Giảm giá lên đến 69% cho TaskTrove

Triển khai TaskTrove chỉ với một cú nhấp chuột.

Trình quản lý tác vụ cá nhân tự lưu trữ với tính năng phân tích ngôn ngữ tự nhiên, tác vụ định kỳ, cùng các chế độ xem Kanban và lịch.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai TaskTrove chỉ với một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho TaskTrove

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với TaskTrove

TaskTrove là một ứng dụng quản lý tác vụ nhẹ, tự lưu trữ, lưu trữ tất cả dữ liệu dưới dạng tệp JSON thuần túy — không yêu cầu cơ sở dữ liệu. Nó phân tích cú pháp đầu vào ngôn ngữ tự nhiên cho ngày và giờ, hỗ trợ các tác vụ con không giới hạn và các mẫu tác vụ định kỳ, đồng thời tổ chức công việc thành các dự án với nhãn mã màu. Nhiều chế độ xem — danh sách, bảng Kanban và lịch — cho phép bạn làm việc với các tác vụ theo bất kỳ bố cục nào phù hợp với thời điểm đó.

Không giống như các ứng dụng việc cần làm trên đám mây đồng bộ hóa dữ liệu thông qua máy chủ của bên thứ ba, TaskTrove chạy hoàn toàn trên VPS của riêng bạn mà không có tính năng theo dõi, không có phân tích sử dụng và không có phụ thuộc API bên ngoài. Dữ liệu tác vụ được lưu trữ dưới dạng tệp JSON dễ đọc có thể được sao lưu, chuyển giao hoặc kiểm tra bằng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của TaskTrove

Phân tích cú pháp ngôn ngữ tự nhiên

Nhập "ngày mai lúc 14h00" hoặc "mỗi thứ Sáu" để đặt ngày đến hạn và lịch trình định kỳ mà không cần chạm vào bộ chọn ngày.

Kanban và chế độ xem lịch

Chuyển đổi giữa các bố cục danh sách, bảng Kanban và lịch để làm việc với các tác vụ của bạn theo chế độ xem phù hợp nhất với trọng tâm hiện tại của bạn.

Mẫu nhiệm vụ định kỳ

Đặt các quy tắc lặp lại hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc tùy chỉnh hoàn toàn để các tác vụ thường xuyên tự động lên lịch lại mà không cần nhập thủ công.

Tổ chức dự án

Nhóm các nhiệm vụ vào các dự án với các phần, nhãn được mã hóa màu và các nhiệm vụ con không giới hạn để giữ cho công việc phức tạp được cấu trúc và dễ điều hướng.

Lưu trữ dựa trên tệp

Tất cả các tác vụ được lưu trữ dưới dạng tệp JSON thuần túy — dễ dàng sao lưu, chuyển sang một phiên bản khác hoặc đọc trực tiếp mà không cần công cụ cơ sở dữ liệu.

Tại sao lại chạy TaskTrove trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

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Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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