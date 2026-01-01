Triển khai WBO với 1 nhấp cài đặt.
Bảng trắng cộng tác thời gian thực để động não nhóm, các cuộc họp từ xa và lập kế hoạch trực quan trên một khung vẽ chung.
Chọn gói VPS cho WBO
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với WBO
WBO (Whiteboard Online) là một bảng trắng cộng tác thời gian thực tự host, cho phép nhiều người dùng vẽ, viết và chú thích trên một bảng vẽ vô hạn được chia sẻ cùng lúc. Nó hỗ trợ vẽ tự do, hình học, văn bản và chèn hình ảnh với đồng bộ hóa tức thì giữa tất cả những người tham gia được kết nối.
Tự host WBO trên một VPS cung cấp cho các nhóm một bảng trắng riêng tư luôn hoạt động giữa các phiên mà không làm lộ nội dung cho các dịch vụ của bên thứ ba. Bảng vẽ liên tục vẫn có thể truy cập được tại một URL ổn định cho các dự án đang diễn ra, làm cho nó lý tưởng cho việc lập kế hoạch sprint từ xa, giảng dạy, sơ đồ kỹ thuật và các buổi động não sáng tạo.
Các tính năng chính của WBO
Cộng tác thời gian thực
Nhiều người dùng có thể vẽ và chú thích trên cùng một bảng vẽ đồng thời với tính năng đồng bộ hóa tức thì và không cần làm mới.
Bảng vẽ liên tục
Nội dung bảng trắng được lưu tự động và có thể truy cập tại cùng một URL bất cứ khi nào người tham gia kết nối lại.
Công cụ vẽ
Vẽ tự do, hình dạng hình học, nhãn văn bản và tải ảnh lên đáp ứng đầy đủ các trường hợp sử dụng bảng trắng.
Không cần tài khoản
Bất kỳ ai có URL bảng trắng đều có thể tham gia và đóng góp ngay lập tức mà không cần đăng ký hoặc rào cản đăng nhập.
Tại sao lại chạy WBO trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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