Triển khai PinePods với 1 nhấp.
Trình quản lý podcast đa người dùng tự lưu trữ với đồng bộ hóa đa thiết bị, tìm kiếm PodcastIndex và ứng dụng di động gốc.
Chọn gói VPS cho PinePods
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với PinePods
PinePods là một trình quản lý podcast mã nguồn mở được xây dựng cho các hộ gia đình, đội nhóm và người nghe cá nhân muốn giữ lịch sử nghe của họ không nằm trên các máy chủ của bên thứ ba. Nó kết hợp một giao diện web tinh tế với các ứng dụng gốc trên Android, iOS và máy tính để bàn, giúp mọi thiết bị luôn đồng bộ mà không cần phụ thuộc vào các nền tảng podcast thương mại.
Điều làm cho PinePods nổi bật là mô hình đa người dùng hàng đầu của nó kết hợp với hỗ trợ gpodder API tích hợp và tích hợp PodcastIndex. Mỗi thành viên có các đăng ký, hàng đợi và lịch sử phát lại độc lập trong khi chia sẻ một backend duy nhất. Tự host máy chủ trên VPS của riêng bạn giúp danh sách đăng ký, thói quen nghe và các tập đã tải xuống của bạn hoàn toàn riêng tư và không có trình theo dõi quảng cáo.
Các tính năng chính của PinePods
Tài khoản nhiều người dùng
Mỗi thành viên có các gói đăng ký, hàng đợi và lịch sử nghe riêng biệt, được hỗ trợ bởi một máy chủ dùng chung — lý tưởng cho các gia đình hoặc hộ gia đình sống chung.
Đồng bộ đa thiết bị
Vị trí phát lại, hàng đợi và các đăng ký đồng bộ hóa theo thời gian thực giữa các ứng dụng web, Android, iOS và máy tính để bàn thông qua API gpodder tích hợp sẵn.
Tìm kiếm PodcastIndex
Khám phá các chương trình mới thông qua danh mục PodcastIndex mở hoặc tìm kiếm trên iTunes mà không gửi truy vấn đến các thư mục có quảng cáo.
Lượt tải xuống tập
Tải các tập lên máy chủ để nghe ngoại tuyến, lưu trữ và bảo vệ khỏi việc các chương trình biến mất khỏi nguồn cấp dữ liệu công khai.
Kênh YouTube
Đăng ký kênh YouTube như thể chúng là podcast, với tính năng trích xuất âm thanh để bạn có thể nghe theo cách tương tự như nghe các chương trình thông thường.
Nhập và sao lưu OPML
Chuyển các đăng ký podcast hiện có của bạn vào qua OPML, lên lịch sao lưu tự động và xuất mọi thứ khi bạn cần.
Tại sao lại chạy PinePods trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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