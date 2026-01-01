Waline là một hệ thống bình luận open-source, self-hosted được thiết kế cho các static websites, blogs và documentation sites. Nó cung cấp trải nghiệm bình luận đầy đủ tính năng bao gồm trả lời lồng nhau, biểu tượng cảm xúc, số lượng khách truy cập và thống kê lượt xem bài viết, tất cả mà không cần dựa vào các dịch vụ của bên thứ ba theo dõi người dùng của bạn.

Self-hosting Waline trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu bình luận, quy trình làm việc kiểm duyệt và cài đặt thông báo. Triển khai này sử dụng SQLite để lưu trữ cục bộ không cần cấu hình, vì vậy không có cơ sở dữ liệu riêng biệt nào để quản lý. Waline tích hợp với bất kỳ frontend nào thông qua một JavaScript widget và hỗ trợ định dạng Markdown trong các bình luận ngay lập tức.