PinePods là một trình quản lý podcast mã nguồn mở được xây dựng cho các hộ gia đình, đội nhóm và người nghe cá nhân muốn giữ lịch sử nghe của họ không nằm trên các máy chủ của bên thứ ba. Nó kết hợp một giao diện web tinh tế với các ứng dụng gốc trên Android, iOS và máy tính để bàn, giúp mọi thiết bị luôn đồng bộ mà không cần phụ thuộc vào các nền tảng podcast thương mại.

Điều làm cho PinePods nổi bật là mô hình đa người dùng hàng đầu của nó kết hợp với hỗ trợ gpodder API tích hợp và tích hợp PodcastIndex. Mỗi thành viên có các đăng ký, hàng đợi và lịch sử phát lại độc lập trong khi chia sẻ một backend duy nhất. Tự host máy chủ trên VPS của riêng bạn giúp danh sách đăng ký, thói quen nghe và các tập đã tải xuống của bạn hoàn toàn riêng tư và không có trình theo dõi quảng cáo.