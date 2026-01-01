Nuclio là một nền tảng serverless mã nguồn mở hiệu suất cao để xử lý sự kiện và dữ liệu thời gian thực. Nó chạy mã của bạn dưới dạng các hàm phản ứng với nhiều loại trình kích hoạt — HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS và các tác vụ cron theo lịch trình — và tự động điều chỉnh quy mô từng hàm lên và xuống dựa trên nhu cầu. Các hàm chạy trong các container chuyên dụng được xây dựng và triển khai trực tiếp từ bảng điều khiển trình duyệt.

Không giống như các công cụ tự động hóa thông thường, Nuclio được thiết kế để đạt tốc độ cao, xử lý hàng trăm nghìn sự kiện mỗi giây trên mỗi tiến trình, với tùy chọn tăng tốc GPU cho suy luận học máy. Tự host Nuclio trên VPS của riêng bạn giúp giữ các đường ống dữ liệu, mô hình và nguồn sự kiện của bạn hoàn toàn trong tầm kiểm soát, không có phí đám mây cho mỗi lần gọi và không bị khóa nhà cung cấp.