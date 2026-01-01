Seafile là một nền tảng đồng bộ hóa và chia sẻ tệp mã nguồn mở, hiệu suất cao, được hàng triệu người trên toàn thế giới sử dụng. Công nghệ đồng bộ hóa cấp khối độc đáo của nó cung cấp khả năng truyền tệp nhanh chóng, tiết kiệm băng thông trên các thiết bị, làm cho nó trở nên lý tưởng cho các nhóm quản lý thư viện tệp lớn. Không giống như lưu trữ đám mây thông thường, Seafile được thiết kế từ đầu để đồng bộ hóa đáng tin cậy các bộ sưu tập tệp khổng lồ.

Với mã hóa phía máy khách, lập phiên bản tệp, quyền thư mục chi tiết và các ứng dụng đồng bộ hóa gốc cho mọi nền tảng, Seafile cung cấp khả năng quản lý tệp cấp doanh nghiệp mà không cần phí đăng ký hoặc giá theo người dùng. Tự lưu trữ giúp giữ tất cả dữ liệu của bạn trên máy chủ riêng của bạn. Mẫu này bao gồm MariaDB để lưu trữ siêu dữ liệu, Memcached để bộ nhớ đệm hiệu suất và định tuyến Traefik HTTPS để truy cập an toàn.