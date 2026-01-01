Triển khai Waline với một nhấp.
Hệ thống bình luận mã nguồn mở nhẹ, có tính năng bảo vệ chống spam, kiểm duyệt và hỗ trợ thông báo phong phú.
Chọn gói VPS cho Waline
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Waline
Waline là một hệ thống bình luận open-source, self-hosted được thiết kế cho các static websites, blogs và documentation sites. Nó cung cấp trải nghiệm bình luận đầy đủ tính năng bao gồm trả lời lồng nhau, biểu tượng cảm xúc, số lượng khách truy cập và thống kê lượt xem bài viết, tất cả mà không cần dựa vào các dịch vụ của bên thứ ba theo dõi người dùng của bạn.
Self-hosting Waline trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu bình luận, quy trình làm việc kiểm duyệt và cài đặt thông báo. Triển khai này sử dụng SQLite để lưu trữ cục bộ không cần cấu hình, vì vậy không có cơ sở dữ liệu riêng biệt nào để quản lý. Waline tích hợp với bất kỳ frontend nào thông qua một JavaScript widget và hỗ trợ định dạng Markdown trong các bình luận ngay lập tức.
Các tính năng chính của Waline
Bảo vệ thư rác
Tích hợp Akismet tích hợp sẵn và giới hạn tốc độ theo từng IP giúp ngăn chặn bình luận spam mà không cần xem xét thủ công mọi lượt gửi.
Thông báo email
Cảnh báo email tự động thông báo cho người bình luận về các phản hồi và chủ sở hữu trang web về các bài gửi mới, giữ cho các cuộc trò chuyện luôn hoạt động mà không cần giám sát thủ công.
Phân tích khách truy cập
Theo dõi số lượt xem trang và thống kê khách truy cập duy nhất cho mỗi bài viết trực tiếp từ tiện ích Waline, mà không cần dịch vụ phân tích bổ sung.
Trang tổng quan kiểm duyệt
Bảng điều khiển quản trị dựa trên web cho phép bạn phê duyệt, chỉnh sửa, xóa bình luận và quản lý tài khoản người bình luận từ một giao diện duy nhất.
Hỗ trợ Markdown
Người bình luận có thể định dạng phản hồi bằng cú pháp Markdown và chèn biểu tượng cảm xúc, giúp các cuộc thảo luận phong phú hơn và dễ đọc hơn.
Tại sao lại chạy Waline trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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