cho mọi cấp độ kỹ năng. Nó cung cấp một bảng điều khiển để tạo cấu hình máy khách, tạo mã QR để thiết lập trên thiết bị di động và giám sát số liệu thống kê lưu lượng truy cập theo thời gian thực mà không cần thao tác với WireGuard CLI.

Tự host WireGuard Easy trên một VPS mang đến cho bạn một máy chủ VPN riêng tư dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn. Mã hóa hiện đại và module kernel nhẹ của WireGuard cung cấp các đường hầm nhanh hơn và hiệu quả hơn đáng kể so với OpenVPN hoặc IPSec, và giao diện web (web UI) giúp việc thêm, vô hiệu hóa hoặc xóa máy khách diễn ra tức thì mà không cần khởi động lại máy chủ.