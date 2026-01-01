Triển khai Jellyseerr với 1 nhấp.
Công cụ quản lý yêu cầu đa phương tiện cho phép người dùng khám phá và yêu cầu phim và chương trình TV cho Jellyfin, Emby và Plex.
Chọn gói VPS cho Jellyseerr
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Jellyseerr
Jellyseerr là một giao diện người dùng yêu cầu và quản lý phương tiện cho các máy chủ phương tiện tự lưu trữ, được thiết kế để cung cấp cho người dùng một cách thức tối ưu để khám phá và yêu cầu nội dung mà không cần truy cập trực tiếp vào Sonarr hoặc Radarr. Người dùng duyệt qua một danh mục phong phú, gửi yêu cầu và nhận thông báo khi nội dung có sẵn — trong khi quản trị viên phê duyệt yêu cầu và quản lý việc thực hiện thông qua một bảng điều khiển trực quan.
Việc tự lưu trữ Jellyseerr cùng với máy chủ phương tiện của bạn sẽ giữ tất cả lịch sử yêu cầu, tài khoản người dùng và thông tin xác thực tích hợp trên VPS của riêng bạn. Người dùng có thể duyệt và yêu cầu nội dung 24/7 từ bất kỳ thiết bị nào, với tính năng đăng nhập một lần từ các tài khoản Jellyfin, Emby hoặc Plex hiện có của họ, giúp trải nghiệm liền mạch ngay từ khi họ đăng nhập.
Các tính năng chính của Jellyseerr
Jellyfin SSO
Người dùng đăng nhập bằng tài khoản Jellyfin, Emby hoặc Plex hiện có của họ — không yêu cầu tạo tài khoản riêng cho người dùng máy chủ media hiện có của bạn.
Tích hợp Sonarr và Radarr
Các yêu cầu đã được phê duyệt được gửi trực tiếp đến Sonarr hoặc Radarr để tự động tải xuống và thêm vào thư viện mà không cần các bước thủ công của quản trị viên.
Quy trình phê duyệt yêu cầu
Người quản trị xem xét các yêu cầu đang chờ xử lý từ bảng điều khiển trung tâm và chấp thuận hoặc từ chối chúng chỉ với một cú nhấp chuột trước khi quá trình thực hiện bắt đầu.
Phân quyền chi tiết
Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò với hạn mức và giới hạn yêu cầu cho mỗi người dùng ngăn chặn bất kỳ người dùng nào làm quá tải hàng đợi tải xuống.
Thông báo đa kênh
Thông báo cho người dùng qua Discord, Telegram, Slack, email, Pushover và webhooks khi nội dung họ yêu cầu đã có sẵn để xem.
Tại sao lại chạy Jellyseerr trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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