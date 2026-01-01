Plex biến bộ sưu tập phương tiện cá nhân của bạn thành một dịch vụ streaming chuyên nghiệp cạnh tranh với Netflix hoặc Spotify. Nó tự động tìm nạp ảnh bìa, mô tả, thông tin diễn viên và xếp hạng cho phim, chương trình TV và nhạc của bạn — biến các tệp thô thành một thư viện được tổ chức đẹp mắt có thể truy cập từ mọi thiết bị hoặc địa điểm.

Tự host Plex trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn khả năng truy cập 24/7 mà không phụ thuộc vào thời gian hoạt động của internet tại nhà, CPU chuyên dụng để chuyển mã mượt mà nhiều luồng đồng thời, và băng thông tải lên cấp doanh nghiệp để truy cập từ xa không bao giờ bị giật lag — ngay cả với nội dung 4K.