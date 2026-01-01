Rackula là một công cụ thiết kế rack trực quan mã nguồn mở giúp các quản trị viên hệ thống, homelabber và kỹ thuật viên AV lên kế hoạch bố trí tủ rack máy chủ thông qua giao diện kéo và thả. Nó hỗ trợ các kích thước tủ rack tiêu chuẩn từ 1U–48U, đi kèm với thư viện hình ảnh thiết bị thực được đồng bộ hóa từ NetBox và cho phép bạn xuất các sơ đồ hoàn chỉnh dưới dạng PNG, PDF hoặc SVG để làm tài liệu.

Tự host Rackula trên một VPS giúp mọi sơ đồ rack, thiết bị tùy chỉnh và bố cục nhóm nằm trong tầm kiểm soát của bạn thay vì nằm trong một SaaS của nhà cung cấp. Việc triển khai liên tục chia sẻ bố cục trên các trình duyệt và thiết bị thông qua một API backend, hỗ trợ chia sẻ URL và mã QR để bàn giao nhanh chóng cho các kỹ thuật viên từ xa và bảo vệ các thao tác thay đổi phía sau tính năng xác thực tích hợp sẵn.