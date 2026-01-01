Daptin là một backend-as-a-service mã nguồn mở biến bất kỳ mô hình dữ liệu nào thành một REST và GraphQL API hoàn chỉnh, với xác thực người dùng, quyền hạn dựa trên vai trò và máy trạng thái được tích hợp sẵn. Thay vì viết các trình xử lý endpoint, bạn định nghĩa các thực thể và mối quan hệ trong YAML hoặc JSON, và Daptin tự động tạo ra giao diện CRUD, bảng điều khiển và thông số kỹ thuật OpenAPI đầy đủ.

Tự host Daptin trên VPS của riêng bạn giúp giữ hồ sơ người dùng, thông tin đăng nhập OAuth và tài sản đã tải lên hoàn toàn dưới sự kiểm soát của bạn mà không có phí cho mỗi yêu cầu. Việc triển khai một tệp nhị phân duy nhất bao gồm hỗ trợ tích hợp cho SQLite, PostgreSQL và MySQL, cộng với các bộ điều hợp lưu trữ được hỗ trợ bởi rclone cho các cột tệp được đồng bộ hóa đám mây và các gói marketplace tích hợp để chọn lọc kích hoạt các tính năng.