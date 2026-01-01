Triển khai Kotaemon chỉ với một cú nhấp chuột.
Chatbot hỏi đáp tài liệu mã nguồn mở để trò chuyện với các tệp của bạn bằng cách sử dụng bất kỳ nhà cung cấp LLM nào.
Chọn gói VPS cho Kotaemon
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Kotaemon
Kotaemon là một công cụ hỏi đáp tài liệu dựa trên RAG sạch sẽ, có thể tùy chỉnh, kết nối với LLM bạn chọn — từ OpenAI và Azure đến một phiên bản Ollama tự host. Tải lên các tệp PDF, tài liệu Word, bảng tính và hình ảnh, sau đó đặt câu hỏi và nhận câu trả lời được hỗ trợ bởi các trích dẫn chính xác từ tài liệu nguồn.
Không giống như các dịch vụ AI tài liệu dựa trên đám mây, việc tự host Kotaemon giữ cho các tệp của bạn riêng tư trên VPS của riêng bạn. Biến thể hình ảnh đầy đủ trong mẫu này bổ sung Tesseract OCR, phân tích cú pháp định dạng LibreOffice và xử lý tài liệu đa phương thức, làm cho nó phù hợp với các tệp PDF được quét, tệp Office và tài liệu nặng hình ảnh.
Các tính năng chính của Kotaemon
Hỗ trợ đa LLM
Kết nối với OpenAI, Azure OpenAI, Cohere, Mistral hoặc bất kỳ mô hình cục bộ nào được Ollama lưu trữ mà không cần di chuyển tài liệu hoặc lịch sử trò chuyện của bạn.
Câu trả lời có trích dẫn
Mọi câu trả lời dẫn chiếu đến các đoạn văn chính xác trong tài liệu nguồn của bạn để bạn có thể xác minh các tuyên bố và truy tìm thông tin trực tiếp.
OCR và phân tích Office
Tesseract OCR, LibreOffice và ffmpeg được tích hợp để xử lý trực tiếp các tệp PDF đã quét, các tệp Word và PowerPoint và các tài liệu dựa trên hình ảnh.
Truy xuất GraphRAG
Các backends GraphRAG và LightRAG tùy chọn cải thiện độ chính xác truy xuất cho các bộ tài liệu lớn hoặc được tham chiếu chéo dày đặc.
Truy cập đa người dùng
Quản lý người dùng tích hợp cho phép mỗi thành viên trong nhóm duy trì các bộ sưu tập tài liệu riêng tư trong một triển khai dùng chung duy nhất.
Tại sao lại chạy Kotaemon trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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