TaskTrove là một ứng dụng quản lý tác vụ nhẹ, tự lưu trữ, lưu trữ tất cả dữ liệu dưới dạng tệp JSON thuần túy — không yêu cầu cơ sở dữ liệu. Nó phân tích cú pháp đầu vào ngôn ngữ tự nhiên cho ngày và giờ, hỗ trợ các tác vụ con không giới hạn và các mẫu tác vụ định kỳ, đồng thời tổ chức công việc thành các dự án với nhãn mã màu. Nhiều chế độ xem — danh sách, bảng Kanban và lịch — cho phép bạn làm việc với các tác vụ theo bất kỳ bố cục nào phù hợp với thời điểm đó.

Không giống như các ứng dụng việc cần làm trên đám mây đồng bộ hóa dữ liệu thông qua máy chủ của bên thứ ba, TaskTrove chạy hoàn toàn trên VPS của riêng bạn mà không có tính năng theo dõi, không có phân tích sử dụng và không có phụ thuộc API bên ngoài. Dữ liệu tác vụ được lưu trữ dưới dạng tệp JSON dễ đọc có thể được sao lưu, chuyển giao hoặc kiểm tra bằng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào.