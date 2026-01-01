Triển khai TaskTrove chỉ với một cú nhấp chuột.
Trình quản lý tác vụ cá nhân tự lưu trữ với tính năng phân tích ngôn ngữ tự nhiên, tác vụ định kỳ, cùng các chế độ xem Kanban và lịch.
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Những gì bạn có thể xây dựng với TaskTrove
TaskTrove là một ứng dụng quản lý tác vụ nhẹ, tự lưu trữ, lưu trữ tất cả dữ liệu dưới dạng tệp JSON thuần túy — không yêu cầu cơ sở dữ liệu. Nó phân tích cú pháp đầu vào ngôn ngữ tự nhiên cho ngày và giờ, hỗ trợ các tác vụ con không giới hạn và các mẫu tác vụ định kỳ, đồng thời tổ chức công việc thành các dự án với nhãn mã màu. Nhiều chế độ xem — danh sách, bảng Kanban và lịch — cho phép bạn làm việc với các tác vụ theo bất kỳ bố cục nào phù hợp với thời điểm đó.
Không giống như các ứng dụng việc cần làm trên đám mây đồng bộ hóa dữ liệu thông qua máy chủ của bên thứ ba, TaskTrove chạy hoàn toàn trên VPS của riêng bạn mà không có tính năng theo dõi, không có phân tích sử dụng và không có phụ thuộc API bên ngoài. Dữ liệu tác vụ được lưu trữ dưới dạng tệp JSON dễ đọc có thể được sao lưu, chuyển giao hoặc kiểm tra bằng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào.
Các tính năng chính của TaskTrove
Phân tích cú pháp ngôn ngữ tự nhiên
Nhập "ngày mai lúc 14h00" hoặc "mỗi thứ Sáu" để đặt ngày đến hạn và lịch trình định kỳ mà không cần chạm vào bộ chọn ngày.
Kanban và chế độ xem lịch
Chuyển đổi giữa các bố cục danh sách, bảng Kanban và lịch để làm việc với các tác vụ của bạn theo chế độ xem phù hợp nhất với trọng tâm hiện tại của bạn.
Mẫu nhiệm vụ định kỳ
Đặt các quy tắc lặp lại hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc tùy chỉnh hoàn toàn để các tác vụ thường xuyên tự động lên lịch lại mà không cần nhập thủ công.
Tổ chức dự án
Nhóm các nhiệm vụ vào các dự án với các phần, nhãn được mã hóa màu và các nhiệm vụ con không giới hạn để giữ cho công việc phức tạp được cấu trúc và dễ điều hướng.
Lưu trữ dựa trên tệp
Tất cả các tác vụ được lưu trữ dưới dạng tệp JSON thuần túy — dễ dàng sao lưu, chuyển sang một phiên bản khác hoặc đọc trực tiếp mà không cần công cụ cơ sở dữ liệu.
Tại sao lại chạy TaskTrove trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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