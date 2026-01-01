Triển khai Mongo Express với cài đặt một lần nhấp.
Giao diện quản trị nền web cho MongoDB cho phép bạn duyệt, chỉnh sửa và quản lý cơ sở dữ liệu thông qua trình duyệt.
Chọn gói VPS cho Mongo Express
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Mongo Express
Mongo Express là một giao diện web nhẹ, mã nguồn mở dành cho MongoDB, được xây dựng bằng Node.js và Bootstrap 5. Nó cho phép bạn kết nối với một phiên bản MongoDB và ngay lập tức bắt đầu duyệt cơ sở dữ liệu, khám phá các bộ sưu tập, chỉnh sửa tài liệu và chạy các truy vấn — tất cả từ một tab trình duyệt, mà không cần bất kỳ ứng dụng khách cơ sở dữ liệu cục bộ nào. Giao diện này xử lý các thao tác CRUD đầy đủ trên các cơ sở dữ liệu, bộ sưu tập và tài liệu riêng lẻ, đồng thời hỗ trợ đầy đủ các kiểu dữ liệu BSON để các tài liệu được hiển thị và chỉnh sửa chính xác.
Tự host Mongo Express cùng với cơ sở dữ liệu MongoDB của bạn trên một VPS giúp cả hai dịch vụ nằm trên cùng một mạng riêng, nhờ đó cổng cơ sở dữ liệu của bạn không bao giờ bị lộ ra internet trong khi giao diện quản trị vẫn có thể truy cập được qua HTTPS thông qua Traefik.
Các tính năng chính của Mongo Express
Các thao tác CRUD đầy đủ
Tạo, đọc, cập nhật và xóa cơ sở dữ liệu, bộ sưu tập và tài liệu thông qua giao diện trình duyệt gọn gàng mà không cần viết bất kỳ lệnh shell nào.
Trình chỉnh sửa tài liệu nội tuyến
Chỉnh sửa tài liệu trực tiếp trong UI với hỗ trợ đầy đủ các kiểu BSON, để các giá trị như ObjectId, Date và NumberLong được xử lý chính xác.
Nhập và xuất bộ sưu tập
Nhập và xuất dữ liệu bộ sưu tập ở định dạng JSON để di chuyển, sao lưu hoặc chia sẻ ảnh chụp nhanh tập dữ liệu giữa các môi trường.
Quản lý mục lục
Xem, tạo và xóa chỉ mục trên bất kỳ bộ sưu tập nào để hiểu và tối ưu hóa hiệu suất truy vấn mà không cần rời khỏi trình duyệt.
Quản lý tệp GridFS
Duyệt và quản lý các tệp lớn được lưu trữ trong các bucket MongoDB GridFS trực tiếp thông qua giao diện người dùng.
Tại sao lại chạy Mongo Express trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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