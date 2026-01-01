Triển khai Joomla chỉ với một cú nhấp chuột.
CMS mã nguồn mở mạnh mẽ để xây dựng các trang web động, cổng thông tin và ứng dụng web với hỗ trợ đa ngôn ngữ.
Chọn gói VPS cho Joomla
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Joomla
Joomla là một hệ thống quản lý nội dung (CMS) mã nguồn mở đã được phát triển lâu đời với hơn 100 triệu lượt tải xuống, được sử dụng để vận hành mọi thứ từ blog cá nhân và cổng thông tin cộng đồng đến các ứng dụng doanh nghiệp và trang web chính phủ. Khả năng quản lý người dùng nâng cao, hỗ trợ đa ngôn ngữ tích hợp cho hơn 75 ngôn ngữ và hàng ngàn tiện ích mở rộng của nó khiến Joomla trở thành một trong những nền tảng CMS linh hoạt nhất hiện có.
Tự lưu trữ Joomla trên VPS của riêng bạn sẽ cung cấp cho bạn tài nguyên chuyên dụng, toàn quyền kiểm soát cấu hình PHP và MySQL, và không có hạn chế về shared-hosting — để trang web của bạn có thể mở rộng theo lượng người dùng mà không gặp phải hiệu suất không ổn định hoặc phí theo mỗi lượt truy cập.
Các tính năng chính của Joomla
Đa ngôn ngữ tích hợp
Quản lý nội dung bằng hơn 75 ngôn ngữ một cách tự nhiên — không cần plugin của bên thứ ba, lý tưởng cho các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế.
Kiểm soát truy cập nâng cao
Xác định quyền truy cập chi tiết với nhiều nhóm người dùng và cấp độ truy cập, cho phép bạn kiểm soát chính xác ai có thể tạo, chỉnh sửa hoặc xuất bản nội dung.
Hàng ngàn tiện ích mở rộng
Mở rộng Joomla với các template, component, module và plugin từ Thư mục Tiện ích mở rộng Joomla để thêm bất kỳ chức năng nào mà trang web của bạn yêu cầu.
Công cụ SEO tích hợp
Tạo URL thân thiện, mô tả meta và sơ đồ trang web có sẵn để cải thiện thứ hạng trên công cụ tìm kiếm mà không cần plugin bổ sung.
Quản lý phiên bản nội dung
Theo dõi mọi thay đổi đối với bài viết và khôi phục về bất kỳ phiên bản trước đó nào, bảo vệ nội dung của bạn khỏi các chỉnh sửa ngẫu nhiên hoặc sửa đổi không mong muốn.
Tại sao lại chạy Joomla trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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