Dataline là một công cụ phân tích dữ liệu mã nguồn mở, ưu tiên quyền riêng tư, dịch ngôn ngữ tự nhiên thành các truy vấn SQL, cho phép bạn khám phá cơ sở dữ liệu mà không cần viết một dòng SQL nào. Kết nối các tệp PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV hoặc Excel và đặt câu hỏi bằng tiếng Anh thông thường để nhận kết quả tức thì và biểu đồ trực quan tự động.

Không giống như các nền tảng phân tích đám mây, việc tự lưu trữ Dataline trên VPS của riêng bạn giúp dữ liệu kinh doanh nhạy cảm nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn. Không có giới hạn sử dụng, không có phí theo chỗ ngồi và không bị khóa nhà cung cấp — chỉ là một giao diện truy vấn thông minh hoạt động với khóa LLM API ưa thích của bạn.