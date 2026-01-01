Triển khai NetBird Client chỉ với một cú nhấp chuột.
Ứng dụng khách VPN dạng lưới dựa trên WireGuard kết nối VPS của bạn đến một mạng riêng an toàn với kiểm soát truy cập không tin cậy.
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Những gì bạn có thể xây dựng với NetBird Client
NetBird Client là một giải pháp VPN hiện đại tạo ra các mạng overlay dựa trên WireGuard giữa các thiết bị mà không cần cấu hình máy chủ phức tạp. Nó tự động thiết lập các kết nối ngang hàng với các tính năng cấp doanh nghiệp bao gồm tích hợp SSO, xác thực đa yếu tố và các chính sách truy cập chi tiết — tất cả được quản lý thông qua một mặt phẳng điều khiển trung tâm mà không cần một trung tâm VPN truyền thống.
Chạy ứng dụng khách NetBird trên VPS của bạn sẽ kết nối cơ sở hạ tầng đám mây của bạn với mạng NetBird riêng tư của bạn, cho phép truy cập an toàn, được mã hóa vào các dịch vụ và tài nguyên trên toàn bộ môi trường của bạn, đồng thời giữ cho các khối lượng công việc nhạy cảm hoàn toàn không tiếp xúc với internet công cộng và nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn.
Các tính năng chính của NetBird Client
WireGuard Mesh Networking
Tự động thiết lập các đường hầm WireGuard ngang hàng trực tiếp giữa các thiết bị, cung cấp kết nối được mã hóa hiệu suất cao mà không bị tắc nghẽn bởi máy chủ VPN trung tâm.
Kiểm soát truy cập Zero-Trust
Các chính sách mạng chi tiết xác định chính xác thiết bị và người dùng nào có thể truy cập tài nguyên nào, thực thi quyền truy cập đặc quyền tối thiểu trên toàn bộ cơ sở hạ tầng của bạn.
Tích hợp SSO và MFA
Tích hợp với các nhà cung cấp danh tính phổ biến để đăng nhập một lần và xác thực đa yếu tố, mang lại bảo mật cấp doanh nghiệp cho mạng riêng của bạn mà không cần thêm công cụ.
Tự động Xuyên NAT
Tính năng hole-punching và relay fallback tích hợp sẵn đảm bảo kết nối ổn định ngay cả khi các thiết bị nằm sau tường lửa hoặc NAT hạn chế, không yêu cầu chuyển tiếp cổng thủ công.
Mã hóa kháng lượng tử
Tích hợp Rosenpass tùy chọn bổ sung tính năng trao đổi khóa hậu lượng tử trên nền tảng WireGuard, bảo vệ các đường hầm được mã hóa của bạn khỏi các mối đe dọa mới nổi trong tương lai.
Tại sao lại chạy NetBird Client trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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