Triển khai Nuclio với cài đặt một nhấp.
Nền tảng serverless mã nguồn mở hiệu suất cao để xử lý sự kiện và dữ liệu theo thời gian thực với khả năng tự động mở rộng và hỗ trợ GPU.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Nuclio
Nuclio là một nền tảng serverless mã nguồn mở hiệu suất cao để xử lý sự kiện và dữ liệu thời gian thực. Nó chạy mã của bạn dưới dạng các hàm phản ứng với nhiều loại trình kích hoạt — HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS và các tác vụ cron theo lịch trình — và tự động điều chỉnh quy mô từng hàm lên và xuống dựa trên nhu cầu. Các hàm chạy trong các container chuyên dụng được xây dựng và triển khai trực tiếp từ bảng điều khiển trình duyệt.
Không giống như các công cụ tự động hóa thông thường, Nuclio được thiết kế để đạt tốc độ cao, xử lý hàng trăm nghìn sự kiện mỗi giây trên mỗi tiến trình, với tùy chọn tăng tốc GPU cho suy luận học máy. Tự host Nuclio trên VPS của riêng bạn giúp giữ các đường ống dữ liệu, mô hình và nguồn sự kiện của bạn hoàn toàn trong tầm kiểm soát, không có phí đám mây cho mỗi lần gọi và không bị khóa nhà cung cấp.
Các tính năng chính của Nuclio
Bộ kích hoạt sự kiện thời gian thực
Kích hoạt các hàm từ HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS và lịch trình cron mà không cần viết bất kỳ mã kết nối nào.
Tự động mở rộng
Mỗi chức năng tự động tăng quy mô khi có tải và giảm quy mô khi không hoạt động, giúp việc sử dụng tài nguyên hiệu quả trên các khối lượng công việc của bạn.
Môi trường chạy đa ngôn ngữ
Viết các hàm bằng Go, Python, Java, .NET, Node.js, hoặc Shell sử dụng môi trường chạy phù hợp nhất với từng công việc.
Suy luận tăng tốc GPU
Gắn GPU vào các hàm để suy luận học máy nhanh và các đường ống xử lý thời gian thực nặng dữ liệu.
Bảng điều khiển trên trình duyệt
Xây dựng, triển khai, gọi và giám sát các hàm từ một giao diện web trực quan mà không cần rời khỏi trình duyệt.
Tại sao lại chạy Nuclio trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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