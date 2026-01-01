Triển khai Karaoke Eternal với 1 nhấp.
Nền tảng tiệc karaoke tự host, nơi khách có thể xếp bài hát từ trình duyệt di động của họ bằng mã QR.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Karaoke Eternal
Karaoke Eternal là một nền tảng tiệc karaoke tự host hoàn toàn, biến bất kỳ màn hình nào thành màn hình karaoke. Khách có thể tham gia phòng bằng cách quét mã QR và xếp hàng bài hát trực tiếp từ trình duyệt di động của họ — không cần cài đặt ứng dụng. Người chủ trì điều khiển phát lại từ bất kỳ trình duyệt nào, trong khi nhiều phòng độc lập cho phép bạn chạy các phiên đồng thời với các hàng đợi riêng biệt.
Các định dạng được hỗ trợ bao gồm các bản nhạc MP3+G với lời bài hát CDG, MP3+G nén, video karaoke MP4 và hình ảnh WebGL cho các bản nhạc không có lời. Phương tiện và cài đặt được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu SQLite nhúng mà không yêu cầu dịch vụ cơ sở dữ liệu bên ngoài. Thiết lập quản trị ban đầu hoàn tất khi truy cập lần đầu qua giao diện web. Tự host trên VPS của bạn giúp thư viện karaoke của bạn riêng tư và luôn có sẵn bất cứ khi nào một bữa tiệc bắt đầu.
Các tính năng chính của Karaoke Eternal
Hàng chờ bài hát di động
Khách quét mã QR và thêm bài hát vào hàng đợi trực tiếp từ trình duyệt di động — không cần tải ứng dụng hay tạo tài khoản.
Các phòng tiệc
Tổ chức các buổi karaoke đồng thời trong các phòng độc lập, mỗi phòng có hàng đợi và trình phát riêng, lý tưởng cho các địa điểm lớn hoặc sự kiện.
CDG và Hỗ trợ video
Phát các bản nhạc MP3+G được đồng bộ hóa CDG, video karaoke MP4 và hình ảnh trực quan WebGL cho các bản nhạc không có lớp phủ lời bài hát.
Cập nhật hàng đợi trực tiếp
Chủ nhà và khách thấy hàng đợi trực tiếp cập nhật theo thời gian thực trên tất cả các thiết bị được kết nối với cùng một phòng.
Không cần ứng dụng
Toàn bộ trải nghiệm karaoke chạy trên trình duyệt — khách có thể xếp hàng bài hát và người điều hành quản lý phát lại mà không cần cài đặt bất cứ thứ gì.
Tại sao lại chạy Karaoke Eternal trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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