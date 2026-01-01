Giảm giá lên đến 69% cho Expensave

Triển khai Expensave chỉ với một nhấp cài đặt.

Công cụ theo dõi chi tiêu cá nhân và gia đình mã nguồn mở để theo dõi thói quen chi tiêu và quản lý ngân sách gia đình.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Expensave chỉ với một nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho Expensave

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Expensave

Expensave là một ứng dụng theo dõi chi tiêu mã nguồn mở được xây dựng cho các cá nhân và gia đình muốn kiểm soát hoàn toàn dữ liệu tài chính của họ. Với lịch chi tiêu chung, nhập sao kê ngân hàng và báo cáo thói quen chi tiêu, nó biến dữ liệu giao dịch thô thành những thông tin chi tiết có thể hành động, giúp bạn hiểu tiền của mình đi đâu.

Tự host Expensave trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu tài chính nhạy cảm tránh xa các máy chủ thương mại của bên thứ ba, loại bỏ phí đăng ký định kỳ và cấp quyền truy cập cho mọi thành viên trong gia đình mà không cần chia sẻ thông tin đăng nhập — trong khi các bản sao lưu tự động bảo vệ lịch sử chi tiêu trong nhiều năm.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Expensave

Lịch chia sẻ chi phí

Nhiều người dùng có thể đóng góp vào cùng một lịch, giúp các gia đình và bạn cùng phòng dễ dàng duy trì sự minh bạch về ngân sách gia đình.

Nhập Sao kê ngân hàng

Nhập sao kê từ các tổ chức tài chính để tự động điền các giao dịch, giảm thiểu việc nhập liệu thủ công và đảm bảo hồ sơ chi tiêu đầy đủ.

Báo cáo thói quen chi tiêu

Phân tích trực quan chia nhỏ thu nhập và chi phí theo danh mục theo thời gian, tiết lộ các xu hướng giúp bạn đưa ra các quyết định ngân sách thông minh hơn.

Ứng dụng web lũy tiến

PWA đáp ứng trên thiết bị di động cho phép bạn ghi lại chi phí từ bất kỳ thiết bị nào ngay lập tức, để bạn không bao giờ bỏ lỡ giao dịch nào khi đang di chuyển.

Thiết kế cho quyền riêng tư

Tất cả dữ liệu tài chính của bạn sẽ nằm trên máy chủ riêng của bạn — không có phân tích từ bên thứ ba, không có phí đăng ký và không có rủi ro nền tảng thương mại bị đóng cửa.

Tại sao lại chạy Expensave trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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