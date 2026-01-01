Triển khai R2R với 1 nhấp.
Khung RAG sẵn sàng cho môi trường sản xuất với hybrid search, đồ thị tri thức và API truy xuất tác nhân cho các ứng dụng AI.
Chọn gói VPS cho R2R
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với R2R
R2R là một khung tạo sinh tăng cường truy xuất mã nguồn mở được xây dựng để triển khai sản xuất ngay từ đầu. Nó kết hợp tìm kiếm kết hợp ngữ nghĩa và từ khóa với tính năng hợp nhất thứ hạng đối ứng, xây dựng biểu đồ tri thức tự động, tiếp nhận tài liệu đa phương thức và một API truy xuất tác nhân cho phép các mô hình ngôn ngữ lớn điều phối tìm kiếm như một phần của vòng lặp suy luận của chúng.
Tự host R2R trên VPS của riêng bạn giúp tài liệu, chỉ mục vector và lịch sử hội thoại nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn, không có phí theo truy vấn và không có bên thứ ba nào truy cập vào cơ sở tri thức của bạn. Việc triển khai này kết hợp API R2R với bảng điều khiển chính thức và một kho lưu trữ PostgreSQL cùng pgvector, cung cấp cho bạn một ngăn xếp RAG hoàn chỉnh mà bạn có thể mở rộng với bất kỳ nhà cung cấp LLM nào.
Các tính năng chính của R2R
Tìm kiếm kết hợp
Kết hợp độ tương đồng vector và tìm kiếm từ khóa toàn văn với hợp nhất thứ hạng nghịch đảo để hiển thị ngữ cảnh phù hợp nhất cho mỗi truy vấn.
Đồ thị tri thức
Trích xuất thực thể và mối quan hệ tự động xây dựng một chỉ mục đồ thị cùng với các vector, cho phép suy luận chéo tài liệu mà truy xuất phẳng không thể sánh được.
Thu nạp đa phương thức
Phân tích các tệp PDF, tài liệu Word, bảng tính, hình ảnh và âm thanh thành một chỉ mục thống nhất mà không cần viết mã nhập liệu tùy chỉnh cho từng định dạng.
Agentic RAG
Các tác nhân suy luận truy xuất, đánh giá và tinh chỉnh các câu trả lời một cách lặp đi lặp lại — tạo ra các phản hồi chất lượng cao hơn so với các quy trình RAG một lần.
LLMs đa nhà cung cấp
Kết nối OpenAI, Anthropic, Google, Azure, Ollama và hơn 20 nhà cung cấp LLM khác thông qua một cấu hình duy nhất — không yêu cầu lập chỉ mục lại.
REST API và SDK
Một REST API đầy đủ cùng với các SDK Python và JavaScript chính thức cho phép bạn nhúng tính năng truy xuất R2R vào các ứng dụng tùy chỉnh và quy trình tự động.
Tại sao lại chạy R2R trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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