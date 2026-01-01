Kotaemon là một công cụ hỏi đáp tài liệu dựa trên RAG sạch sẽ, có thể tùy chỉnh, kết nối với LLM bạn chọn — từ OpenAI và Azure đến một phiên bản Ollama tự host. Tải lên các tệp PDF, tài liệu Word, bảng tính và hình ảnh, sau đó đặt câu hỏi và nhận câu trả lời được hỗ trợ bởi các trích dẫn chính xác từ tài liệu nguồn.

Không giống như các dịch vụ AI tài liệu dựa trên đám mây, việc tự host Kotaemon giữ cho các tệp của bạn riêng tư trên VPS của riêng bạn. Biến thể hình ảnh đầy đủ trong mẫu này bổ sung Tesseract OCR, phân tích cú pháp định dạng LibreOffice và xử lý tài liệu đa phương thức, làm cho nó phù hợp với các tệp PDF được quét, tệp Office và tài liệu nặng hình ảnh.