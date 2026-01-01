Giảm giá lên đến 69% cho Rackula

Triển khai Rackula với 1 nhấp cài đặt.

Trình thiết kế bố cục tủ rack máy chủ kéo và thả để lập kế hoạch trung tâm dữ liệu, homelab và lắp đặt thiết bị AV.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Rackula với 1 nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho Rackula

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Rackula

Rackula là một công cụ thiết kế rack trực quan mã nguồn mở giúp các quản trị viên hệ thống, homelabber và kỹ thuật viên AV lên kế hoạch bố trí tủ rack máy chủ thông qua giao diện kéo và thả. Nó hỗ trợ các kích thước tủ rack tiêu chuẩn từ 1U–48U, đi kèm với thư viện hình ảnh thiết bị thực được đồng bộ hóa từ NetBox và cho phép bạn xuất các sơ đồ hoàn chỉnh dưới dạng PNG, PDF hoặc SVG để làm tài liệu.

Tự host Rackula trên một VPS giúp mọi sơ đồ rack, thiết bị tùy chỉnh và bố cục nhóm nằm trong tầm kiểm soát của bạn thay vì nằm trong một SaaS của nhà cung cấp. Việc triển khai liên tục chia sẻ bố cục trên các trình duyệt và thiết bị thông qua một API backend, hỗ trợ chia sẻ URL và mã QR để bàn giao nhanh chóng cho các kỹ thuật viên từ xa và bảo vệ các thao tác thay đổi phía sau tính năng xác thực tích hợp sẵn.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Rackula

Trình thiết kế kéo và thả

Lập kế hoạch bố trí tủ rack một cách trực quan bằng cách kéo thiết bị vào các khe 1U–48U mà không cần vẽ sơ đồ trong bảng tính hoặc các công cụ vẽ thông thường.

Hình ảnh thiết bị thực tế

Xây dựng sơ đồ sử dụng ảnh chụp mặt trước và mặt sau chính xác của phần cứng thực tế được lấy từ thư viện loại thiết bị NetBox.

Xuất đa định dạng

Xuất các tủ rack đã hoàn thành dưới dạng tệp PNG, PDF hoặc SVG cho các phiếu quản lý thay đổi, sổ tay vận hành và tài liệu hướng dẫn khách hàng.

Chia sẻ URL và QR

Chia sẻ bố cục tủ rack với kỹ thuật viên tại chỗ thông qua một liên kết duy nhất hoặc mã QR có thể quét được thay vì gửi email ảnh chụp màn hình.

Backend bền vững

Đồng bộ hóa bố cục trên các trình duyệt và thiết bị thông qua một API backend với bộ nhớ trên đĩa có thể tồn tại sau khi khởi động lại container.

Xác thực tích hợp

Bảo vệ quyền truy cập đọc và ghi bằng cách đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu, cùng với mã thông báo ghi API bảo vệ các tuyến đường biến đổi.

Tại sao lại chạy Rackula trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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