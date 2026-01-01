Triển khai MiroFish chỉ với một cú nhấp chuột.
Công cụ dự đoán AI sử dụng mô phỏng bầy đàn đa tác nhân để dự báo các kết quả xã hội và thị trường trong thế giới thực.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với MiroFish
MiroFish là một công cụ dự đoán AI được xây dựng trên khung mô phỏng đa tác nhân OASIS. Nó xây dựng các thế giới kỹ thuật số song song nơi hàng nghìn tác nhân AI, mỗi tác nhân có tính cách độc lập, bộ nhớ dài hạn được hỗ trợ bởi Zep Cloud và logic hành vi. Người dùng có thể đưa các sự kiện trong thế giới thực vào làm dữ liệu hạt giống và quan sát cách các quần thể mô phỏng phản ứng — tạo ra các dự đoán kết quả cho xu hướng mạng xã hội, biến động thị trường và tác động chính sách.
Tự host MiroFish cung cấp cho bạn khả năng tính toán chuyên dụng cho các mô phỏng tốn nhiều tài nguyên và giữ cho thông tin kinh doanh nhạy cảm, tín hiệu tài chính và phân tích trước khi phát hành hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Bạn cũng giữ toàn quyền kiểm soát đối với việc lựa chọn nhà cung cấp LLM và tối ưu hóa chi phí.
Các tính năng chính của MiroFish
Mô phỏng đa tác nhân
Hàng ngàn tác nhân AI với những tính cách độc đáo và bộ nhớ bền vững tương tác trong các thế giới kỹ thuật số song song, tạo ra các động lực xã hội mới nổi.
Mô hình hóa Nền tảng Xã hội
Mô phỏng môi trường giống Twitter và Reddit với các chức năng đăng bài, bình luận, theo dõi và đăng lại để phản ánh hành vi nền tảng thực tế.
Điều khiển góc nhìn toàn cảnh
Chèn các biến và sự kiện tin tức nóng hổi từ góc nhìn toàn diện để quan sát cách dân số mô phỏng phản ứng trong thời gian thực.
Báo cáo tự động
Báo cáo phân tích do AI tạo tóm tắt kết quả mô phỏng và dự đoán, giảm thiểu việc diễn giải thủ công các tương tác phức tạp của tác nhân.
Backend LLM linh hoạt
Hoạt động với OpenAI hoặc bất kỳ nhà cung cấp nào tương thích với API OpenAI, cho phép bạn hoán đổi các mô hình để cân bằng chất lượng mô phỏng với chi phí.
Tại sao lại chạy MiroFish trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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