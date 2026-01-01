Triển khai Inngest với một nhấp cài đặt.
Nền tảng điều phối quy trình làm việc để thực thi các chức năng chạy nền đáng tin cậy, các tác vụ theo lịch trình và các quy trình làm việc AI.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Inngest
Inngest là một open-source workflow orchestration engine cho phép bạn viết các background functions, event-driven workflows và scheduled jobs đáng tin cậy trực tiếp trong application code của bạn. Nó tự động xử lý retries, concurrency, throttling và step-function logic, giúp application code của bạn tập trung vào business logic thay vì các infrastructure concerns.
Self-hosting Inngest trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát việc thực thi, dữ liệu và cấu hình. Nó đi kèm với SQLite persistence tích hợp sẵn và một in-memory queue ngay khi xuất xưởng, để bạn có thể chạy toàn bộ platform mà không cần các external database hoặc message broker services.
Các tính năng chính của Inngest
Tác vụ nền đáng tin cậy
Chạy các tác vụ nền với tính năng tự động thử lại, tạm dừng theo cấp số nhân và xử lý lỗi tích hợp sẵn — không yêu cầu thêm cơ sở hạ tầng.
Luồng công việc Step Function
Xây dựng các quy trình làm việc nhiều bước, trong đó mỗi bước được thử lại và lưu vào bộ nhớ đệm riêng lẻ, giúp việc điều phối phức tạp có khả năng phục hồi trước các lỗi tạm thời.
Thực thi dựa trên sự kiện
Kích hoạt các hàm từ các sự kiện ứng dụng bằng một khóa sự kiện đơn giản, cho phép các kiến trúc phản ứng, tách rời giữa các dịch vụ.
Hỗ trợ AI Workflow
Điều phối các pipeline AI dài hạn với sự hỗ trợ tích hợp cho giới hạn đồng thời, giới hạn tốc độ và điểm kiểm tra theo từng bước.
Dev Server tích hợp
Phát triển và kiểm thử quy trình làm việc cục bộ với một UI đầy đủ tính năng, hiển thị lịch sử sự kiện, các lần thực thi hàm và truy vết bước theo thời gian thực.
Tại sao lại chạy Inngest trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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