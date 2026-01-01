Joomla là một hệ thống quản lý nội dung (CMS) mã nguồn mở đã được phát triển lâu đời với hơn 100 triệu lượt tải xuống, được sử dụng để vận hành mọi thứ từ blog cá nhân và cổng thông tin cộng đồng đến các ứng dụng doanh nghiệp và trang web chính phủ. Khả năng quản lý người dùng nâng cao, hỗ trợ đa ngôn ngữ tích hợp cho hơn 75 ngôn ngữ và hàng ngàn tiện ích mở rộng của nó khiến Joomla trở thành một trong những nền tảng CMS linh hoạt nhất hiện có.

Tự lưu trữ Joomla trên VPS của riêng bạn sẽ cung cấp cho bạn tài nguyên chuyên dụng, toàn quyền kiểm soát cấu hình PHP và MySQL, và không có hạn chế về shared-hosting — để trang web của bạn có thể mở rộng theo lượng người dùng mà không gặp phải hiệu suất không ổn định hoặc phí theo mỗi lượt truy cập.