Triển khai Expensave chỉ với một nhấp cài đặt.
Công cụ theo dõi chi tiêu cá nhân và gia đình mã nguồn mở để theo dõi thói quen chi tiêu và quản lý ngân sách gia đình.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Expensave
Expensave là một ứng dụng theo dõi chi tiêu mã nguồn mở được xây dựng cho các cá nhân và gia đình muốn kiểm soát hoàn toàn dữ liệu tài chính của họ. Với lịch chi tiêu chung, nhập sao kê ngân hàng và báo cáo thói quen chi tiêu, nó biến dữ liệu giao dịch thô thành những thông tin chi tiết có thể hành động, giúp bạn hiểu tiền của mình đi đâu.
Tự host Expensave trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu tài chính nhạy cảm tránh xa các máy chủ thương mại của bên thứ ba, loại bỏ phí đăng ký định kỳ và cấp quyền truy cập cho mọi thành viên trong gia đình mà không cần chia sẻ thông tin đăng nhập — trong khi các bản sao lưu tự động bảo vệ lịch sử chi tiêu trong nhiều năm.
Các tính năng chính của Expensave
Lịch chia sẻ chi phí
Nhiều người dùng có thể đóng góp vào cùng một lịch, giúp các gia đình và bạn cùng phòng dễ dàng duy trì sự minh bạch về ngân sách gia đình.
Nhập Sao kê ngân hàng
Nhập sao kê từ các tổ chức tài chính để tự động điền các giao dịch, giảm thiểu việc nhập liệu thủ công và đảm bảo hồ sơ chi tiêu đầy đủ.
Báo cáo thói quen chi tiêu
Phân tích trực quan chia nhỏ thu nhập và chi phí theo danh mục theo thời gian, tiết lộ các xu hướng giúp bạn đưa ra các quyết định ngân sách thông minh hơn.
Ứng dụng web lũy tiến
PWA đáp ứng trên thiết bị di động cho phép bạn ghi lại chi phí từ bất kỳ thiết bị nào ngay lập tức, để bạn không bao giờ bỏ lỡ giao dịch nào khi đang di chuyển.
Thiết kế cho quyền riêng tư
Tất cả dữ liệu tài chính của bạn sẽ nằm trên máy chủ riêng của bạn — không có phân tích từ bên thứ ba, không có phí đăng ký và không có rủi ro nền tảng thương mại bị đóng cửa.
Tại sao lại chạy Expensave trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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