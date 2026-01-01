Giảm giá lên đến 69% cho NetBird Client

Triển khai NetBird Client chỉ với một cú nhấp chuột.

Ứng dụng khách VPN dạng lưới dựa trên WireGuard kết nối VPS của bạn đến một mạng riêng an toàn với kiểm soát truy cập không tin cậy.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai NetBird Client chỉ với một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho NetBird Client

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với NetBird Client

NetBird Client là một giải pháp VPN hiện đại tạo ra các mạng overlay dựa trên WireGuard giữa các thiết bị mà không cần cấu hình máy chủ phức tạp. Nó tự động thiết lập các kết nối ngang hàng với các tính năng cấp doanh nghiệp bao gồm tích hợp SSO, xác thực đa yếu tố và các chính sách truy cập chi tiết — tất cả được quản lý thông qua một mặt phẳng điều khiển trung tâm mà không cần một trung tâm VPN truyền thống.

Chạy ứng dụng khách NetBird trên VPS của bạn sẽ kết nối cơ sở hạ tầng đám mây của bạn với mạng NetBird riêng tư của bạn, cho phép truy cập an toàn, được mã hóa vào các dịch vụ và tài nguyên trên toàn bộ môi trường của bạn, đồng thời giữ cho các khối lượng công việc nhạy cảm hoàn toàn không tiếp xúc với internet công cộng và nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của NetBird Client

WireGuard Mesh Networking

Tự động thiết lập các đường hầm WireGuard ngang hàng trực tiếp giữa các thiết bị, cung cấp kết nối được mã hóa hiệu suất cao mà không bị tắc nghẽn bởi máy chủ VPN trung tâm.

Kiểm soát truy cập Zero-Trust

Các chính sách mạng chi tiết xác định chính xác thiết bị và người dùng nào có thể truy cập tài nguyên nào, thực thi quyền truy cập đặc quyền tối thiểu trên toàn bộ cơ sở hạ tầng của bạn.

Tích hợp SSO và MFA

Tích hợp với các nhà cung cấp danh tính phổ biến để đăng nhập một lần và xác thực đa yếu tố, mang lại bảo mật cấp doanh nghiệp cho mạng riêng của bạn mà không cần thêm công cụ.

Tự động Xuyên NAT

Tính năng hole-punching và relay fallback tích hợp sẵn đảm bảo kết nối ổn định ngay cả khi các thiết bị nằm sau tường lửa hoặc NAT hạn chế, không yêu cầu chuyển tiếp cổng thủ công.

Mã hóa kháng lượng tử

Tích hợp Rosenpass tùy chọn bổ sung tính năng trao đổi khóa hậu lượng tử trên nền tảng WireGuard, bảo vệ các đường hầm được mã hóa của bạn khỏi các mối đe dọa mới nổi trong tương lai.

Tại sao lại chạy NetBird Client trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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