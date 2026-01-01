Karaoke Eternal là một nền tảng tiệc karaoke tự host hoàn toàn, biến bất kỳ màn hình nào thành màn hình karaoke. Khách có thể tham gia phòng bằng cách quét mã QR và xếp hàng bài hát trực tiếp từ trình duyệt di động của họ — không cần cài đặt ứng dụng. Người chủ trì điều khiển phát lại từ bất kỳ trình duyệt nào, trong khi nhiều phòng độc lập cho phép bạn chạy các phiên đồng thời với các hàng đợi riêng biệt.

Các định dạng được hỗ trợ bao gồm các bản nhạc MP3+G với lời bài hát CDG, MP3+G nén, video karaoke MP4 và hình ảnh WebGL cho các bản nhạc không có lời. Phương tiện và cài đặt được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu SQLite nhúng mà không yêu cầu dịch vụ cơ sở dữ liệu bên ngoài. Thiết lập quản trị ban đầu hoàn tất khi truy cập lần đầu qua giao diện web. Tự host trên VPS của bạn giúp thư viện karaoke của bạn riêng tư và luôn có sẵn bất cứ khi nào một bữa tiệc bắt đầu.