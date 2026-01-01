Triển khai Plex chỉ với một nhấp.
Máy chủ đa phương tiện tự lưu trữ phổ biến nhất thế giới để truyền phát phim, chương trình TV, nhạc và ảnh đến mọi thiết bị.
Chọn gói VPS cho Plex
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Plex
Plex biến bộ sưu tập phương tiện cá nhân của bạn thành một dịch vụ streaming chuyên nghiệp cạnh tranh với Netflix hoặc Spotify. Nó tự động tìm nạp ảnh bìa, mô tả, thông tin diễn viên và xếp hạng cho phim, chương trình TV và nhạc của bạn — biến các tệp thô thành một thư viện được tổ chức đẹp mắt có thể truy cập từ mọi thiết bị hoặc địa điểm.
Tự host Plex trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn khả năng truy cập 24/7 mà không phụ thuộc vào thời gian hoạt động của internet tại nhà, CPU chuyên dụng để chuyển mã mượt mà nhiều luồng đồng thời, và băng thông tải lên cấp doanh nghiệp để truy cập từ xa không bao giờ bị giật lag — ngay cả với nội dung 4K.
Các tính năng chính của Plex
Hỗ trợ thiết bị phổ quát
Ứng dụng gốc cho iOS, Android, Roku, Apple TV, Fire TV, TV thông minh, máy chơi game và trình duyệt web đảm bảo thư viện của bạn có thể truy cập được từ mọi màn hình bạn sở hữu.
Siêu dữ liệu tự động
Plex tự động tìm nạp ảnh bìa, đánh giá, thông tin diễn viên và mô tả từ TMDb, TVDb và MusicBrainz, biến các tệp thô thành một bộ sưu tập được phân loại chuyên nghiệp.
Chuyển mã phần cứng
Công nghệ tăng tốc Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC và AMD AMF chuyển đổi video theo thời gian thực để mọi thiết bị có thể phát bất kỳ định dạng nào mà không bị giật lag hoặc giảm chất lượng.
TV trực tiếp & DVR
Ghép nối Plex với bộ dò sóng tương thích để ghi lại các chương trình phát sóng qua sóng, tạo ra một DVR cá nhân thay thế truyền hình cáp bằng các kênh địa phương miễn phí và xem theo thời gian đã định.
Tài khoản người dùng được quản lý
Tạo các hồ sơ riêng biệt cho mỗi thành viên trong gia đình với lịch sử xem riêng, kiểm soát của phụ huynh và bộ lọc xếp hạng nội dung — tất cả được quản lý từ một bảng điều khiển quản trị duy nhất.
Tại sao lại chạy Plex trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.