MiroFish là một công cụ dự đoán AI được xây dựng trên khung mô phỏng đa tác nhân OASIS. Nó xây dựng các thế giới kỹ thuật số song song nơi hàng nghìn tác nhân AI, mỗi tác nhân có tính cách độc lập, bộ nhớ dài hạn được hỗ trợ bởi Zep Cloud và logic hành vi. Người dùng có thể đưa các sự kiện trong thế giới thực vào làm dữ liệu hạt giống và quan sát cách các quần thể mô phỏng phản ứng — tạo ra các dự đoán kết quả cho xu hướng mạng xã hội, biến động thị trường và tác động chính sách.

Tự host MiroFish cung cấp cho bạn khả năng tính toán chuyên dụng cho các mô phỏng tốn nhiều tài nguyên và giữ cho thông tin kinh doanh nhạy cảm, tín hiệu tài chính và phân tích trước khi phát hành hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Bạn cũng giữ toàn quyền kiểm soát đối với việc lựa chọn nhà cung cấp LLM và tối ưu hóa chi phí.