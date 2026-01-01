WBO (Whiteboard Online) là một bảng trắng cộng tác thời gian thực tự host, cho phép nhiều người dùng vẽ, viết và chú thích trên một bảng vẽ vô hạn được chia sẻ cùng lúc. Nó hỗ trợ vẽ tự do, hình học, văn bản và chèn hình ảnh với đồng bộ hóa tức thì giữa tất cả những người tham gia được kết nối.

Tự host WBO trên một VPS cung cấp cho các nhóm một bảng trắng riêng tư luôn hoạt động giữa các phiên mà không làm lộ nội dung cho các dịch vụ của bên thứ ba. Bảng vẽ liên tục vẫn có thể truy cập được tại một URL ổn định cho các dự án đang diễn ra, làm cho nó lý tưởng cho việc lập kế hoạch sprint từ xa, giảng dạy, sơ đồ kỹ thuật và các buổi động não sáng tạo.