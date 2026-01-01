Giảm giá lên đến 69% cho Kibana

Triển khai Kibana với 1 nhấp.

Nền tảng trực quan hóa và khám phá dữ liệu mã nguồn mở dành cho Elasticsearch với các bảng điều khiển, tính năng tìm kiếm và công cụ quan sát.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Kibana với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Kibana

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Kibana

Kibana là giao diện web chính thức cho Elasticsearch — một nền tảng tinh tế để khám phá dữ liệu, xây dựng bảng điều khiển tương tác, chạy truy vấn tìm kiếm và vận hành triển khai Elastic Stack. Được tạo ra ban đầu vào năm 2013 và hiện được duy trì bởi Elastic NV, Kibana là lớp trực quan hóa tiêu chuẩn cho bất kỳ ứng dụng nào được xây dựng trên Elasticsearch, từ phân tích nhật ký và khả năng quan sát đến tìm kiếm thương mại điện tử và phân tích bảo mật.

Tự host Kibana trên VPS của bạn mang lại cho các nhóm dữ liệu và nền tảng một môi trường trực quan hóa Elastic Stack hoàn chỉnh mà không phải chịu phí SaaS theo tài liệu phổ biến trên Elastic Cloud. Mẫu này tích hợp một Elasticsearch nút đơn cùng với Kibana, vì vậy stack sẵn sàng tiếp nhận dữ liệu và xây dựng bảng điều khiển ngay sau khi triển khai.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Kibana

Khám phá và tìm hiểu

Duyệt các chỉ mục Elasticsearch với giao diện Discover — truy vấn, lọc, sắp xếp và trực quan hóa các tài liệu thô để phát hiện các mẫu và ngoại lệ trong thời gian thực.

Bảng điều khiển và trực quan hóa

Xây dựng bảng điều khiển tương tác với biểu đồ đường, biểu đồ cột, bản đồ nhiệt, bản đồ, bảng và các hình ảnh trực quan kéo và thả của Lens có thể chia sẻ giữa các nhóm.

Tìm kiếm và ES|QL

Full Elasticsearch Query DSL cùng với ES|QL — một ngôn ngữ truy vấn dạng đường ống tương tự như Splunk SPL — giúp các truy vấn phức tạp trở nên dễ tiếp cận đối với những người không phải là nhà phát triển.

Công cụ Observability

Ứng dụng giám sát Logs, Metrics, APM và Uptime tích hợp sẵn để thu thập và phân tích dữ liệu quan sát từ Elastic Agent và Beats.

Bản đồ và không gian địa lý

Bản đồ đa lớp tương tác với các lớp vector, bản đồ nhiệt và tổng hợp địa lý để trực quan hóa dữ liệu không gian địa lý cùng với các chiều khác.

Cảnh báo và báo cáo

Cảnh báo dựa trên ngưỡng và bất thường với các đích đến là email, Slack và webhook, cộng với việc tạo báo cáo PDF và CSV theo lịch trình.

Tại sao lại chạy Kibana trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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