Triển khai Seafile với cài đặt chỉ bằng một cú nhấp chuột.
Nền tảng đồng bộ hóa và chia sẻ tệp tự lưu trữ như một giải pháp thay thế cho Dropbox.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Seafile
Seafile là một nền tảng đồng bộ hóa và chia sẻ tệp mã nguồn mở, hiệu suất cao, được hàng triệu người trên toàn thế giới sử dụng. Công nghệ đồng bộ hóa cấp khối độc đáo của nó cung cấp khả năng truyền tệp nhanh chóng, tiết kiệm băng thông trên các thiết bị, làm cho nó trở nên lý tưởng cho các nhóm quản lý thư viện tệp lớn. Không giống như lưu trữ đám mây thông thường, Seafile được thiết kế từ đầu để đồng bộ hóa đáng tin cậy các bộ sưu tập tệp khổng lồ.
Với mã hóa phía máy khách, lập phiên bản tệp, quyền thư mục chi tiết và các ứng dụng đồng bộ hóa gốc cho mọi nền tảng, Seafile cung cấp khả năng quản lý tệp cấp doanh nghiệp mà không cần phí đăng ký hoặc giá theo người dùng. Tự lưu trữ giúp giữ tất cả dữ liệu của bạn trên máy chủ riêng của bạn. Mẫu này bao gồm MariaDB để lưu trữ siêu dữ liệu, Memcached để bộ nhớ đệm hiệu suất và định tuyến Traefik HTTPS để truy cập an toàn.
Các tính năng chính của Seafile
Đồng bộ cấp khối
Đồng bộ hóa Delta chỉ truyền các khối tệp đã thay đổi, cung cấp khả năng đồng bộ hóa nhanh chóng và hiệu quả băng thông trên tất cả các thiết bị được kết nối.
Mã hóa đầu cuối
Thư viện mã hóa phía máy khách đảm bảo các tệp được mã hóa trước khi rời khỏi thiết bị của bạn, bảo vệ dữ liệu nhạy cảm khi lưu trữ và khi truyền tải.
Phiên bản hóa tệp
Lịch sử phiên bản tự động với khả năng lưu giữ có thể cấu hình cho phép bạn khôi phục các phiên bản tệp trước đó và theo dõi các thay đổi theo thời gian.
Liên kết chia sẻ bảo mật
Chia sẻ tệp và thư mục qua liên kết với mật khẩu, ngày hết hạn và giới hạn tải xuống để cộng tác bên ngoài được kiểm soát.
Khách hàng đa nền tảng
Ứng dụng đồng bộ gốc cho Windows, macOS, Linux, iOS và Android giúp tệp của bạn luôn truy cập được trên mọi thiết bị.
Tại sao lại chạy Seafile trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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