NetBird Client là một giải pháp VPN hiện đại tạo ra các mạng overlay dựa trên WireGuard giữa các thiết bị mà không cần cấu hình máy chủ phức tạp. Nó tự động thiết lập các kết nối ngang hàng với các tính năng cấp doanh nghiệp bao gồm tích hợp SSO, xác thực đa yếu tố và các chính sách truy cập chi tiết — tất cả được quản lý thông qua một mặt phẳng điều khiển trung tâm mà không cần một trung tâm VPN truyền thống.

Chạy ứng dụng khách NetBird trên VPS của bạn sẽ kết nối cơ sở hạ tầng đám mây của bạn với mạng NetBird riêng tư của bạn, cho phép truy cập an toàn, được mã hóa vào các dịch vụ và tài nguyên trên toàn bộ môi trường của bạn, đồng thời giữ cho các khối lượng công việc nhạy cảm hoàn toàn không tiếp xúc với internet công cộng và nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn.