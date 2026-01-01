Giảm giá lên đến 69% cho Daptin

Triển khai Daptin với cài đặt một cú nhấp.

CMS headless mã nguồn mở cung cấp bất kỳ mô hình dữ liệu nào thông qua các API REST và GraphQL được tự động tạo.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Daptin với cài đặt một cú nhấp.

Chọn gói VPS cho Daptin

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Daptin

Daptin là một backend-as-a-service mã nguồn mở biến bất kỳ mô hình dữ liệu nào thành một REST và GraphQL API hoàn chỉnh, với xác thực người dùng, quyền hạn dựa trên vai trò và máy trạng thái được tích hợp sẵn. Thay vì viết các trình xử lý endpoint, bạn định nghĩa các thực thể và mối quan hệ trong YAML hoặc JSON, và Daptin tự động tạo ra giao diện CRUD, bảng điều khiển và thông số kỹ thuật OpenAPI đầy đủ.

Tự host Daptin trên VPS của riêng bạn giúp giữ hồ sơ người dùng, thông tin đăng nhập OAuth và tài sản đã tải lên hoàn toàn dưới sự kiểm soát của bạn mà không có phí cho mỗi yêu cầu. Việc triển khai một tệp nhị phân duy nhất bao gồm hỗ trợ tích hợp cho SQLite, PostgreSQL và MySQL, cộng với các bộ điều hợp lưu trữ được hỗ trợ bởi rclone cho các cột tệp được đồng bộ hóa đám mây và các gói marketplace tích hợp để chọn lọc kích hoạt các tính năng.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Daptin

APIs tự động tạo

Định nghĩa các thực thể trong YAML hoặc JSON và Daptin ngay lập tức hiển thị các điểm cuối REST, một lược đồ GraphQL và một đặc tả OpenAPI — không yêu cầu mã xử lý.

Đa database backend

Chạy cùng một phiên bản Daptin với SQLite để khởi động nhanh, hoặc mở rộng sang PostgreSQL và MySQL mà không cần thay đổi một dòng định nghĩa mô hình nào.

Xác thực và quyền hạn

Quản lý người dùng tích hợp sẵn, đăng nhập xã hội OAuth2, ủy quyền JWT và quyền truy cập chi tiết theo từng hàng giúp loại bỏ nhu cầu về một dịch vụ nhận dạng riêng biệt.

Hành động và máy trạng thái

Mô hình hóa các quy trình nghiệp vụ trực tiếp trong Daptin bằng cách sử dụng chuỗi hành động và máy trạng thái hữu hạn, thay thế mã máy chủ tùy chỉnh cho việc điều phối CRUD thông thường.

Đồng bộ lưu trữ đám mây

Cột tài sản lưu trữ tệp thông qua các nhà cung cấp được hỗ trợ bởi rclone, cho phép bạn đồng bộ hóa các tệp tải lên với S3, Google Drive, Dropbox và hàng chục backend khác ngay lập tức.

Tại sao lại chạy Daptin trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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