Koel là một ứng dụng phát nhạc trực tuyến tự lưu trữ, mang đến cho bạn trải nghiệm nghe nhạc giống Spotify cho bộ sưu tập nhạc của riêng bạn. Được xây dựng trên Laravel và Vue.js, nó cung cấp khả năng phát âm thanh phản hồi nhanh, quản lý thư viện và tạo danh sách phát hoàn toàn trong trình duyệt — trên mọi thiết bị, mà không cần cài đặt ứng dụng.

Không giống như các dịch vụ cloud streaming, Koel giữ nhạc của bạn trên máy chủ của riêng bạn mà không có phí đăng ký, không giới hạn nội dung và không chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba. Tải tệp trực tiếp qua giao diện web hoặc trỏ Koel đến một thư mục nhạc hiện có, và nó tự động xử lý phân tích metadata, tìm nạp album art và tổ chức thư viện.