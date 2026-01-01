Giảm giá lên đến 69% cho Jellyseerr

Triển khai Jellyseerr với 1 nhấp.

Công cụ quản lý yêu cầu đa phương tiện cho phép người dùng khám phá và yêu cầu phim và chương trình TV cho Jellyfin, Emby và Plex.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Jellyseerr với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Jellyseerr

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Jellyseerr

Jellyseerr là một giao diện người dùng yêu cầu và quản lý phương tiện cho các máy chủ phương tiện tự lưu trữ, được thiết kế để cung cấp cho người dùng một cách thức tối ưu để khám phá và yêu cầu nội dung mà không cần truy cập trực tiếp vào Sonarr hoặc Radarr. Người dùng duyệt qua một danh mục phong phú, gửi yêu cầu và nhận thông báo khi nội dung có sẵn — trong khi quản trị viên phê duyệt yêu cầu và quản lý việc thực hiện thông qua một bảng điều khiển trực quan.

Việc tự lưu trữ Jellyseerr cùng với máy chủ phương tiện của bạn sẽ giữ tất cả lịch sử yêu cầu, tài khoản người dùng và thông tin xác thực tích hợp trên VPS của riêng bạn. Người dùng có thể duyệt và yêu cầu nội dung 24/7 từ bất kỳ thiết bị nào, với tính năng đăng nhập một lần từ các tài khoản Jellyfin, Emby hoặc Plex hiện có của họ, giúp trải nghiệm liền mạch ngay từ khi họ đăng nhập.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Jellyseerr

Jellyfin SSO

Người dùng đăng nhập bằng tài khoản Jellyfin, Emby hoặc Plex hiện có của họ — không yêu cầu tạo tài khoản riêng cho người dùng máy chủ media hiện có của bạn.

Tích hợp Sonarr và Radarr

Các yêu cầu đã được phê duyệt được gửi trực tiếp đến Sonarr hoặc Radarr để tự động tải xuống và thêm vào thư viện mà không cần các bước thủ công của quản trị viên.

Quy trình phê duyệt yêu cầu

Người quản trị xem xét các yêu cầu đang chờ xử lý từ bảng điều khiển trung tâm và chấp thuận hoặc từ chối chúng chỉ với một cú nhấp chuột trước khi quá trình thực hiện bắt đầu.

Phân quyền chi tiết

Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò với hạn mức và giới hạn yêu cầu cho mỗi người dùng ngăn chặn bất kỳ người dùng nào làm quá tải hàng đợi tải xuống.

Thông báo đa kênh

Thông báo cho người dùng qua Discord, Telegram, Slack, email, Pushover và webhooks khi nội dung họ yêu cầu đã có sẵn để xem.

Tại sao lại chạy Jellyseerr trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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