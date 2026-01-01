PrivateGPT là một nền tảng RAG (Retrieval-Augmented Generation) mã nguồn mở để truy vấn tài liệu của riêng bạn bằng cách sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn cục bộ. Tải lên tệp và đặt câu hỏi về chúng — hệ thống truy xuất các đoạn văn liên quan nhất và sử dụng một LLM cục bộ để tạo ra các câu trả lời chính xác, có trích dẫn mà không gửi bất kỳ dữ liệu nào đến các API bên ngoài hoặc dịch vụ đám mây.

Triển khai này sử dụng Ollama để chạy suy luận hoàn toàn trên CPU, giúp nó khả thi trên bất kỳ VPS nào mà không cần GPU. Khi khởi chạy lần đầu, Ollama tự động tải xuống Llama 3.1 8B và một mô hình nhúng văn bản — không yêu cầu tài khoản HuggingFace hoặc khóa API. Các lần khởi động tiếp theo rất nhanh. Tự host giữ tài liệu, truy vấn và lịch sử cuộc trò chuyện của bạn trên cơ sở hạ tầng mà bạn hoàn toàn kiểm soát.