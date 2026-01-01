R2R là một khung tạo sinh tăng cường truy xuất mã nguồn mở được xây dựng để triển khai sản xuất ngay từ đầu. Nó kết hợp tìm kiếm kết hợp ngữ nghĩa và từ khóa với tính năng hợp nhất thứ hạng đối ứng, xây dựng biểu đồ tri thức tự động, tiếp nhận tài liệu đa phương thức và một API truy xuất tác nhân cho phép các mô hình ngôn ngữ lớn điều phối tìm kiếm như một phần của vòng lặp suy luận của chúng.

Tự host R2R trên VPS của riêng bạn giúp tài liệu, chỉ mục vector và lịch sử hội thoại nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn, không có phí theo truy vấn và không có bên thứ ba nào truy cập vào cơ sở tri thức của bạn. Việc triển khai này kết hợp API R2R với bảng điều khiển chính thức và một kho lưu trữ PostgreSQL cùng pgvector, cung cấp cho bạn một ngăn xếp RAG hoàn chỉnh mà bạn có thể mở rộng với bất kỳ nhà cung cấp LLM nào.