Triển khai PrivateGPT với 1 nhấp.
Công cụ RAG tự host cho phép bạn trò chuyện với các tài liệu riêng tư của mình bằng các LLM cục bộ — không có dữ liệu nào rời khỏi máy chủ của bạn.
Chọn gói VPS cho PrivateGPT
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với PrivateGPT
PrivateGPT là một nền tảng RAG (Retrieval-Augmented Generation) mã nguồn mở để truy vấn tài liệu của riêng bạn bằng cách sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn cục bộ. Tải lên tệp và đặt câu hỏi về chúng — hệ thống truy xuất các đoạn văn liên quan nhất và sử dụng một LLM cục bộ để tạo ra các câu trả lời chính xác, có trích dẫn mà không gửi bất kỳ dữ liệu nào đến các API bên ngoài hoặc dịch vụ đám mây.
Triển khai này sử dụng Ollama để chạy suy luận hoàn toàn trên CPU, giúp nó khả thi trên bất kỳ VPS nào mà không cần GPU. Khi khởi chạy lần đầu, Ollama tự động tải xuống Llama 3.1 8B và một mô hình nhúng văn bản — không yêu cầu tài khoản HuggingFace hoặc khóa API. Các lần khởi động tiếp theo rất nhanh. Tự host giữ tài liệu, truy vấn và lịch sử cuộc trò chuyện của bạn trên cơ sở hạ tầng mà bạn hoàn toàn kiểm soát.
Các tính năng chính của PrivateGPT
Thiết kế riêng tư 100%
Tất cả suy luận chạy cục bộ thông qua Ollama — tài liệu, truy vấn và phản hồi không bao giờ chạm đến các API bên ngoài hoặc dịch vụ đám mây.
Thu nạp tài liệu
Tải lên các tệp PDF, tệp văn bản, bảng tính và nhiều hơn nữa; hệ thống sẽ phân đoạn và nhúng chúng vào một kho vector cục bộ để truy xuất ngữ nghĩa.
Các câu trả lời được hỗ trợ bởi RAG
Mỗi phản hồi trước tiên sẽ truy xuất các đoạn tài liệu liên quan nhất, dựa trên nội dung thực tế của bạn thay vì kiến thức bịa đặt.
Nhiều chế độ truy vấn
Chuyển đổi giữa trò chuyện RAG, tìm kiếm toàn bộ tài liệu, trò chuyện LLM thuần túy và tóm tắt từ cùng một giao diện mà không cần cấu hình lại bất cứ điều gì.
Suy luận không cần GPU
Chạy hoàn toàn trên CPU thông qua Ollama — không yêu cầu GPU hoặc CUDA, giúp nó có thể triển khai trên bất kỳ gói VPS tiêu chuẩn nào.
Web UI tích hợp sẵn
Giao diện dựa trên Gradio để tải lên tài liệu, đặt câu hỏi và quản lý các tệp đã nhập — không cần cài đặt giao diện người dùng riêng biệt.
Tại sao lại chạy PrivateGPT trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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