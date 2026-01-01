Triển khai Rackula với 1 nhấp cài đặt.
Trình thiết kế bố cục tủ rack máy chủ kéo và thả để lập kế hoạch trung tâm dữ liệu, homelab và lắp đặt thiết bị AV.
Chọn gói VPS cho Rackula
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Rackula
Rackula là một công cụ thiết kế rack trực quan mã nguồn mở giúp các quản trị viên hệ thống, homelabber và kỹ thuật viên AV lên kế hoạch bố trí tủ rack máy chủ thông qua giao diện kéo và thả. Nó hỗ trợ các kích thước tủ rack tiêu chuẩn từ 1U–48U, đi kèm với thư viện hình ảnh thiết bị thực được đồng bộ hóa từ NetBox và cho phép bạn xuất các sơ đồ hoàn chỉnh dưới dạng PNG, PDF hoặc SVG để làm tài liệu.
Tự host Rackula trên một VPS giúp mọi sơ đồ rack, thiết bị tùy chỉnh và bố cục nhóm nằm trong tầm kiểm soát của bạn thay vì nằm trong một SaaS của nhà cung cấp. Việc triển khai liên tục chia sẻ bố cục trên các trình duyệt và thiết bị thông qua một API backend, hỗ trợ chia sẻ URL và mã QR để bàn giao nhanh chóng cho các kỹ thuật viên từ xa và bảo vệ các thao tác thay đổi phía sau tính năng xác thực tích hợp sẵn.
Các tính năng chính của Rackula
Trình thiết kế kéo và thả
Lập kế hoạch bố trí tủ rack một cách trực quan bằng cách kéo thiết bị vào các khe 1U–48U mà không cần vẽ sơ đồ trong bảng tính hoặc các công cụ vẽ thông thường.
Hình ảnh thiết bị thực tế
Xây dựng sơ đồ sử dụng ảnh chụp mặt trước và mặt sau chính xác của phần cứng thực tế được lấy từ thư viện loại thiết bị NetBox.
Xuất đa định dạng
Xuất các tủ rack đã hoàn thành dưới dạng tệp PNG, PDF hoặc SVG cho các phiếu quản lý thay đổi, sổ tay vận hành và tài liệu hướng dẫn khách hàng.
Chia sẻ URL và QR
Chia sẻ bố cục tủ rack với kỹ thuật viên tại chỗ thông qua một liên kết duy nhất hoặc mã QR có thể quét được thay vì gửi email ảnh chụp màn hình.
Backend bền vững
Đồng bộ hóa bố cục trên các trình duyệt và thiết bị thông qua một API backend với bộ nhớ trên đĩa có thể tồn tại sau khi khởi động lại container.
Xác thực tích hợp
Bảo vệ quyền truy cập đọc và ghi bằng cách đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu, cùng với mã thông báo ghi API bảo vệ các tuyến đường biến đổi.
Tại sao lại chạy Rackula trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.