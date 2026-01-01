Triển khai Faraday với cài đặt một nhấp.
Nền tảng quản lý lỗ hổng bảo mật mã nguồn mở tập trung các phát hiện bảo mật và hợp lý hóa việc khắc phục cho các đội ngũ bảo mật.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Faraday
Faraday là một nền tảng quản lý lỗ hổng bảo mật cấp doanh nghiệp cung cấp cho các đội ngũ bảo mật một không gian làm việc thống nhất để phát hiện, theo dõi và khắc phục các lỗ hổng bảo mật trên toàn bộ cơ sở hạ tầng của họ. Nó tích hợp với hơn 80 công cụ bảo mật, tự động nhập và chuẩn hóa dữ liệu quét từ nhiều máy quét và framework kiểm thử khác nhau để các đội ngũ có thể tập trung vào phân tích thay vì xử lý dữ liệu thủ công.
Tự host Faraday trên VPS của bạn đảm bảo rằng các phát hiện bảo mật nhạy cảm và nhật ký kiểm tra vẫn nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn — đáp ứng các yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt đối với việc xử lý dữ liệu lỗ hổng bảo mật đồng thời cung cấp các khả năng cấp doanh nghiệp mà không phải chịu chi phí định kỳ của các nền tảng dựa trên đám mây.
Các tính năng chính của Faraday
Hơn 80 tích hợp công cụ
Tự động nhập và chuẩn hóa dữ liệu lỗ hổng từ các máy quét tiêu chuẩn ngành và khung kiểm thử, loại bỏ việc tổng hợp dữ liệu thủ công.
Cộng tác nhóm
Không gian làm việc đa người dùng với kiểm soát truy cập dựa trên vai trò cho phép các đội bảo mật cộng tác trong các đánh giá và theo dõi quyền sở hữu khắc phục theo thời gian thực.
Ưu tiên rủi ro
Công cụ chấm điểm rủi ro và ưu tiên tích hợp sẵn giúp các nhóm tập trung nỗ lực khắc phục vào các lỗ hổng bảo mật gây ra mối đe dọa thực sự lớn nhất.
Báo cáo tuân thủ
Các mẫu báo cáo tùy chỉnh và dấu vết kiểm toán giúp cán bộ tuân thủ chứng minh những cải thiện về tình hình bảo mật và đáp ứng các yêu cầu quy định.
RESTful API
Một REST API đầy đủ cho phép tích hợp với các pipeline CI/CD và các công cụ SIEM, giúp các đội DevSecOps tự động hóa việc theo dõi lỗ hổng bảo mật trong suốt SDLC.
Tại sao lại chạy Faraday trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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