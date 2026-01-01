Faraday là một nền tảng quản lý lỗ hổng bảo mật cấp doanh nghiệp cung cấp cho các đội ngũ bảo mật một không gian làm việc thống nhất để phát hiện, theo dõi và khắc phục các lỗ hổng bảo mật trên toàn bộ cơ sở hạ tầng của họ. Nó tích hợp với hơn 80 công cụ bảo mật, tự động nhập và chuẩn hóa dữ liệu quét từ nhiều máy quét và framework kiểm thử khác nhau để các đội ngũ có thể tập trung vào phân tích thay vì xử lý dữ liệu thủ công.

Tự host Faraday trên VPS của bạn đảm bảo rằng các phát hiện bảo mật nhạy cảm và nhật ký kiểm tra vẫn nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn — đáp ứng các yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt đối với việc xử lý dữ liệu lỗ hổng bảo mật đồng thời cung cấp các khả năng cấp doanh nghiệp mà không phải chịu chi phí định kỳ của các nền tảng dựa trên đám mây.