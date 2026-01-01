Jellyseerr là một giao diện người dùng yêu cầu và quản lý phương tiện cho các máy chủ phương tiện tự lưu trữ, được thiết kế để cung cấp cho người dùng một cách thức tối ưu để khám phá và yêu cầu nội dung mà không cần truy cập trực tiếp vào Sonarr hoặc Radarr. Người dùng duyệt qua một danh mục phong phú, gửi yêu cầu và nhận thông báo khi nội dung có sẵn — trong khi quản trị viên phê duyệt yêu cầu và quản lý việc thực hiện thông qua một bảng điều khiển trực quan.

Việc tự lưu trữ Jellyseerr cùng với máy chủ phương tiện của bạn sẽ giữ tất cả lịch sử yêu cầu, tài khoản người dùng và thông tin xác thực tích hợp trên VPS của riêng bạn. Người dùng có thể duyệt và yêu cầu nội dung 24/7 từ bất kỳ thiết bị nào, với tính năng đăng nhập một lần từ các tài khoản Jellyfin, Emby hoặc Plex hiện có của họ, giúp trải nghiệm liền mạch ngay từ khi họ đăng nhập.