Kibana là giao diện web chính thức cho Elasticsearch — một nền tảng tinh tế để khám phá dữ liệu, xây dựng bảng điều khiển tương tác, chạy truy vấn tìm kiếm và vận hành triển khai Elastic Stack. Được tạo ra ban đầu vào năm 2013 và hiện được duy trì bởi Elastic NV, Kibana là lớp trực quan hóa tiêu chuẩn cho bất kỳ ứng dụng nào được xây dựng trên Elasticsearch, từ phân tích nhật ký và khả năng quan sát đến tìm kiếm thương mại điện tử và phân tích bảo mật.

Tự host Kibana trên VPS của bạn mang lại cho các nhóm dữ liệu và nền tảng một môi trường trực quan hóa Elastic Stack hoàn chỉnh mà không phải chịu phí SaaS theo tài liệu phổ biến trên Elastic Cloud. Mẫu này tích hợp một Elasticsearch nút đơn cùng với Kibana, vì vậy stack sẵn sàng tiếp nhận dữ liệu và xây dựng bảng điều khiển ngay sau khi triển khai.