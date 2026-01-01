Squidex là một CMS headless mã nguồn mở cung cấp nội dung của bạn thông qua các API REST và GraphQL, cho phép bất kỳ giao diện người dùng nào — ứng dụng web, ứng dụng di động hoặc hệ thống phía máy chủ — lấy nội dung mà không bị ràng buộc với một lớp hiển thị cụ thể. Các lược đồ nội dung được định nghĩa trong giao diện người dùng Squidex với sự hỗ trợ đầy đủ cho các tham chiếu, tài sản, bản địa hóa và quy tắc xác thực.

Tự host Squidex trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát hoàn toàn nơi lưu trữ nội dung và ai có thể truy cập nội dung đó. Không giống như các nền tảng CMS headless SaaS tính phí theo mỗi lệnh gọi API hoặc mỗi người dùng, một phiên bản tự host không có giới hạn sử dụng và giữ tất cả dữ liệu nội dung trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn.