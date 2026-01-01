Giảm giá lên đến 69% cho PrivateGPT

Triển khai PrivateGPT với 1 nhấp.

Công cụ RAG tự host cho phép bạn trò chuyện với các tài liệu riêng tư của mình bằng các LLM cục bộ — không có dữ liệu nào rời khỏi máy chủ của bạn.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
307.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai PrivateGPT với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho PrivateGPT

Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với PrivateGPT

PrivateGPT là một nền tảng RAG (Retrieval-Augmented Generation) mã nguồn mở để truy vấn tài liệu của riêng bạn bằng cách sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn cục bộ. Tải lên tệp và đặt câu hỏi về chúng — hệ thống truy xuất các đoạn văn liên quan nhất và sử dụng một LLM cục bộ để tạo ra các câu trả lời chính xác, có trích dẫn mà không gửi bất kỳ dữ liệu nào đến các API bên ngoài hoặc dịch vụ đám mây.

Triển khai này sử dụng Ollama để chạy suy luận hoàn toàn trên CPU, giúp nó khả thi trên bất kỳ VPS nào mà không cần GPU. Khi khởi chạy lần đầu, Ollama tự động tải xuống Llama 3.1 8B và một mô hình nhúng văn bản — không yêu cầu tài khoản HuggingFace hoặc khóa API. Các lần khởi động tiếp theo rất nhanh. Tự host giữ tài liệu, truy vấn và lịch sử cuộc trò chuyện của bạn trên cơ sở hạ tầng mà bạn hoàn toàn kiểm soát.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của PrivateGPT

Thiết kế riêng tư 100%

Tất cả suy luận chạy cục bộ thông qua Ollama — tài liệu, truy vấn và phản hồi không bao giờ chạm đến các API bên ngoài hoặc dịch vụ đám mây.

Thu nạp tài liệu

Tải lên các tệp PDF, tệp văn bản, bảng tính và nhiều hơn nữa; hệ thống sẽ phân đoạn và nhúng chúng vào một kho vector cục bộ để truy xuất ngữ nghĩa.

Các câu trả lời được hỗ trợ bởi RAG

Mỗi phản hồi trước tiên sẽ truy xuất các đoạn tài liệu liên quan nhất, dựa trên nội dung thực tế của bạn thay vì kiến thức bịa đặt.

Nhiều chế độ truy vấn

Chuyển đổi giữa trò chuyện RAG, tìm kiếm toàn bộ tài liệu, trò chuyện LLM thuần túy và tóm tắt từ cùng một giao diện mà không cần cấu hình lại bất cứ điều gì.

Suy luận không cần GPU

Chạy hoàn toàn trên CPU thông qua Ollama — không yêu cầu GPU hoặc CUDA, giúp nó có thể triển khai trên bất kỳ gói VPS tiêu chuẩn nào.

Web UI tích hợp sẵn

Giao diện dựa trên Gradio để tải lên tài liệu, đặt câu hỏi và quản lý các tệp đã nhập — không cần cài đặt giao diện người dùng riêng biệt.

Tại sao lại chạy PrivateGPT trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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