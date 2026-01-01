ONLYOFFICE Docs (Document Server) là bộ ứng dụng văn phòng trực tuyến mã nguồn mở cho phép chỉnh sửa cộng tác dựa trên trình duyệt các định dạng DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF và các định dạng khác trên máy chủ của riêng bạn. Nó cung cấp khả năng tương thích định dạng Microsoft Office hoàn hảo đến từng pixel, biến nó thành một sự thay thế liền mạch cho các công cụ văn phòng đám mây mà không làm lộ tài liệu của bạn cho các dịch vụ của bên thứ ba.

Tự lưu trữ ONLYOFFICE Docs đặt quyền riêng tư tài liệu lên hàng đầu — các tệp không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn. Nó tích hợp với Nextcloud, ownCloud, Seafile và hàng chục nền tảng khác thông qua các trình kết nối chính thức, và sử dụng bảo mật mã thông báo JWT để bảo vệ quyền truy cập API. Phiên bản Community Edition hỗ trợ tối đa 20 kết nối chỉnh sửa đồng thời mà không mất phí.