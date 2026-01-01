Triển khai Dataline chỉ với một cú nhấp chuột.
Công cụ trò chuyện SQL được hỗ trợ bởi AI cho phép bạn truy vấn và trực quan hóa bất kỳ cơ sở dữ liệu nào bằng tiếng Anh thông thường.
Chọn gói VPS cho Dataline
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Dataline
Dataline là một công cụ phân tích dữ liệu mã nguồn mở, ưu tiên quyền riêng tư, dịch ngôn ngữ tự nhiên thành các truy vấn SQL, cho phép bạn khám phá cơ sở dữ liệu mà không cần viết một dòng SQL nào. Kết nối các tệp PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV hoặc Excel và đặt câu hỏi bằng tiếng Anh thông thường để nhận kết quả tức thì và biểu đồ trực quan tự động.
Không giống như các nền tảng phân tích đám mây, việc tự lưu trữ Dataline trên VPS của riêng bạn giúp dữ liệu kinh doanh nhạy cảm nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn. Không có giới hạn sử dụng, không có phí theo chỗ ngồi và không bị khóa nhà cung cấp — chỉ là một giao diện truy vấn thông minh hoạt động với khóa LLM API ưa thích của bạn.
Các tính năng chính của Dataline
Truy vấn ngôn ngữ tự nhiên
Chỉ cần nhập câu hỏi bằng tiếng Anh đơn giản, Dataline sẽ tạo ra SQL, thực thi và trả về kết quả được định dạng chỉ trong vài giây.
Hỗ trợ đa database
Kết nối với PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV, Excel và nhiều hơn nữa từ một giao diện duy nhất mà không cần chuyển đổi công cụ.
Tạo biểu đồ tự động
Yêu cầu biểu đồ trong lời nhắc của bạn và Dataline sẽ hiển thị một hình ảnh trực quan trực tiếp từ kết quả truy vấn.
Kiến trúc cho quyền riêng tư
Tất cả dữ liệu nằm trên máy chủ của riêng bạn, cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn thông tin kinh doanh nhạy cảm mà không bị bên thứ ba tiếp cận.
Lịch sử truy vấn
Lưu và xem lại các truy vấn và kết quả trước đây mà không cần nhập lại lời nhắc, xây dựng thư viện phân tích cá nhân theo thời gian.
Tại sao lại chạy Dataline trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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