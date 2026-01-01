Mongo Express là một giao diện web nhẹ, mã nguồn mở dành cho MongoDB, được xây dựng bằng Node.js và Bootstrap 5. Nó cho phép bạn kết nối với một phiên bản MongoDB và ngay lập tức bắt đầu duyệt cơ sở dữ liệu, khám phá các bộ sưu tập, chỉnh sửa tài liệu và chạy các truy vấn — tất cả từ một tab trình duyệt, mà không cần bất kỳ ứng dụng khách cơ sở dữ liệu cục bộ nào. Giao diện này xử lý các thao tác CRUD đầy đủ trên các cơ sở dữ liệu, bộ sưu tập và tài liệu riêng lẻ, đồng thời hỗ trợ đầy đủ các kiểu dữ liệu BSON để các tài liệu được hiển thị và chỉnh sửa chính xác.

Tự host Mongo Express cùng với cơ sở dữ liệu MongoDB của bạn trên một VPS giúp cả hai dịch vụ nằm trên cùng một mạng riêng, nhờ đó cổng cơ sở dữ liệu của bạn không bao giờ bị lộ ra internet trong khi giao diện quản trị vẫn có thể truy cập được qua HTTPS thông qua Traefik.