Triển khai Koel chỉ với một cú nhấp chuột.
Máy chủ phát nhạc cá nhân biến VPS của bạn thành trình phát nhạc đám mây riêng tư với giao diện web hiện đại.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Koel
Koel là một ứng dụng phát nhạc trực tuyến tự lưu trữ, mang đến cho bạn trải nghiệm nghe nhạc giống Spotify cho bộ sưu tập nhạc của riêng bạn. Được xây dựng trên Laravel và Vue.js, nó cung cấp khả năng phát âm thanh phản hồi nhanh, quản lý thư viện và tạo danh sách phát hoàn toàn trong trình duyệt — trên mọi thiết bị, mà không cần cài đặt ứng dụng.
Không giống như các dịch vụ cloud streaming, Koel giữ nhạc của bạn trên máy chủ của riêng bạn mà không có phí đăng ký, không giới hạn nội dung và không chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba. Tải tệp trực tiếp qua giao diện web hoặc trỏ Koel đến một thư mục nhạc hiện có, và nó tự động xử lý phân tích metadata, tìm nạp album art và tổ chức thư viện.
Các tính năng chính của Koel
Trình phát Web hiện đại
Ứng dụng một trang Vue.js cung cấp khả năng phát lại tức thì, quản lý hàng đợi và phím tắt từ bất kỳ trình duyệt nào mà không cần cài đặt ứng dụng gốc.
Tải tệp lên trình duyệt
Thêm nhạc vào thư viện của bạn bằng cách kéo tệp vào trình duyệt — không yêu cầu quyền truy cập SSH, FTP hoặc dòng lệnh.
Last.fm Scrobbling
Kết nối tài khoản Last.fm của bạn để tự động ghi lại mọi bản nhạc bạn phát và xây dựng lịch sử nghe nhạc đầy đủ.
Hỗ trợ đa người dùng
Tạo tài khoản cho gia đình hoặc bạn bè, mỗi người có danh sách phát và lịch sử nghe riêng, tất cả cùng chia sẻ một thư viện nhạc.
Quản lý danh sách phát
Xây dựng và quản lý danh sách phát thủ công hoặc để Koel tự động tạo danh sách "Đã phát gần đây" và danh sách yêu thích khi bạn nghe.
Tại sao lại chạy Koel trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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