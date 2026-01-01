Triển khai Daptin với cài đặt một cú nhấp.
CMS headless mã nguồn mở cung cấp bất kỳ mô hình dữ liệu nào thông qua các API REST và GraphQL được tự động tạo.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Daptin
Daptin là một backend-as-a-service mã nguồn mở biến bất kỳ mô hình dữ liệu nào thành một REST và GraphQL API hoàn chỉnh, với xác thực người dùng, quyền hạn dựa trên vai trò và máy trạng thái được tích hợp sẵn. Thay vì viết các trình xử lý endpoint, bạn định nghĩa các thực thể và mối quan hệ trong YAML hoặc JSON, và Daptin tự động tạo ra giao diện CRUD, bảng điều khiển và thông số kỹ thuật OpenAPI đầy đủ.
Tự host Daptin trên VPS của riêng bạn giúp giữ hồ sơ người dùng, thông tin đăng nhập OAuth và tài sản đã tải lên hoàn toàn dưới sự kiểm soát của bạn mà không có phí cho mỗi yêu cầu. Việc triển khai một tệp nhị phân duy nhất bao gồm hỗ trợ tích hợp cho SQLite, PostgreSQL và MySQL, cộng với các bộ điều hợp lưu trữ được hỗ trợ bởi rclone cho các cột tệp được đồng bộ hóa đám mây và các gói marketplace tích hợp để chọn lọc kích hoạt các tính năng.
Các tính năng chính của Daptin
APIs tự động tạo
Định nghĩa các thực thể trong YAML hoặc JSON và Daptin ngay lập tức hiển thị các điểm cuối REST, một lược đồ GraphQL và một đặc tả OpenAPI — không yêu cầu mã xử lý.
Đa database backend
Chạy cùng một phiên bản Daptin với SQLite để khởi động nhanh, hoặc mở rộng sang PostgreSQL và MySQL mà không cần thay đổi một dòng định nghĩa mô hình nào.
Xác thực và quyền hạn
Quản lý người dùng tích hợp sẵn, đăng nhập xã hội OAuth2, ủy quyền JWT và quyền truy cập chi tiết theo từng hàng giúp loại bỏ nhu cầu về một dịch vụ nhận dạng riêng biệt.
Hành động và máy trạng thái
Mô hình hóa các quy trình nghiệp vụ trực tiếp trong Daptin bằng cách sử dụng chuỗi hành động và máy trạng thái hữu hạn, thay thế mã máy chủ tùy chỉnh cho việc điều phối CRUD thông thường.
Đồng bộ lưu trữ đám mây
Cột tài sản lưu trữ tệp thông qua các nhà cung cấp được hỗ trợ bởi rclone, cho phép bạn đồng bộ hóa các tệp tải lên với S3, Google Drive, Dropbox và hàng chục backend khác ngay lập tức.
Tại sao lại chạy Daptin trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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