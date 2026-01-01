Triển khai Squidex chỉ với một cú nhấp chuột.
CMS headless API-first với các API GraphQL và REST để phân phối nội dung trên mọi kênh hoặc frontend.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Squidex
Squidex là một CMS headless mã nguồn mở cung cấp nội dung của bạn thông qua các API REST và GraphQL, cho phép bất kỳ giao diện người dùng nào — ứng dụng web, ứng dụng di động hoặc hệ thống phía máy chủ — lấy nội dung mà không bị ràng buộc với một lớp hiển thị cụ thể. Các lược đồ nội dung được định nghĩa trong giao diện người dùng Squidex với sự hỗ trợ đầy đủ cho các tham chiếu, tài sản, bản địa hóa và quy tắc xác thực.
Tự host Squidex trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát hoàn toàn nơi lưu trữ nội dung và ai có thể truy cập nội dung đó. Không giống như các nền tảng CMS headless SaaS tính phí theo mỗi lệnh gọi API hoặc mỗi người dùng, một phiên bản tự host không có giới hạn sử dụng và giữ tất cả dữ liệu nội dung trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn.
Các tính năng chính của Squidex
GraphQL và REST APIs
Truy vấn và phân phối nội dung thông qua cả các điểm cuối GraphQL và REST để bất kỳ ngăn xếp giao diện người dùng nào cũng có thể sử dụng mà không cần bộ điều hợp tùy chỉnh.
Lược đồ nội dung linh hoạt
Xác định các loại nội dung với các trường tùy chỉnh, quy tắc xác thực, tham chiếu và các thành phần lồng nhau sử dụng trình chỉnh sửa lược đồ trực quan.
Quản lý tài sản
Tải lên, sắp xếp và chuyển đổi hình ảnh cùng tệp trực tiếp trong Squidex với các thao tác thay đổi kích thước và cắt được tích hợp vào quy trình tài sản.
Nội dung đa ngôn ngữ
Nội dung mô hình với hỗ trợ bản địa hóa tích hợp để mọi trường có thể chứa bản dịch cho từng ngôn ngữ đã cấu hình.
Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò
Chỉ định biên tập viên, nhà phát triển và khách hàng bên ngoài các cấp độ quyền khác nhau cho từng ứng dụng, lược đồ hoặc loại nội dung.
Tại sao lại chạy Squidex trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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