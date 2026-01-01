Triển khai ONLYOFFICE Docs với một cú nhấp cài đặt.
Bộ ứng dụng văn phòng trực tuyến tự lưu trữ với khả năng chỉnh sửa cộng tác theo thời gian thực các tệp Word, Excel và PowerPoint ngay trên trình duyệt của bạn.
Chọn gói VPS cho ONLYOFFICE Docs
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với ONLYOFFICE Docs
ONLYOFFICE Docs (Document Server) là bộ ứng dụng văn phòng trực tuyến mã nguồn mở cho phép chỉnh sửa cộng tác dựa trên trình duyệt các định dạng DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF và các định dạng khác trên máy chủ của riêng bạn. Nó cung cấp khả năng tương thích định dạng Microsoft Office hoàn hảo đến từng pixel, biến nó thành một sự thay thế liền mạch cho các công cụ văn phòng đám mây mà không làm lộ tài liệu của bạn cho các dịch vụ của bên thứ ba.
Tự lưu trữ ONLYOFFICE Docs đặt quyền riêng tư tài liệu lên hàng đầu — các tệp không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn. Nó tích hợp với Nextcloud, ownCloud, Seafile và hàng chục nền tảng khác thông qua các trình kết nối chính thức, và sử dụng bảo mật mã thông báo JWT để bảo vệ quyền truy cập API. Phiên bản Community Edition hỗ trợ tối đa 20 kết nối chỉnh sửa đồng thời mà không mất phí.
Các tính năng chính của ONLYOFFICE Docs
Cộng tác thời gian thực
Nhiều người dùng có thể cùng chỉnh sửa tài liệu, bảng tính và bản trình bày đồng thời với tính năng theo dõi con trỏ trực tiếp, bình luận và theo dõi thay đổi.
Tương thích với MS Office
Mở, chỉnh sửa và lưu các tệp DOCX, XLSX và PPTX với độ chính xác cao — không có lỗi chuyển đổi định dạng hoặc thay đổi bố cục.
Hỗ trợ đa định dạng
Hỗ trợ DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF và nhiều định dạng khác trên các trình chỉnh sửa tài liệu, bảng tính và bản trình bày.
JWT API bảo mật
Xác thực JSON Web Token bảo mật mọi yêu cầu API, đảm bảo chỉ các tích hợp và người dùng được ủy quyền có thể truy cập máy chủ tài liệu.
Tích hợp Nextcloud và Seafile
Các trình kết nối chính thức cho Nextcloud, ownCloud, Seafile và hơn 40 nền tảng khác biến ONLYOFFICE Docs thành một backend chỉnh sửa cộng tác tích hợp sẵn.
Trình chỉnh sửa PDF và Biểu mẫu
Chỉnh sửa PDF và tạo biểu mẫu PDF có thể điền trực tiếp trong trình duyệt mà không cần phần mềm hoặc plugin bổ sung.
Tại sao lại chạy ONLYOFFICE Docs trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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